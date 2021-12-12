EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Маргарита Кичерова

Генетик: материнский инстинкт сильнее отцовского из-за гормонов

Общество » Семья

Что такое материнский и отцовский инстинкты, как они зарождаются и проявляются, а также о том, для чего нужны родительские инстинкты в природе, рассказал Pravda.Ru генетик Юрий Симаков.

Генетик: материнский инстинкт сильнее отцовского из-за гормонов

Дочки-матери

— Юрий Георгиевич, в природе мужчина ребёнка до 3 лет не может самостоятельно выкормить и воспитать. Соответственно, для этого предназначена женщина. Как проявляется в природе материнский и отцовский инстинкт?

— Я расскажу не только о человеке, но и о животных, у которых это тоже проявляется. Люди эволюционно получились из животных, и мы несём некоторые черты тех существ, которые были до нас, проявляли этот инстинкт.

Физиологически так получилось, что женский организм больше приспособлен к тому, чтобы следить за тем, как ребёнок растёт, развивается.

Материнский инстинкт сильнее отцовского, потому что у женщин выделяются специальные гормоны — гормоны материнства.

В частности, гормон окситоцин, который способствует тому, чтобы развивался материнский организм. Даже если, предположим, ребёнок нелюбим матерью, то всё равно инстинкт проявляется из-за гормонов, которые выделяют задние доли гипофиза. Одновременно это гормоны лактации, то есть образуется молоко, которым выкармливает своего ребёнка женщина.

— Материнский инстинкт — это инстинкт любви или он просто связан с гормонами?

— Нужно смотреть комплексно.

  • Во-первых, социологический фактор — это желание иметь ребёнка.
  • Во-вторых, биологический фактор, когда "неразумно" поступает существо, и у него появляется любовь.

Любви способствуют гормоны материнского инстинкта, которые выделяет организм железами внутренней секреции. И от этого уйти невозможно.

— Если у родившей женщины гормоны поддерживают её материнский инстинкт, то почему столько брошенных детей?

— Я уже сказал, что это явление комплексное. Это воздействие и социальное, и биологическое. И вот когда социальное (условия жизни, какие-то нестандартные явления) превосходит биологическое воздействие, то тогда ребёнок может быть брошен. Это уже зависит не от материнского инстинкта, а от воспитания человека. В данном случае проявляется уродливое воспитание, которое к этому приводит.

У животных такого не происходит. У них преобладает именно материнский инстинкт, и гормоны материнства всегда превалируют. Животное чаще всего не бросает своего детёныша. И мы знаем огромное количество случаев, когда животные воспитывают даже чужих детёнышей. Если волчица потеряла своего волчонка, она может воспитать зайчонка, кого угодно. И здесь проявляется материнский инстинкт.

— Бывает, что женщина родила, кормит ребёнка, вроде бы гормоны выделяются, но она говорит, что не чувствует любви к малышу. Это тоже связано с воспитанием?

— Во-первых, может быть какой-то сильный психологический фактор, который превалирует над материнским инстинктом. И тогда проявляется нелюбовь. Это отклонение. Во-вторых, может быть гормональная недостаточность. Если эта система не развилась как следует, то проявляется только социальная часть. Такие случаи — это просто отклонения. Но такие отклонения бывают и у животных, когда мать бросает своих детёнышей. И часто их подбирают другие звери.

— А у животных это с чем связано?

— То же самое: гормональный механизм материнства нарушен. То есть тоже отклонения.

Отцы и дети

— Как появляется отцовский инстинкт? Или он воспитывается?

— Прежде всего это тоже любовь, желание иметь ребёнка у мужчины — тогда только он проявится. Если нет желания, никакого инстинкта не проявится. У мужчин не выделяется гормона материнства. Но физиологи делали опыты: гормон окситоцин выделяется в больших количествах у женщины, и достаточно сделать инъекцию этого гормона мужчине, и у него тоже может проявиться такой инстинкт.

— Получается, отцовский инстинкт связан больше с характером, темпераментом человека?

— Больше связан с характером, социальными и жизненными обстоятельствами. Но всегда вид ребёнка сам по себе вызывает умиление и у мужчин, и у женщин. Многие любуются этим ребёнком, поэтому любовь всегда проявляется. Просто материнский инстинкт поддерживается биохимическим способом за счёт эндокринной системы. А у мужчин этого нет. Но это только у людей.

