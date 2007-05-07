Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Эврика
Изобретения Открытия Гипотезы
Автор Игорь Буккер

Нацистский «Титаник» погубили испуганные куры?

Эврика » Гипотезы print

Гибель океанского лайнера «Титаник», авария на Чернобыльской АЭС и крушение дирижабля «Гинденбург» – о причинах трех крупнейших катастроф 20 века, произошедших на воде, на земле и в воздухе, эксперты спорят до сих пор. «Гинденбург» – гордость нацистов – сгорел ровно 70 лет назад. Какая версия его гибели считается сегодня наиболее достоверной?

Четверг, 6 мая 1937 года, 18 часов 25 минут. Дирижабль «Гинденбург» (LZ 129 «Hindenburg»), преодолев тысячи километров над Атлантикой, появился над окрестностями Нью-Йорка. Дирижабль заходит на посадку на военно-морскую базу Лэйкхёрст в Нью-Джерси. Неожиданно толчок сотрясает воздушную махину, изнутри беззвучно показываются огоньки пламени – через 32 секунды чудо инженерной мысли представляет собой огненный шар – на землю падает обгоревший алюминиевый каркас.

Трагедия унесла жизни 35 из 97 пассажиров и членов экипажа, еще один сотрудник базы погиб на земле под обломками летательного аппарата.

Оружие, которым гордятся правители государств и генералы. Фото...

Это было самое крупное летательное судно в мире. Длина дирижабля достигала 245 метров, что всего лишь на 24 метра короче легендарного «Титаника». Остальные показатели тоже до сих пор впечатляют: 41,2 метра в поперечнике, макс. объем газа в баллонах до 200 тыс. куб.м. (обычно для полета алюминиевые баки заполняли на 95 % - т.е. 190 000 кубометров водорода), оснащен четырьмя дизельными двигателями «Даймлер» мощностью 1100 л.с., способный поднять в воздух до 242 тонн брутто и пролететь более 15 тысяч километров, цеппелин развивал скорость до 150 километров в час при попутном ветре.

В марте 1936 г., названный в честь рейхспрезидента Германии Пауля фон Гинденбурга , дирижабль впервые появился в небе над Германией во время выборов в рейхстаг. Вместе с другим дирижаблем - «Граф Цеппелин» - он курсировал от Кёнигсберга (ныне Калининград) до Гармиш-Партенкирхена. На фюзеляже развевались нацистские вымпелы, хвост украшен свастикой, на толпу сыпался дождь пропагандистских листовок, а из громкоговорителей раздавалась: «Выполни свой долг – выбери фюрера!» По официальным данным на выборах 29 марта 1936 г. партия НСДАП по одномандатному списку получила 99 процентов голосов.

Нацистский «Титаник» погубили испуганные куры?. Нацисты использовали достижения немецких инженеров вНесколько позднее из него сделали воздушный лайнер, который летал по маршруту Франкфурт-на-Майне – Нью-Йорк. Вскоре количество трансатлантических рейсов достигло 30 и полеты стали восприниматься рутинными. 36 пассажиров обслуживал 61 член экипажа, включая нескольких официантов и одну стюардессу.

В Рунете автору этих строк несколько раз встречалась цифра - 800 долларов. Якобы столько стоил билет на борт этого воздушного судна. Это вдвое больше, чем платили в действительности. За 400 баксов любой, имеющий эту сумму, получал право на воздушное путешествие в Новый Свет. Прежде чем вступить на трап, пассажир обязан был сдать спички, зажигалки и электрические фонарики, словом, все, что способно было вызвать хотя бы малейшую искру. К безопасности подходили с немецкой основательностью. Персонал носил специальную одежду и обувь.

Однако сразу же отметим – курительный салон на «Гинденбурге» все же был. Специально оборудованный. Там для развлечения публики находился рояль, выполненный из алюминия. Пассажиры располагались в комфортабельных каютах, где были оборудованы душевые кабинки с проточной горячей водой. Смотровая площадка. Столовая, где сидя за столиком, с высоты птичьего полета можно было рассматривать проплывавшую внизу местность.

