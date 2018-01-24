Это будет неприятно смотреть: Ирина Роднина об Олимпиаде

МОК продолжает на свой лад формировать список спортсменов из России, которые получат приглашения участвовать в зимних Играх в Пхенчхане.

Последний вердикт: на Олимпиаде в Южной Корее не хотят видеть 111 наших атлетов, среди которых лидеры российской команды — биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и звезда шорт-трека Виктор Ан. Представители МОК пояснили, что отказ в допуске на Олимпиаду российским спортсменам последовал якобы из-за наличия их имен в базе данных московской антидопинговой лаборатории.

Ранее от Игр отлучили сборную России, для ее отдельных приглашенных в Корею спортсменов вынесли запрет на использование гимна и флага страны. "Окольцевали" их, разрешив выступать под белым полотнищем с олимпийскими кольцами.

Российская сторона пока молча сносит унижения. Наверное, поэтому они продолжаются. Теперь функционеры Международного олимпийского комитета дошли до того, что запретили болельщикам проносить российский флаг на трибуны и тренировочные объекты Олимпиады. Бред редкостный — еще ни на одной Олимпиаде не были под запретом флаги не участвующих в ней стран.

Этот МОК сам себя дискредитировал. Его последние издевательские директивы свидетельствуют о крахе тех идеалов олимпизма, которые МОК всегда пропагандировал, к которым все стремились. И поэтому готовящиеся им соревнования в Пхенчхане уже нельзя называть Олимпийскими играми. Такое мнение в интервью "Правде.Ру" высказала заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.

— Ирина Константиновна, МОК продолжает унижать Россию. Есть ли смысл отправлять в Южную Корею спортсменов без шансов на медали?

— Мы видим, какое давление идет на Россию. И не только в области спорта. В экономике вводятся ограничения против конкретных людей и компаний. От нашей прессы за границей требуют регистрироваться иностранными агентами. Отовсюду нас хотят вытурить.

Позиция большинства наших граждан, которые привыкли к нашим победам и успехам на соревнованиях, заключается в том, что, наверное, ехать теперь — это неправильно, это предательство.

Но было решение спортсменов. Я и тогда говорила, и сейчас говорю. Или мы все вместе говорим: "Не надо туда ехать", чтобы спортсмены не чувствовали, что ставят себя в противовес обществу. Или, если они принимают решение ехать, мы их должны поддержать. И так на них видите сколько всего навалилось и обвалилось. Не должно быть, чтобы они остались один на один с проблемами, когда принимаются решения выступать без флага, без поддержки. Сейчас вот еще МОК потребовал, чтоб российских флагов не было ни у туристов, ни на тренировочных катках.

Понятно, что это чисто политический вопрос. Понятно, что МОК сам себя дискредитировал. По моим понятиям, это крах тех идеалов олимпизма, которые МОК сам всегда пропагандировал, к которым все стремились. Вытесняя, выталкивая нас, Международный олимпийский комитет сам в первую очередь несет колоссальные потери. Уже ни у кого нет сомнений, что это за организация.

— Как вы думаете, будут ли россияне смотреть соревнования, в которых не участвуют звезды отечественного спорта?

— Конечно, не будут. Я по себе могу сказать. Конечно, это будет неприятно смотреть, потому что наших звезд не допустили, а внятных объяснений нет. Это нарушение всех правил. Это большой ущерб для Олимпийских игр, абсолютно. Они могут называть соревнования Олимпийскими играми, но мне кажется, их даже так назвать нельзя. Мы видим, как с восторгом принимают Северную Корею: распростертые объятья. При том что КНДР то выступает, то не выступает.

— Может быть, новое олимпийское движение организовать?

— Что значит "новое"? Для этого должна вестись большая работа с представителями других государств в международных организациях, федерациях по видам спорта. Наверное, не надо создавать новое, надо приводить в соответствие то, что есть. Это значит, что должно быть больше нашего присутствия в олимпийском движении, в международных федерациях, потому что, честно говоря, нас везде подвинули.

— Надо действовать?

— Обязательно. Я считаю, что мы после Олимпиады в Рио-де-Жанейро потеряли полтора года. Все надеялись, что к нам будет человеческое отношение. Но, как показывают события в разных сферах, ничего человеческого уже нет, и настраиваться на это не надо. Нужно засучить рукава и тренироваться.

Еще раз. Принятие решения об участии в Олимпиаде страна сбросила на спортсменов. Ни федерации, ни Минспорта не участвовали в этом. "Ребята, принимайте решение". Ребята приняли, и им теперь в спину кричат: "Вы предатели". В Сочи мы победили под лозунгом "Одна страна, одна команда", так давайте быть одной командой. И мы должны говорить: "Ребята, вы едете, и мы вас поддерживаем в любой ситуации".

В наше время мы задавали вопросы по поводу того, кто принимает решения в Международном олимпийском комитете. Было актуальным. Сейчас это лишний раз подтвердилось. Какие-то Макларены, какой-то Родченков, "прыщ на пустом месте", тетенька какая-то комиссию возглавляет. Она когда-то была министром спорта Франции. Люди, которые в мире спорта — крупицы, а принимают решения, которые меняют жизнь спортсменов и вообще ситуацию в целом государстве.

Беседовала Лада КОРОТУН

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