Робот-собака будет искать самострои в Москве

Госинспекция по недвижимости Москвы будет использовать робота-собаку для поиска самовольной застройки на столичной территории. Отмечается, что робопёс будет "бродить" по окрестностям и фиксировать нарушения на камеру.

Согласно сообщению ведомства, робот будет похож схож внешне с собакой. Ему сделали четыре "лапы". Походка тоже будет напоминать движения животного. Для фиксации нарушений робопса оснастили камерами фото и видео съёмки, GPS-модулем и световым радаром, формирующим вокруг себя точную карту трёхмерного пространства.

"Он характеризуется отличной обучаемостью, многофункциональностью, высокой производительностью и манёвренностью", — цитирует РЕН. ТВ сообщение главы инспекции Владислава Овчинского.

Пока робота-собаку "учат" использовать все навыки и тестируют на сбои. На реальные московские улицы киберпса планируют "выпустить" уже в следующем году.

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