3 мая 1937 года начался отсчет последнего полета «Гинденбурга». Дирижабль поднялся в 20.16 и взял курс на Америку. Из-за крепкого встречного ветра над Атлантикой путешественники опаздывали почти на 10 часов. В среднем путь до Нью-Йорка занимал от 65 до 70 часов. Наконец-то в 15 часов вдалеке показался Манхеттен. По воспоминаниям бортового офицера Боёциуса (Boëtius), расположившись у открытых окон, гости воздушного судна любовались панорамой американского мегаполиса, и глазели на встречавших их ньюйоркцев, которые вовсю сигналили в клаксоны.

Через час, оглохнув от сирен и гудков, пассажиры начали собираться на выход, но возникла еще одна непредвиденная ситуация. Командир военной базы Лейкхерст Чарлз Росендал (Charles Rosendahl), в связи с надвигавшейся страшной грозой, не рекомендовал приближаться к причальной мачте. В нештатной ситуации капитан дирижабля Макс Прусс (Max Pruss) принял решение барражировать в окрестностях, с целью переждатьнепогоду. «Гинденбург» развернулся и поплыл вдоль побережья, по направлению к Нью-Йорку.

Нацистский «Титаник» погубили испуганные куры?. Цеппелин летит над Манхеттеном на уровне небоскребов

Опытный навигатор Боёциус взялся за рули высоты. «Когда Росендал по радио передал нам, что гроза над Лейкхерстом утихла, мы снова повернули назад и попали в грозовой фронт», - записал Боёциус. «Я отчетливо почувствовал в ногах турбулентность. Сильный кратковременный дождь также не прекращался».

В 7 часов вечера дирижабль во второй раз за день зашел на посадку. В 19.21 цеппелин все еще находился над землей на расстоянии 80-ти метров. Нос дирижабля, направленный к причальной мачте, резко упал вниз. Эдуард Боёциус, все еще находившийся в штурманской рубке, ощутил удар. Он не мог поверить, что вот-вот разразится катастрофа. В это же время юнга Вернер Франц , которому тогда было 14 лет, находился в офицерской столовой. Подростка вдруг с силой отбросило на шкаф. После того, как его несколько раз резко бросило из стороны в сторону, он увидел гигантскую стену огня, которая мчалась на него из хвостовой части. Цеппелин первоначально выровнявшийся, опять стал на попа.

Парня привела в чувство вода, хлынувшая на его бедную голову из многочисленных перевернутых резервуаров. Франц увидел через люк, что до земли не более двух с половиной метров и выпрыгнул из горящего ада. Внизу за происходящим наблюдал радиорепортер Герберт Моррисон, оставивший нам описание катастрофы глазами свидетеля со стороны.

Боёциус тоже оказался у раскрытого окна. Кто-то из его товарищей крикнул: «Эдди, прыгай!» Было достаточно высоко и Эдвард выжидал. Когда нос дирижабля снова потянуло вниз – он спрыгнул. Рядом с ним упали трое его сослуживцев, чудом избежавших пламени гигантской печи. Вскочив на ноги, Боёциус помчался к упавшему, быстро таявшему на глазах, цеппелину, чтобы помочь выбраться остальным пассажирам.

Это было «инстинктивное побуждение», скажет он через много лет в интервью газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung». А тогда сам Гитлер лично наградил его почетной грамотой за героизм на пожаре.

Вскоре после катастрофы комиссия по расследованию рассматривала несколько причин гибели «Гинденбурга»: гроза, выстрелы с земли, диверсия на борту и нарушение в технологии покрытия оболочки дирижабля. Все они приняты в качестве рабочих гипотез. Не более того. Доказательств не хватает, чтобы поставить точку в этом деле.

