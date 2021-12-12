Генетик: материнский инстинкт сильнее отцовского из-за гормонов

Что такое материнский и отцовский инстинкты, как они зарождаются и проявляются, а также о том, для чего нужны родительские инстинкты в природе, рассказал Pravda.Ru генетик Юрий Симаков.

Дочки-матери

— Юрий Георгиевич, в природе мужчина ребёнка до 3 лет не может самостоятельно выкормить и воспитать. Соответственно, для этого предназначена женщина. Как проявляется в природе материнский и отцовский инстинкт?

— Я расскажу не только о человеке, но и о животных, у которых это тоже проявляется. Люди эволюционно получились из животных, и мы несём некоторые черты тех существ, которые были до нас, проявляли этот инстинкт.

Физиологически так получилось, что женский организм больше приспособлен к тому, чтобы следить за тем, как ребёнок растёт, развивается.

Материнский инстинкт сильнее отцовского, потому что у женщин выделяются специальные гормоны — гормоны материнства.

В частности, гормон окситоцин, который способствует тому, чтобы развивался материнский организм. Даже если, предположим, ребёнок нелюбим матерью, то всё равно инстинкт проявляется из-за гормонов, которые выделяют задние доли гипофиза. Одновременно это гормоны лактации, то есть образуется молоко, которым выкармливает своего ребёнка женщина.

— Материнский инстинкт — это инстинкт любви или он просто связан с гормонами?

— Нужно смотреть комплексно.

Во-первых, социологический фактор — это желание иметь ребёнка.

Во-вторых, биологический фактор, когда "неразумно" поступает существо, и у него появляется любовь.

Любви способствуют гормоны материнского инстинкта, которые выделяет организм железами внутренней секреции. И от этого уйти невозможно.

— Если у родившей женщины гормоны поддерживают её материнский инстинкт, то почему столько брошенных детей?

— Я уже сказал, что это явление комплексное. Это воздействие и социальное, и биологическое. И вот когда социальное (условия жизни, какие-то нестандартные явления) превосходит биологическое воздействие, то тогда ребёнок может быть брошен. Это уже зависит не от материнского инстинкта, а от воспитания человека. В данном случае проявляется уродливое воспитание, которое к этому приводит.

У животных такого не происходит. У них преобладает именно материнский инстинкт, и гормоны материнства всегда превалируют. Животное чаще всего не бросает своего детёныша. И мы знаем огромное количество случаев, когда животные воспитывают даже чужих детёнышей. Если волчица потеряла своего волчонка, она может воспитать зайчонка, кого угодно. И здесь проявляется материнский инстинкт.

— Бывает, что женщина родила, кормит ребёнка, вроде бы гормоны выделяются, но она говорит, что не чувствует любви к малышу. Это тоже связано с воспитанием?

— Во-первых, может быть какой-то сильный психологический фактор, который превалирует над материнским инстинктом. И тогда проявляется нелюбовь. Это отклонение. Во-вторых, может быть гормональная недостаточность. Если эта система не развилась как следует, то проявляется только социальная часть. Такие случаи — это просто отклонения. Но такие отклонения бывают и у животных, когда мать бросает своих детёнышей. И часто их подбирают другие звери.

— А у животных это с чем связано?

— То же самое: гормональный механизм материнства нарушен. То есть тоже отклонения.

Отцы и дети

— Как появляется отцовский инстинкт? Или он воспитывается?

— Прежде всего это тоже любовь, желание иметь ребёнка у мужчины — тогда только он проявится. Если нет желания, никакого инстинкта не проявится. У мужчин не выделяется гормона материнства. Но физиологи делали опыты: гормон окситоцин выделяется в больших количествах у женщины, и достаточно сделать инъекцию этого гормона мужчине, и у него тоже может проявиться такой инстинкт.

— Получается, отцовский инстинкт связан больше с характером, темпераментом человека?

— Больше связан с характером, социальными и жизненными обстоятельствами. Но всегда вид ребёнка сам по себе вызывает умиление и у мужчин, и у женщин. Многие любуются этим ребёнком, поэтому любовь всегда проявляется. Просто материнский инстинкт поддерживается биохимическим способом за счёт эндокринной системы. А у мужчин этого нет. Но это только у людей.

Если мужчине ввести гормоны материнства — окситоцин, пролактин, то у него даже молочные железы разовьются, он сможет ребёнка выкармливать.

Есть животные, где самцы выкармливают детёныша молоком. Это летучие собаки, которые живут в Италии на деревьях и питаются фруктами. Они едят очень много фруктов, а в них много фитоэстрогенов. У них развиваются молочные железы, и самцы выкармливают детёнышей молоком.

— Есть ли понятие нормы родительского инстинкта у человека?

— Нормы родительского инстинкта нет. Как и везде в биологии, нет жёсткой границы. Иногда проявляется очень сильно, иногда очень слабо. Это индивидуальные особенности живых существ. Нормой может быть и очень сильный материнский инстинкт, и ситуация, когда он вообще не проявляется, если эндокринная система не работает. Но это уже зависит от работы:

половых гормонов,

гормонов материнства.

У многих животных самцы не только выкармливают молоком, но и рожают детёнышей. Например, рыбка морской конёк. Там ходит беременный самец, он рожает детёнышей, они ему на голову даже садятся.

Отцовский и материнский инстинкты способствуют выживанию биологических видов.

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