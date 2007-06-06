Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артем Недолужко

В Новый Свет первыми прибыли полинезийцы

Эврика » Открытия

То, что не Колумб открыл Америку, известно, пожалуй, каждому. За несколько веков до него на Новый Свет высаживались, отряды викингов под руководством Эрика Рыжего и его сына Лейфа Счастливого. Однако, как выясняется, у викингов тоже появились конкуренты, возможно, европейцы вообще не были первопроходцами…

В Новый Свет первыми прибыли полинезийцы

Оказывается, ещё до викингов, на территории Чили высаживались жители Полинезии — обитатели группы островов Океании, расположенных в центральной части Тихого океана (Гавайи, Новая Зеландия, острова Пасхи). К такому выводу пришли палеогенетики, обнаружившие при раскопках в Южной Америке, кости курицы, ДНК которой было явно полинезийского происхождения.

Когда в 1532 году испанский конкистадор Франсиско Писарро посетил Перу, он отметил важность кур для местных жителей — они использовались не только как источник пищи, но и играли некоторые роли в религиозных ритуалах инков. Однако, до последнего времени пути проникновения в Америку этих пернатых оставались загадкой. Учёным было известно, что курица была одомашнена в Азии, однако отсутствие костных останков кур на многих археологических участках в Северной Азии и Северной Америке не подтверждало версию, что куры попали на Новый Свет вместе с древним человеком, перебравшимся сюда по Беренгийскому мосту суши. Не найдя подтверждений этой версии учёные продолжали поиски, которые в результате увенчались успехом — гипотеза о контактах жителей Полинезии и Америки, с этого дня становится научным фактом. Жители Полинезии привезли в Америку домашний скот и, возможно, каким-то образом повлияли на культурное и технологическое развитие местных племён, пишет Nature.

Учёные сравнили митохондриальную ДНК (достаточно медленно эволюционирует и зачастую используется для установления родства) кур живших в Полинезии и Америке. Как выяснилось, последовательности ДНК древних чилийских кур идентичны ДНК доисторических домашних птиц, обитавших на островах Тонга и Самоа. Радиоуглеродный анализ показал, что возраст костей приходится на 1304 и 1424 годы, соответственно, тогда как испанцы прибыли в восточное побережье Южной Америки в 1500-ых.

Что самое интересное, те же самые последовательности были обнаружены у современной породы кур — арауканы, которая, по-видимому, является потомком полинезийских кур. Араукана — одна из самых оригинальных пород кур в мире. Главные её особенности — это пучки перьев, торчащих от мочки уха, как пышные гусарские усы, отсутствие хвоста и откладываемые ей синие яйца.

Несмотря на многочисленные скептические заявления коллег, учёные уверены в своей правоте, их поддерживает и археолог Терри Джонс из Калифорнийского политехнического университета, занимающийся изучением доисторических контактов на территории Нового Света. Он уверен: "Это — чрезвычайно важное доказательство соприкосновения полинезийской и американских культур".

Первые же свидетельства такого контакта между культурами были выдвинуты ещё в середине прошлого века, когда норвежец Тур Хейердал в 1947 году, пытаясь доказать эту гипотезу, пересек Тихий океан на плоту "Кон-Тики".

Добавьте Pravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Одноклассниках...

Автор Артем Недолужко
Артем Недолужко — нештатный автор Правды.Ру
Темы испания археология
Новости
Ларису Гузееву заметили в миграционном центре Израиля
Опубликованы видеокадры с результатами ночных боёв 114-й бригады НМ ДНР
Мать девочки, напавшей на одноклассницу в Химках, попросила 15 миллионов за интервью
Психолог Айгильдина заявила, что учителя "травят" детей из-за собственных страхов
Постпред РФ при ООН: танки Запада на Украине "погоды не сделают"
Григория Лепса исключили из санкционного списка США
На новосибирского сноубордиста в Шерегеше напал глухарь
Эксперт по туризму: единственная проблема горящих путёвок — ограниченность выбора направлений
Судебные приставы: при оплате долгов через Интернет нужно использовать проверенные сайты
Гороскоп для Овна на 9 февраля: Будьте осторожны в принятии важных решений
Популярное
Стало известно, как землетрясение в Турции и Сирии повлияет на Россию

Землетрясение может улучшить отношения Сирии и Турции.

РИА Новости: землетрясение в Турции и Сирии изменит позиции РФ на Ближнем Востоке
Хаял Муаззин: против Турции могли применить сейсмическое оружие
Против Турции могли применить сейсмическое оружие
Украинские силовики расстреляли польских наёмников в Угледаре
ВСУшники ломают технику, чтобы не ехать на фронт
"Бестужевки" формировали в России образ новой женщины Сергей Лебедев Брови: красота вне времени Дмитрий Соколов Знак зодиака 8 февраля: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев
Отцу прострелили ноги за попытку отбить сына от мобилизации в Николаеве — РИА Новости
США готовят операцию "Землетрясение для Эрдогана" к выборам в Турции
На защиту Бахмута брошены женщины и пенсионеры
На защиту Бахмута брошены женщины и пенсионеры
Последние материалы
Ларису Гузееву заметили в миграционном центре Израиля
Опубликованы видеокадры с результатами ночных боёв 114-й бригады НМ ДНР
В Новый Свет первыми прибыли полинезийцы
Мать девочки, напавшей на одноклассницу в Химках, попросила 15 миллионов за интервью
Психолог Айгильдина заявила, что учителя "травят" детей из-за собственных страхов
Постпред РФ при ООН: танки Запада на Украине "погоды не сделают"
Григория Лепса исключили из санкционного списка США
На новосибирского сноубордиста в Шерегеше напал глухарь
Эксперт по туризму: единственная проблема горящих путёвок — ограниченность выбора направлений
Судебные приставы: при оплате долгов через Интернет нужно использовать проверенные сайты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников