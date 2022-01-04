"Гормон любви" делает людей бесстрашными

Многим знаком термин "окситоцин". Его называют "гормоном любви". Он обычно вырабатывается, когда мы находимся рядом с любимым человеком или тем, к кому испытываем симпатию. Однако недавно сотрудники университета Бонна в Германии выяснили, что окситоцин выполняет ещё одну любопытную функцию — он делает человека бесстрашным в прямом смысле этого слова.

Эффект тока

Известны случаи, когда люди шли навстречу опасности, невзирая на то, что это могло стоить им жизни. Это происходило, например, во время военных сражений или в ситуациях, когда что-то угрожало жизни близкого человека. Так что у учёных уже давно возникли подозрения, что у подобного поведения есть гормональные причины.

Немецкие исследователи собрали команду из 62 добровольцев мужского пола, не имевших проблем с состоянием здоровья. В процессе исследования испытуемым сначала демонстрировали снимки различных людей, при этом с помощью специальных устройств сканируя их мозг. При просмотре некоторых фотографий участники получали удар током небольшой мощности. В связи с этим у них возникала негативная реакция на данные снимки.

Тревога ушла

На следующем этапе добровольцы были разделены на две группы. Одной из них делали инъекции окситоцина, вторая получала вместо препарата плацебо. Потом им вновь было предложено просмотреть те же фотографии, что и раньше.

Оказалось, что люди, которым вкололи окситоцин, перестали испытывать тревогу при просмотре определённых снимков, что наблюдалось ранее.

На "драйве"

Авторы исследования полагают, что такой эффект объясняется потерей чувства страха. Прилив окситоцина приводит человека в состояние, когда ему, иносказательно выражаясь, "и море по колено".

Должно быть, именно по этой причине влюблённые так часто совершают безрассудные поступки — к примеру, молодой человек может по водосточной трубе влезть в окно к своей девушке. А девушка, в свою очередь, может сбежать из дома, бросить налаженную жизнь ради сомнительного будущего с возлюбленным…

Возможно, этим объясняются и отношения с неподходящими партнёрами: так, воспитанная, интеллигентная девушка из благополучной семьи на "окситоциновом драйве" может связаться с малообразованным хулиганом и даже преступником.

Конечно, со временем этот "драйв" проходит, и чувство страха и тревоги возвращается. Люди перестают "бросаться в омут" ради партнёров, и у них часто открываются глаза на недостатки последних.

Не исключено, что такое качество, как храбрость, тоже связано с высоким уровнем окситоцина. А трусливость — с недостаточной выработкой этого гормона. Впрочем, не зря говорят, что наше поведение во многом определяется именно гормональным статусом, и лишь отчасти — моральными установками и жизненным опытом.

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