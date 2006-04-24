Победа в Великой Отечественной спасла землю от ядерной катастрофы

Советский полковник госбезопасности Всеволод Владимирович Владимиров (он же Максим Максимович Исаев, доктор Бользен, доктор Брунн), более известный как штандартенфюрер СС Макс Отто фон Штирлиц — персонаж вымышленный. А вот насколько ученые Третьего Рейха были близки к созданию реального "чудо-оружия" — атомной бомбе? Споры не утихают.

В "Семнадцати мгновениях весны" Штирлиц всячески мешает освобождению физика Рунге, который попал в концлагерь из-за доносов своих коллег. Тем самым советский разведчик предотвратил создание немецкой атомной бомбы.

По мнению отечественных ученых-ядерщиков, "окончательно планы по созданию атомного оружия в Третьем рейхе были похоронены в ноябре 1944 года, когда после массированной бомбардировки союзной авиации (в авианалете принимали участие 140 "летающих крепостей" — ред.) производство тяжелой воды на заводе близ Рьюкана (Rjukan — город в срединной части южной Норвегии, примерно в 180 км к западу от Осло — ред.) уже невозможно было восстановить".

Большинство наших и зарубежных историков полагают, что реализации "атомного проекта" нацистам помешал целый ряд причин. При этом козни и интриги между тремя научными группами были не главными. Виной тому не только авиаудары и ошибки самих немецких ученых, но и "кадровая политика" руководства Третьего рейха — многие специалисты покинули Германию в начале тридцатых годов.

К моменту нападения на Польшу 1 сентября 1939 г., в Германии ядерными исследованиями занимались две конкурирующие между собой группы: "Объединение "Уран" (Uranverein), подчинявшееся райхсминистерству образования, и другое — под руководством канцелярии вооружений (HWA).

Любопытно, но некоторые историки ошибаются, когда перекладывают вину на Гитлера, считавшего физику "еврейской наукой", и по этой причине якобы давшего зеленый свет утечке мозгов из нацистского фатерланда. В Германии оставалось еще достаточно ученых, способных создать "оружие возмездия". Своим представлением о том, как действует атомный взрыв, фюрер обязан творениям авторов утопических романов, а не научным трактатам.

Когда во время Первой мировой войны немцы первыми применили отравляющие газы, это не привело к победе. Антанта ответила усилением морской блокады и в свою очередь тоже применила боевые отравляющие вещества. Гитлер хорошо усвоил этот урок. Он не стал рисковать, первым применяя отравляющие вещества, поскольку мог опасаться ответного сокрушительного удара авиации союзников. Возможно, что точно также он рассуждал и в отношении ядерного оружия.

Ученые испытывали трудности с отдельными материалами для проведения опытов. Например, единственный завод по производству тяжелой воды находился в Норвегии. Британские диверсанты с помощью местных подпольщиков регулярно пытались организовать там диверсии.

В результате одной из таких операций "Ганнерсайд" ("Артиллерийская позиция") была уничтожена вся электролизная аппаратура. На землю вылилось до пятисот килограмм тяжелой воды. 1 марта 1943 года завод временно прекратил свою деятельность.

Через шесть месяцев, когда завод вновь начал функционировать, он подвергся атаке 155 американских бомбардировщиков. В результате авианалета 16 ноября 1943 года была разрушена электростанция, снабжавшая завод энергией, частично пострадали трубопровод и цех электролиза.

Неожиданно прекратились поставки вольфрама из Португалии. Вместо него пришлось использовать добавки урана, без которого снаряды не могли пробить броню советских танков "Т-34". К концу 1943 года на заводы Круппа было передано около 1200 тонн урана.

Отставание немцев проявлялось в отсутствии у них ускорителей элементарных частиц. Если США располагали более 30 циклотронами — или уже построенными, или находящимися в стадии строительства, — то в германском рейхе, несмотря на многочисленные амбициозные проекты, не было ни одного.

Германия пыталась спасти запасы тяжелой воды из Норвегии. В конце января 1944 года к отправке было подготовлено 14 тонн этого вещества. В результате диверсии паром с ценным грузом затонул. Немцы окончательно лишились норвежских запасов тяжелой воды.

Процесс производства тяжелой воды требует огромного количества энергии. В Норвегии много горных рек, на которых были построены гидроэлектростанции. В Германии для получения того же количества электроэнергии пришлось бы использовать возможности тепловых электростанций. А с нефтью и с углем в Третьем рейхе к 1943 году было напряженно.