Самой нелепой представляется следующая версия. Дирижабль, как известно, многократно пролетал над некой птичьей фермой, владелец которой грозился подбить летающую махину из дедовского ружья. Владелец фермы уверял, что от шума цеппелина его куры плохо несутся, и он скоро обанкротится. Комиссия подтвердила факты угроз и наличия у фермера допотопного ружья, но вот в ход он его так и не пустил. Причем эксперты доказали, что из ружья возможно пробить обшивку дирижабля, но не вызвать его возгорание.

Такими же дикими можно считать соображения по поводу вероятного теракта. Такую «утку» запустил еще комендант Чарлз Росендал, возглавлявший группу экспертов с американской стороны. Потом в 60-е годы американец немецкого происхождения Адольф Аугуст Хёлинг (Adolph August Hoehling) одним из первых заявил, что на борту «Гинденбурга» находился техник низшего ранга, которого его «леворадикально настроенная подруга» уговорила уничтожить этот «символ тевтонской агрессивности». «Клеветой и злословием» назвала такую провокацию пенсионерка, проживавшая тогда в Гессене, когда узнала, в чем её обвиняют.

Майкл Макдональд Муни в своей книге заявил, что катастрофа была осуществлена 24-летним антифашистом Эрихом Шпелем, позже скончавшимся от ожогов в больнице. Награжденный фюрером Эдуард Боёциус, через десятилетия говорил в интервью журналу «Шпигель», что «политика Гитлера сделала нас за границей объектом ненависти». Третий офицер цеппелина подтверждал существование еврейского заговора или акта саботажа со стороны американской авиакомпании Pan American Airways , видевших в немцах своих конкурентов. Свои домыслы о мрачных временах нацизма развил в книге «Феникс из пепла» сын Боёциуса.

В прекращении расследования, как ни странно, оказалась замешана сама нацистская верхушка. Сперва они, устами министра пропаганды Йозефа Геббельса , пытались представить гибель дирижабля как «акт возмездия» за разрушенную испанскую Гернику. Уничтоженную налетами «Легиона Кондор». Но потом развернулись

Снимок сделан за несколько часов до трагедии
Снимок сделан за несколько часов до трагедии

ровно на 180 градусов. Прославленный летчик Первой мировой войны Герман Геринг , который сильно увлекался самолетами, терпеть не мог дирижабли. Он называл их «летающими сосисками» и не признавал за ними никакого будущего. Гибель «Гинденбурга» пришлась ко времени, чтобы покончить со всеми проектами развития этого средства воздухоплавания.

Самая серьезная, но также полностью не доказанная, гипотеза гласит: причина в водороде и покрытии оболочки дирижабля. В 30-е годы заменить водород более безопасным гелием мешали американцы, которые владели им монопольно. Огни святого Эльма или кистевой разряд (некоторые свидетели говорили о видимом ими свечении на поверхности дирижабля) проникли сквозь несовершенное покрытие внутрь. Одной искры оказалось достаточно, чтобы мгновенно уничтожить чудо техники 20 века.

