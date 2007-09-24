Эволюцию запретили, чтобы избежать мятежа

Клетки, составляющие наше тело, находятся под неусыпным контролем. Природа не даёт им свободы, наложив табу на эволюцию внутри сложных организмов. Согласно новой гипотезе, именно это свойство предотвращает "клеточные восстания" в пределах отдельной особи.

Два класса клеток

Клетки сложных существ можно грубо разделить на два больших класса — соматические, который составляют наш организм, и половые, необходимые для размножения. И если амёба просто делится надвое, давая начало двум дочерним клеткам, то в многоклеточных организмах такого не происходит. Здесь природа избрала долгий путь, который начинается со стадии стволовых клеток, проходит через специализацию и заканчивается зрелыми специализированными клетками.

Почему же организм не выбрал более простой и энергосберегающий способ?

Когда учёные говорят об эволюции, имеется в виду, что она происходит лишь в группах организмов. По этой логике, минимальной единицей эволюции является популяция — группа особей одного вида, длительное время, обитающих на одной территории. Популяции могут составлять как одноклеточные амёбы, так и африканские слоны.

Эволюция клеток

Но как относиться к популяциям клеток, составляющим многоклеточные организмы? Что, если бы эволюционный процесс имел место внутри одного многоклеточного существа?

В колониях одноклеточных организмов присутствуют и борьба за выживание и естественный отбор. Эволюция отбирает наиболее успешные формы, одновременно уничтожая неэффективные.

В принципе, подобные процессы могли бы происходить и в нашем теле — например, некоторые клетки не выполняли бы требующуюся от них работу и жили бы за счёт других клеток.

Но подобные изменения, считают специалисты, привели бы к гибели организма. Именно поэтому природа пресекает эволюцию "внутри" отдельной особи, пишет Nature.

Соответствующую теорию предложил эволюционист Джон Пеппер из Института Санта-Фе при университете Аризоны. Она не выполняется лишь в одном случае — когда речь идёт о клетках иммунной системы, которые постоянно меняются, борясь с вирусами, патогенными бактериями и так далее.

Исследователи полагают, что их гипотеза могла обеспечить новую парадигму в лечении онкологических заболеваний и обеспечить более раннюю идентификацию новообразований.