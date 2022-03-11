США намерены пугать врагов патрульными роботами-собаками

Не так давно стало известно, что Управление по науке и технологиям при Министерстве внутренней безопасности США планирует использовать для охраны границ страны так называемых зоороботов. Их будут применять на тех участках, где живым людям может грозить какая-нибудь опасность.

Зачем нужны зоороботы?

На сегодняшний день в мире существует уже множество разновидностей зоороботов. Такое название они носят, поскольку их строение имитирует разнообразных животных — черепах, пауков, лягушек, кошек, собак.

В отличие от человека или стандартного механизма зоороботы часто способны осуществлять движение и по горизонтали, и по вертикали, легко обходить препятствия, проникать в труднодоступные места. К тому же им в течение длительного времени не требуются ни пища, ни питьё.

Такие роботы могут быть полезны в условиях пустыни, гористой местности или при освоении других планет. Незаменимы они при спасательных работах, например, если нужно доставать пострадавших из-под завалов.

Пока — только патрулирование!

Что же касается роботов-патрульных, то это четвероногие механические "собаки". Их производством будет заниматься компания Ghost Robotics из Филадельфии. Её представители заявили, что не могут дать точных прогнозов относительно будущего своих машин: в принципе заказчики могут самостоятельно их перепрограммировать и создавать новые модификации.

Пока речь идёт только о функции патрулирования. Также нет данных о том, оснащены ли роботы каким-либо оружием. Известно только, что их можно укомплектовать приборами ночного видения.

Есть информация о том, что роботами-патрульными можно управлять дистанционно, а также они способны функционировать в автономном режиме.

Сейчас машины проходят полевые испытания. Их тестируют как на открытых пространствах, так и внутри моделей зданий.

А справятся ли?

Встаёт вопрос — случайно ли этот проект стартовал незадолго до начала военной операции России на Украине и на пике всеобщей антироссийской истерии? И нельзя ли рассматривать попытку заменить живых пограничников роботами, с одной стороны как проявление страха, с другой — как демонстрацию "милитаристской мощи"?

Хотя, если разобраться, в процессе патрулирования роботы имеют не так уж много преимуществ перед людьми. Да, они могут засечь нарушителя границы, действуя по заданному алгоритму, но в нештатной ситуации, когда нужно мыслить нестандартно, вряд ли окажутся на высоте. И потом, зная принципы и шаблоны их работы, можно придумать способы обхода электронных патрульных. Или просто вывести их из строя.

Если же оснастить роботов оружием, то не исключен вариант, что они могут допустить ошибку в идентификации и принять за нарушителя какой-то совсем иной объект, как одушевлённый, так и неодушевлённый. Риски тут достаточно велики, а эффективность такого "патрулирования" весьма сомнительна.

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