Человечество вроде бы выросло и в сказки больше не верит. А зря! Духи четырех стихий не утратили своего могущества и не охотно допускают людей в свои сферы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы дирижабль
Обсудить
Актуальная аналитика
Гипотезы
Нацистский «Титаник» погубили испуганные куры?
Недвижимость
Ремонт бесплатно: что должна делать УК в квартирах жильцов
Авто
ОСАГО опять поправили: что нас ждет?
Новости Все >
Посетители авиасалона МАКС-2019 сломали новый китайский беспилотник
Спасатели не могут найти катапультировавшихся пилотов Су-25УБ
Трамп жестко раскритиковал мэра Лондона
Лукашенко не блокирует интернет в стране, опасаясь западных санкций
Жительница Нассау спасла от урагана "Дориан" почти 100 собак
UFC опубликовал подборку лучших побед Хабиба Нурмагомедова
Елена Малышева рассказала, как женщинам скинуть вес за 2 недели
Робот "Федор" упражнялся работать с дрелью на МКС
Сборная США в овертайме победила Турцию на Кубке мира
Легкоатлетка Клишина не будет выступать до чемпионата мира
Последние материалы
Нацистский «Титаник» погубили испуганные куры?
Ремонт бесплатно: что должна делать УК в квартирах жильцов
ОСАГО опять поправили: что нас ждет?
Звон в ушах реже встречается у женщин, пьющих много кофе
Где на Земле жить хорошо: лучшие города на свете
Посетители авиасалона МАКС-2019 сломали новый китайский беспилотник
Спасатели не могут найти катапультировавшихся пилотов Су-25УБ
Трамп жестко раскритиковал мэра Лондона
Лукашенко не блокирует интернет в стране, опасаясь западных санкций
Время и тарелка: питание бегуна
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Религия
Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!

В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".

Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!
Питьевая диета на 7 дней, чтобы быстро похудеть
Здоровье
Питьевая диета на 7 дней, чтобы быстро похудеть
США и Канада. Новости и аналитика
Парадоксы истории. Неизвестная война: 1812 год в Америке
Урал
В детсаде Нижнего Тагила почти 3 часа не вызывали "скорую" ребенку
Мир. Новости мира
В Латвии призвали ЕС и дальше осуждать "действия РФ на востоке Украины"

Единая политика в отношении России – "крупное достижение" Европейского союза, считает Эдгар Ринкевич.

В Латвии призвали ЕС и дальше осуждать "действия РФ на востоке Украины"
Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!
Религия
Андрей Караулов: КГБ доказал - Бог есть!
Новости Украины
Украинский премьер катался на самокате по зданию правительства
Новости Европы
Зеленский назвал "Северный поток - 2" угрозой для всей Европы
Политика. Новости и аналитика
Организатор шоп-тура хотела подкупить пассажиров для участия в митинге

В Москве проходит очередная несогласованная акция несистемной оппозиции, организованная Любовью Соболь, не сумевшей зарегистрироваться кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за массовой подделки подписей избирателей.

