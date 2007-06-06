В Новый Свет первыми прибыли полинезийцы

То, что не Колумб открыл Америку, известно, пожалуй, каждому. За несколько веков до него на Новый Свет высаживались, отряды викингов под руководством Эрика Рыжего и его сына Лейфа Счастливого. Однако, как выясняется, у викингов тоже появились конкуренты, возможно, европейцы вообще не были первопроходцами…

Оказывается, ещё до викингов, на территории Чили высаживались жители Полинезии — обитатели группы островов Океании, расположенных в центральной части Тихого океана (Гавайи, Новая Зеландия, острова Пасхи). К такому выводу пришли палеогенетики, обнаружившие при раскопках в Южной Америке, кости курицы, ДНК которой было явно полинезийского происхождения.

Когда в 1532 году испанский конкистадор Франсиско Писарро посетил Перу, он отметил важность кур для местных жителей — они использовались не только как источник пищи, но и играли некоторые роли в религиозных ритуалах инков. Однако, до последнего времени пути проникновения в Америку этих пернатых оставались загадкой. Учёным было известно, что курица была одомашнена в Азии, однако отсутствие костных останков кур на многих археологических участках в Северной Азии и Северной Америке не подтверждало версию, что куры попали на Новый Свет вместе с древним человеком, перебравшимся сюда по Беренгийскому мосту суши. Не найдя подтверждений этой версии учёные продолжали поиски, которые в результате увенчались успехом — гипотеза о контактах жителей Полинезии и Америки, с этого дня становится научным фактом. Жители Полинезии привезли в Америку домашний скот и, возможно, каким-то образом повлияли на культурное и технологическое развитие местных племён, пишет Nature.

Учёные сравнили митохондриальную ДНК (достаточно медленно эволюционирует и зачастую используется для установления родства) кур живших в Полинезии и Америке. Как выяснилось, последовательности ДНК древних чилийских кур идентичны ДНК доисторических домашних птиц, обитавших на островах Тонга и Самоа. Радиоуглеродный анализ показал, что возраст костей приходится на 1304 и 1424 годы, соответственно, тогда как испанцы прибыли в восточное побережье Южной Америки в 1500-ых.

Что самое интересное, те же самые последовательности были обнаружены у современной породы кур — арауканы, которая, по-видимому, является потомком полинезийских кур. Араукана — одна из самых оригинальных пород кур в мире. Главные её особенности — это пучки перьев, торчащих от мочки уха, как пышные гусарские усы, отсутствие хвоста и откладываемые ей синие яйца.

Несмотря на многочисленные скептические заявления коллег, учёные уверены в своей правоте, их поддерживает и археолог Терри Джонс из Калифорнийского политехнического университета, занимающийся изучением доисторических контактов на территории Нового Света. Он уверен: "Это — чрезвычайно важное доказательство соприкосновения полинезийской и американских культур".

Первые же свидетельства такого контакта между культурами были выдвинуты ещё в середине прошлого века, когда норвежец Тур Хейердал в 1947 году, пытаясь доказать эту гипотезу, пересек Тихий океан на плоту "Кон-Тики".

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