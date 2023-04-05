Искусственный интеллект: многие профессии в зоне риска

3:24 Your browser does not support the audio element. Эврика Изобретения

Искусственный интеллект (ИИ) и нейросети всё активнее внедряются в разные сферы нашей жизни. Смогут ли новые технологии заменить человека на рынке труда, представители каких профессий в зоне риска, и как искусственный интеллект поможет России совершить рывок в развитии экономики, рассказал Дмитрий Завалишин, директор группы компаний DZ Systems.

— Дмитрий Константинович, чат-бот ChatGPT пишет статьи, рисует картинки. Получается, художники, журналисты, юристы скоро будут не нужны?

— Нет. Когда появился трактор, разве человек стал не нужен? Нет, он стал управлять трактором. Любая технология упрощает банальную часть человеческой жизни, а сложная часть человеческой жизни остаётся нам всё равно. Просто из трудового процесса исключается нечто, что можно сделать проще, автоматизировать. И слава богу. Всё равно остается сущностная часть.

Например, есть две ценности юриста. Одна ценность юриста — он хорошо знает законы, поэтому может написать договор, не нарушая законов, и эту часть можно заменить на ChatGPT. Правда, проверять всё равно надо, потому что ChatGPT может напортачить.

— Это он пока ошибается. Но ведь он постоянно развивается.

— И потом надо будет проверять. Какой бы вы ИИ ни внедрили, он может быть только советником, а решения всегда должен принимать человек. Так вот, эту часть он вам заменит, но есть сущностная часть, которая определяет:

суть происходящего действия,

ценность для компании конкретного договора,

с кем мы договариваемся,

чего хотим достичь.

Это всё равно придется делать людям.

— В Иннополисе "Яндекс.Такси" без водителя ездят уже 4 года. Сколько таксистов пойдут на улицу из-за этого?

— Почему же на улицу? У нас в стране безработица меньше 5%, жесточайшая нехватка людей. Человеку работать водителем, на самом деле, грешно. Это тяжёлый, бессмысленный труд.

У нас в стране нехватка сварщиков, токарей (конечно, хорошего уровня). С занятостью точно никакой проблемы нет.

ИИ — это огромная польза. Потому что есть очень важная вещь, и Россия сейчас очень здорово развивается, здесь много причин для оптимизма. Есть простой показатель — выработка на человека. То есть, на сколько рублей, долларов, тугриков, юаней один человек за месяц нарабатывает продукции. Это измеритель производительности труда. У нас она ниже, чем в условном G7, но выше, чем в Китае. Это как раз предмет для роста. Поэтому полезно отдать искусственному интеллекту вождение такси и другие банальные вещи, которые человеку не пристало делать, и высвободить людей для задач, которые обеспечивают большую производительность труда. То, что Ольга Ускова делает с комбайнами, — это же фантастика!

Сделать, чтобы комбайнёр меньше уставал, комбайн автоматически собирал урожай, сократить время сбора урожая, повысить качество сбора урожая — это прямое воздействие на экономику, это живые деньги и ускорение нашего промышленного и сельскохозяйственного потенциала.

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Разоблачение ChatGPT