Организатор шоп-тура хотела подкупить пассажиров для участия в митинге
Участников митингов в России предложили обязать убирать за собой
Общество
Участников митингов в России предложили обязать убирать за собой
Здоровье
Питьевая диета на 7 дней, чтобы быстро похудеть
Мир. Новости мира
Жириновский призвал наказать Польшу за ее позицию по Второй мировой
Игорь Буккер Человек начал менять ландшафт 4000 лет назад Игорь Буккер Василий Амирджанов "Крестный полет" от пьянства и еще фокусы на "Родине слонов" Василий Амирджанов Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 16 Владимир Губарев
Комментарии
Лимонов о приговоре Синице: "Я вот отсидел — и ничего, умнее стал"
Познер: советская эпоха породила "уродов"
Познер: советская эпоха породила "уродов"
Российские дыни и арбузы содержат опасное количество металлов
В России изменили концепцию прогноза развития экономики страны
Кто топит ро﻿бота Федора и "Роскосмос"
Резонансное дело юриста Карамзина рассмотрит Балашихинский горсуд
"Спасите наши жизни и семьи". Письмо из женского СИЗО Москвы
Путин в шутку предложил назначить Мутко главой Тулуна
Блогера приговорили к 5 годам за твит о детях силовиков
Посетители авиасалона МАКС-2019 сломали новый китайский беспилотник
Познер: советская эпоха породила "уродов"
Познер: советская эпоха породила "уродов"
Еще одна девочка из России получила травмы в бассейне турецкого отеля
Робот "Федор" упражнялся работать с дрелью на МКС
Мамаев не сможет выйти на футбольное даже после освобождения
Робот "Федор" упражнялся работать с дрелью на МКС
Блогера приговорили к пяти годам за твит о детях силовиков
Путин: если резко понизить зарплату чиновникам, они просто разбегутся
Посетители авиасалона МАКС-2019 сломали новый китайский беспилотник
Польша снизит объемы закупаемой в РФ нефти и увеличит торговлю с США
История и современность
Великие личности Отечества. Аввакум
Великие личности Отечества. Аввакум
Роботов-пиявок обучили альпинизму
Роботов-пиявок обучили альпинизму
Нестандартную посадку Су-57 назвали штатной ситуацией
Нестандартную посадку Су-57 назвали штатной ситуацией
Турция может купить у России больше ЗРК С-400
Турция может купить у России больше ЗРК С-400
Лавров: Россия предложила НАТО мораторий на размещение ракет
Лавров: Россия предложила НАТО мораторий на размещение ракет
Россия предлагает странам НАТО ''добровольный мораторий'' по РСМД
Россия предлагает странам НАТО ''добровольный мораторий'' по РСМД
Операция "Хаски": из-за чего американские генералы спорили с Черчиллем
Операция "Хаски": из-за чего американские генералы спорили с Черчиллем
Трамвай Пироцкого: как Россия упустила шанс стать лидером
Трамвай Пироцкого: как Россия упустила шанс стать лидером
На Украине заявили об угольной катастрофе
На Украине заявили об угольной катастрофе
Пять самых скандальных кандидатов Навального на выборы в Мосгордуму по системе "Умного голосования"
Пять самых скандальных кандидатов Навального на выборы в Мосгордуму по системе "Умного голосования"
Фотогалереи
Самые популярные в России машины с "автоматом" 5 Фото Самые популярные в России машины с "автоматом"
7 "молчащих" муз 7 Фото 7 "молчащих" муз
Тайна останется тайной 8 Фото Тайна останется тайной
Чего только не придумают?! 9 Фото Чего только не придумают?!
Гимн еде 10 Фото Гимн еде
Домашнее
В Минздраве рассказали о влиянии вейпинга на здоровье человека
В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике гриппа
Как инсулин работает в организме
17-летний британец ослеп и оглох из-за пристрастия к фастфуду
Специалисты рассказали о влиянии пищевой соды на организм
Веселые гаджеты, которые сделают школьную жизнь нескучной
Месячные во время беременности: норма или патология?
От генетического ожирения можно убежать трусцой
Малышева раскрыла секрет, как сбросить лишний вес за две недели
Малышева раскрыла секрет, как сбросить лишний вес за две недели
20-летний актер фильмов для взрослых умер в бассейне после кастинга
20-летний актер фильмов для взрослых умер в бассейне после кастинга
Паста с углем бесполезна и даже вредна
Паста с углем бесполезна и даже вредна
Анастасия Заворотнюк рассчиталась с долгами по ипотеке
Анастасия Заворотнюк рассчиталась с долгами по ипотеке
Соцсети взбудоражило китайское приложение для замены лиц на видео
Соцсети взбудоражило китайское приложение для замены лиц на видео
Волочкова пришла в школу к дочери в откровенном наряде
Волочкова пришла в школу к дочери в откровенном наряде
Развенчаны мифы о ретиноле
Развенчаны мифы о ретиноле
Как осветлить волосы без вреда
Как осветлить волосы без вреда
Ваш холодильник может работать лучше: лайфхаки
Ваш холодильник может работать лучше: лайфхаки
Как украсить пустые углы
Как украсить пустые углы
Забавные фото
Пассажиры самолетов должны знать об этом! 7 Фото Пассажиры самолетов должны знать об этом!
Чудеса на закате - их тоже семь 7 Фото Чудеса на закате - их тоже семь
Спорт всему голова 10 Фото Спорт всему голова
Новое чудо света 7 Фото Новое чудо света
Звериная нежность 8 Фото Звериная нежность
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