Киев — третий удел Богородицы

Согласно православному преданию, на земле есть четыре места, которые находятся под особым покровительством Пресвятой Богородицы. Наряду с Иверией (Грузией), Святой Горой Афон и Серафимо-Дивеевским монастырем к уделам Матери Божией относится Киев. По количеству православных святынь с "матерью городов русских" не может сравниться ни один город.
Знаменитая Киево-Печерская лавра посвящена Успению Пресвятой Богородицы — праздника, к которому православные христиане готовятся Успенским постом. Согласно церковному преданию, Матерь Божия Сама чудесным образом направила из Константинополя в Киев греческих зодчих, явившись им во Влахернском храме.
"Хочу церковь Себе построить на Руси в Киеве: повелеваю же вам — возьмите золото себе на три года и идите на возведение ее… Прииду же и Сама увидеть церковь, и в ней хочу жить… Моим именем хочу назвать ее", — были слова Царицы Небесно согласно Киево-Печерскому патерику.
Когда зодчие вышли из храма, то увидели на облаке изображение великолепной церкви, а когда построили ее, так и называли долгое время — "небеси подобною". В этом явлении и благословении Пресвятой Богородицы отражена глубокая связь Православной Руси с Византией как преемницей и источником благодати Апостольской Церкви.
Основание и строительство Успенского храма сопровождалось многими чудесами. Место для него было указано во время молитвы основателю Лавры, преподобному Антонию. При строительстве была найдена нерукотворная икона Богородицы.
Киев и его главная святыня — Свято-Успенская Киево-Печерская лавра — издревле сделались центром православного паломничества. Поток богомольцев не прекращался даже в те годы, когда путешествие представляло собой опасность для жизни: во время набегов кочевников или притеснений униатов. Многие приходили в Киев по обету, данному Богу.
Во время паломничества в Лавру обязательно необходимо посетить Ближние и Дальние пещеры, где покоятся мощи множества святых угодников. Есть обычай просить у каждого из печерских преподобных помощи в соответствии с его добродетелями и талантами.
Побывав в Лавре, обязательно нужно посетить Свято-Введенский монастырь, к которому от Лавры ведет улица Цитадельная. В монастыре находится икона Божией Матери "Призри на смирение", которую почитают чудотворной. В 1993 году с иконой произошло сверхъестественное событие: образ Богородицы отпечатался на стеклянном киоте, не прикасаясь к нему. Исследовав отпечаток на стекле, специалисты констатировали, что "механизм образования изображения иконы на стекле физически ясен, однако… не поддается объяснению причина, явившаяся толчком к "запуску" механизма". От святого образа и его отпечатка стали совершаться исцеления, подтвержденные официальными медицинскими заключениями.
В храме Свято-Введенского монастыря выставлены для поклонения и сама икона, украшенная дарами богомольцев в благодарность за помощь и исцеления, и ее отпечаток на стекле. В храм не прекращается поток паломников, люди постоянно читают там акафисты перед иконой. Многие уносят с собой из монастыря освященное масло.
Одна из древнейших святынь Киева — Софийский собор, построенный по приказу Ярослава Мудрого. Главная его достопримечательность — огромное мозаичное изображение Богородицы молящейся (Оранты) в центральной апсиде. В настоящее время собор святой Софии является государственным музеем-заповедником и внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, его запрещено передавать любой религиозной организации и проводить там богослужения. Но в исключительных случаях богослужения там совершаются — например, во время своей июльской пастырской поездки по Украине молебен там совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Если за время долгого паломничества вы проголодаетесь, утолить голод лучше в Киево-Печерской лавре. При архиерейской гостинице для паломников там открыта недорогая трапезная с богатым выбором постных блюд. Темно-бордовый борщ с фасолью способен придать силы даже самым строгим постникам.
В августовские дни, когда, по преданию, была крещена Русь, у многих паломников возникает желание погрузиться в крещальную купель, то есть Днепр, вслед за благочестивыми предками. Сделать это можно на одном из островных пляжей, который следуют один за другим от станции метро "Гидропарк". Только будьте осторожны — сразу после спуска в реке глубоко, а течение сильное.
После выполнения "программы-минимум" отдыха можно продолжить паломничество к Киевским святыням. Например, поклониться мощам святой мученицы Варвары, которые находятся в Свято-Владимирском соборе, принадлежащем "Киевскому Патриархату". Или посетить Свято-Флоровский монастырь, где приняла иноческий постриг Александра Мельгунова — основательница Дивеевского монастыря, недавно причисленная к лику святых. Только помните — Киев бесконечен. Для того, чтобы обойти хотя бы все святыни его центра, не говоря уже о монастырях на окраинах — Китаевой и Голосеевской пустынях — потребуется не один день.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В рядах ВСУ увеличивается недовольство наёмниками из Польши, рассказал офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.