Эволюция теплокровных существ началась в меловый период

3:43 Your browser does not support the audio element. Эврика Открытия

Эволюция теплокровности (эндотермия) — одна из величайших загадок природы. Почему при равных размерах и весе, человек может прожить без еды не более двух месяцев, а крокодил способен голодать больше года?

Стандартное заблуждение заключается в том, что только млекопитающие и птицы генерируют тепло в организме. Однако биологи обнаружили множество других существ, которые также подогревают свое тело. Правда, кратковременно и только отдельные его части. Например, морские черепахи, стараются держать температуру тела на десять градусов выше, чем температура воды, что позволяет им активнее двигаться и быстрее настигать добычу.

Рыба-меч подогревает свои глаза и мозг во время охоты, все акулы нагнетают тепло в мускулы во время дальних заплывов. Наконец, существует ряд насекомых, таких как бабочка-бражник, которые также могут генерировать тепло при необходимости.

В чем же причина, что только млекопитающие и птицы генерируются тепло постоянно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю? Еще тридцать лет назад американские ученые Альберт Беннетт и Джон Рубен выдвинули гипотезу, что эволюция теплокровных была ориентирована на повышение выносливости организма.

Большой объем органов дыхания позволяет нагнетать больше кислорода в мышцы, а, следовательно, — больше и дальше передвигаться. Никто не стал с ними спорить, и тогда биологи пошли дальше, выдвинув предположение, что большой объем легких всегда приводит к ускорению метаболизма.

Эта теория не была ни доказана, ни опровергнута, и часто используется как аксиома для построения научных гипотез. Согласно ей, теплокровные существа произошли от всеядных существ. Однако не все биологи принимают предположение Беннетта-Рубена на веру. Голландские ученые, изучающую науку о калориях и нутриентах — Марсель Клаассен и Барт Нолет — выдвигают другую теорию о том, что предки теплокровных существ были травоядными созданиями.

Живое существо должно потреблять азот и углерод в определенных, необходимых для жизни, количествах. Те существа, чей рацион ограничен одной пищевой группой, испытываются недостаток одного вещества при избытке другого. Например, растительная пища содержит непропорционально больше углеродов, чем азота.

"Представьте, что корзина листьев дает вам пятую часть дневного рациона азота, — говорит Марсель Клаассен. — Значит, для получения полного рациона вам нужно съесть пять корзин. Куда же девать излишки потребленного углерода? Самый простой способ — сжечь их в клетках организма и получить тепло. Вот откуда берет начало эволюция теплокровных".

Для упрощения этого процесса в клетках теплокровных содержится в 5 раз больше митохондрий (микроорганизмов, отвечающих за переработку нутриентов), чем у их хладнокровных соседей по планете.

Данная теория хорошо объясняет не только эволюцию современных существ, но и помогает узнать больше о динозаврах. Известно, что в меловый период уровень углекислого газа в атмосфере многократно понизился, благодаря расцвету царства флоры. Многие динозавры переориентировались на растительную пищу, которая содержала большое количество азота. Отсюда начинается точка отсчета эволюции птиц и млекопитающих.

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