EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Шлионская

"Гормон любви" делает людей бесстрашными

Эврика » Гипотезы

Многим знаком термин "окситоцин". Его называют "гормоном любви". Он обычно вырабатывается, когда мы находимся рядом с любимым человеком или тем, к кому испытываем симпатию. Однако недавно сотрудники университета Бонна в Германии выяснили, что окситоцин выполняет ещё одну любопытную функцию — он делает человека бесстрашным в прямом смысле этого слова.

 

Эффект тока

Известны случаи, когда люди шли навстречу опасности, невзирая на то, что это могло стоить им жизни. Это происходило, например, во время военных сражений или в ситуациях, когда что-то угрожало жизни близкого человека. Так что у учёных уже давно возникли подозрения, что у подобного поведения есть гормональные причины.

Немецкие исследователи собрали команду из 62 добровольцев мужского пола, не имевших проблем с состоянием здоровья. В процессе исследования испытуемым сначала демонстрировали снимки различных людей, при этом с помощью специальных устройств сканируя их мозг. При просмотре некоторых фотографий участники получали удар током небольшой мощности. В связи с этим у них возникала негативная реакция на данные снимки.

Тревога ушла

На следующем этапе добровольцы были разделены на две группы. Одной из них делали инъекции окситоцина, вторая получала вместо препарата плацебо. Потом им вновь было предложено просмотреть те же фотографии, что и раньше.

Оказалось, что люди, которым вкололи окситоцин, перестали испытывать тревогу при просмотре определённых снимков, что наблюдалось ранее.

На "драйве"

 

Авторы исследования полагают, что такой эффект объясняется потерей чувства страха. Прилив окситоцина приводит человека в состояние, когда ему, иносказательно выражаясь, "и море по колено".

Должно быть, именно по этой причине влюблённые так часто совершают безрассудные поступки — к примеру, молодой человек может по водосточной трубе влезть в окно к своей девушке. А девушка, в свою очередь, может сбежать из дома, бросить налаженную жизнь ради сомнительного будущего с возлюбленным…

Возможно, этим объясняются и отношения с неподходящими партнёрами: так, воспитанная, интеллигентная девушка из благополучной семьи на "окситоциновом драйве" может связаться с малообразованным хулиганом и даже преступником.

Конечно, со временем этот "драйв" проходит, и чувство страха и тревоги возвращается. Люди перестают "бросаться в омут" ради партнёров, и у них часто открываются глаза на недостатки последних.

Не исключено, что такое качество, как храбрость, тоже связано с высоким уровнем окситоцина. А трусливость — с недостаточной выработкой этого гормона. Впрочем, не зря говорят, что наше поведение во многом определяется именно гормональным статусом, и лишь отчасти — моральными установками и жизненным опытом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Уже не тайна: Природа позволяет продлить молодость
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Владимир Губарев
Темы
Новости
В Хорватии зафиксировали первый случай заражения гриппом и COVID-19 одновременно
Инвестор "Северного потока-2" рассказал, когда завершится сертификация проекта
"Справедливая Россия": многодетным семьям введут льготную ипотеку под 3%
Россиян предупредили о вероятности пострадать от мошенников при покупке QR-кода
Сенатор Пушков: США разваливаются как карточный домик
В США рассказали, как принудить РФ и Китай уважать Байдена
Меладзе будет отдыхать в Дубае без супруги
Цены фьючерсов на газ в Европе снова перевалили за 1000 долларов
НАТО: встреча с Россией состоится 12 января
В США зафиксировали свыше одного миллиона случаев заражения COVID-19 за сутки
Последние материалы
В Хорватии зафиксировали первый случай заражения гриппом и COVID-19 одновременно
"Гормон любви" делает людей бесстрашными
Инвестор "Северного потока-2" рассказал, когда завершится сертификация проекта
Рецепты народной медицины с имбирём для избавления от перхоти
"Справедливая Россия": многодетным семьям введут льготную ипотеку под 3%
Россиян предупредили о вероятности пострадать от мошенников при покупке QR-кода
Сенатор Пушков: США разваливаются как карточный домик
Юрист: создавать комфортные условия для заключённых никто не должен
Топ-5 продуктов, вызывающих быстрое старение кожи
Новое лекарство от рака убивает в 20 раз больше опухолевых клеток, чем другие препараты
Популярное
Красота
Почему женщины в попытке обрести идеальную фигуру не достигают цели

Если невысокой пышечке стремиться к формам жердеобразной модели — проигрыш обеспечен. Как же быть?

Почему женщины в попытке обрести идеальную фигуру не достигают цели
Игорь Крутой урезонил безголосого сына Королёвой: "Наташ, без обид!"
Шоу-бизнес
Игорь Крутой урезонил безголосого сына Королёвой: "Наташ, без обид!"
Общество
Главреда "Эха Москвы" забанил Instagram за репост фото голой Собчак
Мир. Новости мира
Собственники заправок в Казахстане снизили цены на газ после митингов
Ирина Шлионская "Гормон любви" делает людей бесстрашными Ирина Шлионская Василий Амирджанов Президент повысил политический статус Деда Мороза Василий Амирджанов Любовь Степушова Китай массово скупает зерновые. Чего другие не понимают? Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Загадочное неврологическое заболевание "косит" молодёжь в Канаде
Происшествия
Пятеро сирийских военнослужащих погибли при нападении боевиков ИГ* на автобус
Экс-глава "Нафтогаза" предостерёг Киев от "воровства" российского газа
Мир. Новости мира
Экс-глава "Нафтогаза" предостерёг Киев от "воровства" российского газа
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников