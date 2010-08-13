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Ольга Гуманова

Киев — третий удел Богородицы

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Согласно православному преданию, на земле есть четыре места, которые находятся под особым покровительством Пресвятой Богородицы. Наряду с Иверией (Грузией), Святой Горой Афон и Серафимо-Дивеевским монастырем к уделам Матери Божией относится Киев. По количеству православных святынь с "матерью городов русских" не может сравниться ни один город.

Киев — третий удел Богородицы

Православное предание о Киеве

Знаменитая Киево-Печерская лавра посвящена Успению Пресвятой Богородицы — праздника, к которому православные христиане готовятся Успенским постом. Согласно церковному преданию, Матерь Божия Сама чудесным образом направила из Константинополя в Киев греческих зодчих, явившись им во Влахернском храме.

"Хочу церковь Себе построить на Руси в Киеве: повелеваю же вам — возьмите золото себе на три года и идите на возведение ее… Прииду же и Сама увидеть церковь, и в ней хочу жить… Моим именем хочу назвать ее", — были слова Царицы Небесно согласно Киево-Печерскому патерику.

Когда зодчие вышли из храма, то увидели на облаке изображение великолепной церкви, а когда построили ее, так и называли долгое время — "небеси подобною". В этом явлении и благословении Пресвятой Богородицы отражена глубокая связь Православной Руси с Византией как преемницей и источником благодати Апостольской Церкви.
Основание и строительство Успенского храма сопровождалось многими чудесами. Место для него было указано во время молитвы основателю Лавры, преподобному Антонию. При строительстве была найдена нерукотворная икона Богородицы.

Киев был центром православного паломничества

Киев и его главная святыня — Свято-Успенская Киево-Печерская лавра — издревле сделались центром православного паломничества. Поток богомольцев не прекращался даже в те годы, когда путешествие представляло собой опасность для жизни: во время набегов кочевников или притеснений униатов. Многие приходили в Киев по обету, данному Богу.

Ближние и Дальние пещеры

Во время паломничества в Лавру обязательно необходимо посетить Ближние и Дальние пещеры, где покоятся мощи множества святых угодников. Есть обычай просить у каждого из печерских преподобных помощи в соответствии с его добродетелями и талантами.

  • У раки с мощами безмездного врача Агапита Печерского всегда многолюдно — паломники прося исцелений от болезней.
  • Преподобному Нестору Летописцу, автору "Повести временных лет", молятся о благополучии писательского и издательского дела, а также о научении детей грамоте.
  • Преподобный Илия Муромец — действительно былинный богатырь, чьи нетленные останки значительно превосходят все остальные в размерах — считается покровителем воинства.
  • У раки с мощами преподобного Моисея Угрина благоухают букеты лилий — цветов, которые являются символом целомудрия. Этот святой прославился победой над плотской страстью — соблазнить его не смогла даже красивейшая из женщин. Поэтому у него просят избавления от блудной страсти.

Свято-Введенский монастырь

Побывав в Лавре, обязательно нужно посетить Свято-Введенский монастырь, к которому от Лавры ведет улица Цитадельная. В монастыре находится икона Божией Матери "Призри на смирение", которую почитают чудотворной. В 1993 году с иконой произошло сверхъестественное событие: образ Богородицы отпечатался на стеклянном киоте, не прикасаясь к нему. Исследовав отпечаток на стекле, специалисты констатировали, что "механизм образования изображения иконы на стекле физически ясен, однако… не поддается объяснению причина, явившаяся толчком к "запуску" механизма". От святого образа и его отпечатка стали совершаться исцеления, подтвержденные официальными медицинскими заключениями.

В храме Свято-Введенского монастыря выставлены для поклонения и сама икона, украшенная дарами богомольцев в благодарность за помощь и исцеления, и ее отпечаток на стекле. В храм не прекращается поток паломников, люди постоянно читают там акафисты перед иконой. Многие уносят с собой из монастыря освященное масло.

Софийский собор

Одна из древнейших святынь Киева — Софийский собор, построенный по приказу Ярослава Мудрого. Главная его достопримечательность — огромное мозаичное изображение Богородицы молящейся (Оранты) в центральной апсиде. В настоящее время собор святой Софии является государственным музеем-заповедником и внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, его запрещено передавать любой религиозной организации и проводить там богослужения. Но в исключительных случаях богослужения там совершаются — например, во время своей июльской пастырской поездки по Украине молебен там совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Трапезная Киево-Печерской лавры

Если за время долгого паломничества вы проголодаетесь, утолить голод лучше в Киево-Печерской лавре. При архиерейской гостинице для паломников там открыта недорогая трапезная с богатым выбором постных блюд. Темно-бордовый борщ с фасолью способен придать силы даже самым строгим постникам.

Купели

В августовские дни, когда, по преданию, была крещена Русь, у многих паломников возникает желание погрузиться в крещальную купель, то есть Днепр, вслед за благочестивыми предками. Сделать это можно на одном из островных пляжей, который следуют один за другим от станции метро "Гидропарк". Только будьте осторожны — сразу после спуска в реке глубоко, а течение сильное.

Другие Киевские святыни

После выполнения "программы-минимум" отдыха можно продолжить паломничество к Киевским святыням. Например, поклониться мощам святой мученицы Варвары, которые находятся в Свято-Владимирском соборе, принадлежащем "Киевскому Патриархату". Или посетить Свято-Флоровский монастырь, где приняла иноческий постриг Александра Мельгунова — основательница Дивеевского монастыря, недавно причисленная к лику святых. Только помните — Киев бесконечен. Для того, чтобы обойти хотя бы все святыни его центра, не говоря уже о монастырях на окраинах — Китаевой и Голосеевской пустынях — потребуется не один день.

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Автор Ольга Гуманова
Ольга Гуманова — журналист, психолог-консультант *
Темы киев византия православие паломничество
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