Одним словом, советская разведка, которая в целом блестящеработала в те годы, работе по созданию атомного оружия не мешала.

Как мы знаем, мальчика-Штирлица — не было, а была ли все-таки бомба?

Агент советской военной разведки "Барон" (под этим именем скрывался начальник чехословацкой разведки в Лондоне Франтишек Моравец) в 1942 году сообщал резиденту в Англии "Бриону" (генерал-майор Иван Скляров), что немцы ведут переговоры в Португалии и Испании и "пытаются закупить уран для неизвестных целей".

Другой советский агент "Отто" (физик Клаус Фукс), работая над британским атомным проектом, наблюдал за деятельностью своих немецких коллег и имел доступ к материалам, добытым английской разведкой.

Третьим источником информации был знаменитый Шандор Радо, который на основании информации, полученной от швейцарского журналиста Пьера Ноэля ("Пьера"), отправил в Центр следующую радиограмму:

"Через Пьера от одного физика Цюрихского университета удалось установить, что бомбардировка урана изотопа-235 нейтронами дает взрыв ядра этого атома, причем развиваются от 3 до 4 единиц энергии. Они попадают на новые ядра изотопа-235 и происходят новые взрывы. Эти последовательные взрывы называются цепной реакцией урана, которая в течение одной-двух секунд может дать так много энергии, которая способна разрушить целый город или область. Нам известно, что для получения практических результатов нужно только работать над изотопом урана-235".

Арест участников группы Шандора Радо в начале 1943 года не повлиял на информированность Кремля о германском "Урановом проекте".

Военный руководитель американского атомного проекта генерал Лесли Р. Гроувс (Leslie R. Groves) в 1943-м году создает специальную группу под кодовым названием "Alsos", которой поручено выяснить насколько далеко продвинулись в своих экспериментах немцы. Занималась этим и британская секретная служба.

В конце 1944 — начале 1945 года ГРУ предоставило в распоряжение Игоря Курчатова новые данные о германском атомном проекте. На этот раз разведка добыла описание конструкции немецкой атомной бомбы, принципа инициирования цепной реакции в урановом заряде и другие важные технические подробности.

Оценивая материалы о немецкой атомной бомбе, Игорь Курчатов 30 марта 1945 года в письме Сталину писал:

"Материал исключительно интересен. Он содержит описание конструкции немецкой атомной бомбы, предназначенной для транспортировки на ракетном двигателе "Фау".

Перевод урана-235 через критическую массу, который необходим для развития цепного атомного процесса, производится в описываемой конструкции взрывом окружающей уран-235 смеси пористого тринитротолуола и жидкого кислорода.

Запал урана осуществляется быстрыми нейтронами, генерируемыми при помощи высоковольтной разрядной трубки, питаемой от специальных генераторов. Для защиты от тепловых нейтронов футляр с ураном окружают слоем кадмия. Все эти детали конструкции вполне правдоподобны.

Надо отметить, что на основании ознакомления с материалами у меня не осталось полной уверенности, что немцы действительно делали опыты с атомной бомбой. Эффект разрушения от атомной бомбы должен быть большим, чем указано, и распространяться на несколько километров, а не сотен метров". (Архив Президента Российской Федерации. Фонд № 93. Документ дан в сокращенном виде и с сохранением пунктуации подлинника).

В 1945 году советская военная разведка была единственной в мире, которая смогла добыть сведения о том, что в Третьем рейхе производились испытания крылатых ракет в качестве носителей атомной бомбы.

Pravda.Ru уже писала о сенсационной книге берлинского историка "Бомба Гитлера. Тайная история немецких испытаний ядерного оружия" ("Hitlers Bombe. Die geheime Geschichte der deutschen Kernwaffenversuche"), изданной в Германии год назад. До сих пор она так и не переведена на русский язык.

Её автор Райнер Карлш (Rainer Karlsch) утверждает, что работавшие под контролем СС немецкие ученые в 1944-45 годах провели испытания ядерных бомб на балтийском острове Рюген и в Тюрингии. При этом погибли многие сотни военнопленных и заключенных концлагерей. Наряду с доказательствами осуществления ядерных испытаний, ученый обнаружил проект, датированного 1941-м годом, патента на создание плутониевой бомбы, а в окрестностях Берлина — первый действующий немецкий атомный реактор.