Если мужчине ввести гормоны материнства — окситоцин, пролактин, то у него даже молочные железы разовьются, он сможет ребёнка выкармливать.

Есть животные, где самцы выкармливают детёныша молоком. Это летучие собаки, которые живут в Италии на деревьях и питаются фруктами. Они едят очень много фруктов, а в них много фитоэстрогенов. У них развиваются молочные железы, и самцы выкармливают детёнышей молоком.

— Есть ли понятие нормы родительского инстинкта у человека?

— Нормы родительского инстинкта нет. Как и везде в биологии, нет жёсткой границы. Иногда проявляется очень сильно, иногда очень слабо. Это индивидуальные особенности живых существ. Нормой может быть и очень сильный материнский инстинкт, и ситуация, когда он вообще не проявляется, если эндокринная система не работает. Но это уже зависит от работы:

  • половых гормонов,
  • гормонов материнства.

У многих животных самцы не только выкармливают молоком, но и рожают детёнышей. Например, рыбка морской конёк. Там ходит беременный самец, он рожает детёнышей, они ему на голову даже садятся.

Отцовский и материнский инстинкты способствуют выживанию биологических видов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Материнский и отцовский инстинкт
Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Наталия Красовская
Темы маргарита кичерова
Новости
Трамп пообещал своим сторонникам устроить крупный митинг
Умер один из самых известных мексиканских певцов Висенте Фернандес
Моргенштерн посмеялся над обвинением в сотрудничестве с Западом
МИД РФ: Запад перебрасывает на Украину боевиков под видом инструкторов
Блинкен назвал "Северный поток-2" рычагом давления на Россию
ВОЗ: омикрон-штамм менее опасен, чем "дельта"
Премьер Израиля рассказал о вакцинации от коронавируса в школах
Глава Минюста Польши призвал Варшаву прекратить выплаты в бюджет Евросоюза
Врач Загребнева рассказала об опасности обезболивающих при боли в суставах
МИД Британии: вторжение на Украину будет иметь серьёзные последствия для России
Последние материалы
Умер один из самых известных мексиканских певцов Висенте Фернандес
Генетик: материнский инстинкт сильнее отцовского из-за гормонов
Моргенштерн посмеялся над обвинением в сотрудничестве с Западом
МИД РФ: Запад перебрасывает на Украину боевиков под видом инструкторов
Блинкен назвал "Северный поток-2" рычагом давления на Россию
Как "подружиться" со своим подсознанием
ВОЗ: омикрон-штамм менее опасен, чем "дельта"
Премьер Израиля рассказал о вакцинации от коронавируса в школах
И скидка на газ не нужна? Зачем Молдавия провоцирует Россию
Глава Минюста Польши призвал Варшаву прекратить выплаты в бюджет Евросоюза
Популярное
Мир. Новости мира
Новый канцлер Германии уже расстроил посла Украины

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник уже успел разочароваться в новом канцлере Германии Олафе Шольце, который начал работать на посту главы германского правительства несколько дней назад.

Новый канцлер Германии уже расстроил посла Украины
Лукашенко развёл Литву на сотни миллионов евро
Прибалтика
Лукашенко развёл Литву на сотни миллионов евро
Шоу-бизнес
Макеевой стало плохо прямо на репетиции в театре
Мир. Новости мира
Польша выдвинула России ультиматум: "Или Европа, или против Европы"
Ирина Шлионская Как "подружиться" со своим подсознанием Ирина Шлионская Любовь Степушова И скидка на газ не нужна? Зачем Молдавия провоцирует Россию Любовь Степушова Сергей Лебедев Россияне, мигранты и мутанты: заметки на отечественных манжетах Сергей Лебедев
Здоровье
Мясников рассказал о побочных явлениях вакцинации: "Редки, но возможны"
Мир. Новости мира
Депутат Рады Геращенко заявила о недопустимости референдума по Донбассу
В МИД Британии призвали отказаться от российского газа "ради демократии"
Экономика и бизнес
В МИД Британии призвали отказаться от российского газа "ради демократии"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников