Медицина будущего: вместо боли приходит счастье

Медицина будущего — это не только новые чудодейственные лекарства, но и высокие технологии. Благодаря им мы, возможно, станем не только более здоровыми, но и избежим многих мучительных процедур.

Самое главное — правильно поставить диагноз

Британские медики разработали тест, который способен продиагностировать любое заболевание за полчаса. Тест основан на анализе ДНК микроорганизмов, являющихся возбудителями заболеваний, с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР).

А аспирант университета Квинсленда (Австралия) Ангус Джонстон изобрел методику, которая позволит в течение короткого времени исследовать генетический аппарат человека, выявив его предрасположенность к тем или иным заболеваниям. Исследование проводится с помощью так называемых генетических шаров — кварцевых микрочастиц с множеством каналов, способных впитывать флуоресцентную краску.

Поверхность "шарика" покрыта оболочкой из цепочки ДНК, которая может соединяться с геном из исследуемого образца крови. Во время такого соединения шарик с краской внутри меняет свой цвет благодаря световому отражению. В зависимости от того, как он отражает свет, можно сделать вывод о той или иной генетической патологии.

Быстро избавиться от боли

Оксфордский профессор Типу Азиз разработал технологию, позволяющую снимать болевые ощущения путем вживления в человеческий мозг электродов. Новый метод называется глубокой стимуляцией мозга. В черепе пациента просверливаются два крошечных отверстия, через них внедряются электроды, подключенные к стимулятору, который посылает электрические импульсы.

Операция проводится под местной анестезией и длится всего пару часов. Если после операции боль исчезает или хотя бы слабеет, спустя неделю имплантируют и сам стимулятор, вживляя его в брюшную полость или около ключицы. Пациент может самостоятельно регулировать напряжение при помощи переключателя.

Подключить "прибор счастья"

Оказывается, еще несколько десятилетий назад в нашей стране изобрели прибор, который позволяет снимать болевые ощущения, напряжение и стрессы без употребления каких бы то ни было наркотических средств.

"Лэнар" (сокращенно — "лечебный электронаркоз") работает на основе электроимпульсных методов воздействия. Катоды воздействуют на кору головного мозга. Мы можем изменять длительность, частоту и амплитуду импульса, подбирая индивидуальный режим. В нейронах мозга создается эффект накопления всех полезных веществ (пептидов), от которых и зависит наше общее самочувствие. Устраняются страх и эмоциональное напряжение, человек расслабляется…

Увы, все упомянутые открытия пока находятся на стадии экспериментов. Но наступит день — и научно-техническому прогрессу удастся значительно облегчить жизнь больным и врачам.

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