Профессор истории из "Юнион Колледжа" (Union College Schenectady/ штатНью-Йорк) и автор книги "Урановая машина" Марк Уолкер (Mark Walker) подтверждает, что "у Гитлера была бомба. Во время Второй мировой войны немецкие ученые разработали атомное оружие. Таков захватывающий дух результат от производящей сильное впечатление книги Райнера Карлша, написанной в результате кропотливой и трудной исследовательской работы. Этот труд знаменателен для осознания существования науки во времена Гитлера и потенциальной опасности, которая исходит от атомного оружия сегодня".

Несмотря на то, что в своей ранней книге американец уверял: ученые Третьего рейха не знали, как рассчитывать критическую массу, поэтому наугад брали обогащенный уран, окружали его обычным взрывчатым веществом и поджигали. Заряд взрывался, рассеивая частицы урана и заражая местность радиацией. Это не настоящая атомная бомба, а всего лишь "грязная", по современной терминологии.

"Бомба Гитлера — это тактическое ядерное оружие, чей разрушительный потенциал далеко уступал потенциалу обеих американских атомных бомб, была многократно и успешно опробована незадолго до окончания войны", — пишет в предисловии к своей книге Райнер Карлш. — "Её применение едва не вписало ещё одну чудовищную главу в историю Второй мировой войны".

49-летний профессор экономики Райнер Карлш — серьезный ученый. Он сотрудник кафедры экономической и социальной истории университета имени Гумбольдта, член Исторической комиссии Берлина и Свободного университета Берлина. Вместе с тележурналистом Хайко Петерманном (Heiko Petermann) он втечение четырех лет упорно изучал историю создания немецкого ядерного оружия.

Для работы были привлечены многочисленные свидетельства современников, мемуары, исследовательские документы, планы конструкторов, аэрофотоснимки, записные книжки, участвовавших в проекте ученых, шпионские донесения. Доказательства подкреплены физической экспертизой, а также анализом проб почвы.

Один из очевидцев испытания маленькой атомной бомбы (произведенного в начале марта 1945 г. в Тюрингии) рассказывал о гибели во время эксперимента заключенных: "Огонь, многие моментально погибли, исчезли с земли, их просто не стало, многие получили сильные ожоги, многие ослепли". (Из протокола допроса Хайнца Вахсмута, произведенного в 1962 году в Совете района города Арнштадт).

Однако для скептически настроенного ученого такие свидетельства звучали не слишком убедительно и даже голословно. Известны были ему и другие свидетельства, щедро раздаваемые главарями Третьего Рейха и идущие из ближайшего окружения фюрера, о существовании "чудо-оружия". Их он также считал политическим блефом.

В разговоре с румынским диктатором Антонеску в августе 1944 г. Гитлер упомянул о разрушительной бомбе, которая "в радиусе трех-четырех километров от места падения в состоянии уничтожить всё живое". Его министр вооружений Альберт Шпеер в январе следующего года был еще более откровенен. В одной из бесед с глазу на глаз, он сказал своему собеседнику: "Нам нужно выстоять всего лишь один год и тогда мы выиграем эту войну". Указывая на лежавший на столе коробок спичек, он добавил: "Атомное взрывчатое вещество, размером с эту коробку, в состоянии полностью уничтожить Нью-Йорк".

В то время, когда американцы переправлялись через Рейн, а Красная Армия стояла на Одере, в 60-ти км от Берлина, рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер выказывал свои надежды на атомное оружие. Личному врачу он сказал:

"Мы пока еще не использовали свое последнее чудо-оружие. Хотя "Фау-1" и "Фау-2" (сокращенно от Vergeltungswaffen - "оружие возмездия") — эффективное оружие, но наше решающее чудо-оружие продемонстрирует такое действие, которое никто не может себе вообразить. Пару нажатий на кнопку — и такие города, как Нью-Йорк и Лондон, исчезнут с лица земли".

Автор книги свидетельствует, что немцы не располагали достаточным количеством обогащенного урана или плутония для производства атомных бомб такой разрушительной мощности, какие были сброшены на Хиросиму и Нагасаки.

"Теоретически существовала возможность использовать в качестве ядерного заряда минимум на десять процентов обогащенный уран, — пишет Карлш. — В этом случае, разумеется, хватило бы сотни килограммов".

Уже в 1944 году ученые вермахта, кригсмарине и люфтваффе были готовы построить тактическое ядерное оружие, действующее по принципу кумулятивного заряда. Однако настоящей сенсацией явился документ из архива руководителя исследовательского отдела канцелярии министерства вооружения Эриха Шумана (Erich Schumann), в котором среди прочего разработана концепция создания водородной бомбы. Под влиянием коллег, посоветовавшим срочно отозвать рукопись, ученый забрал уже подготовленную к публикации разработку.