Кто наслал на нас "омикрон"

Ученые высказали несколько гипотез о происхождении вируса "омикрон". По одной из теорий, недавно идентифицированная разновидность коронавирусной инфекции "омикрон" могла развиться у грызунов. Неужели это правда?

Вакцинация

Как пишет веб-издание STAT, какое-то млекопитающее, скорее всего из отряда грызунов (Rodentia), примерно в середине прошлого года могло оказаться заражённым вирусом SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19.

Данную цепочку событий называют обратным зоонозом, когда патоген переходит от заражённого животного к человеку, а не как при собственно зоонозе — от инфицированного человека к животному.

Недавно говорили, что такое невозможно

Одним из доказательств этой теории служит тот факт, что "омикрон" отличается от других вариантов SARS-CoV-2. По крайней мере, так считает иммунолог из Исследовательского института Скриппса Кристиан Андерсен (Kristian Andersen).

"Мне известно, большинство думают, что патогены исходят от людей с ослабленным иммунитетом, я действительно с этим согласен, но, честно говоря, на самом деле я думаю, что такой обратный зооноз с последующим новым зоонозом кажется мне более вероятным, учитывая лишь сами мутации, потому что некоторые из них довольно необычны", — сказал Андерсен в интервью интернет-изданию STAT.

Omicron имеет семь мутаций, которые позволяют ему инфицировать грызунов, прежде всего:

крыс и

мышей.

Однако до сих пор неизвестно, кто первым заполучил "омикрон" — животное или человек.

Кто виновник мутации

В дополнение к этим вариантам гена "адаптации грызунов", "омикрон" несёт множество других мутаций, которые не отмечены ни в каких других версиях SARS-CoV-2. По этой причине часть исследователей принимают это за доказательство того, что этот вариант появился у животного, сообщает популярный ресурс LiveScience.

Часть других экспертов уверяют: если бы человек с ослабленным иммунитетом заразился COVID-19, то заполучил бы хроническую инфекцию и не мог бы избавиться от вируса, который, продолжая размножаться, претерпевал множество мутаций.

Вероятнее всего, "омикрон" впервые появился в популяции с негодным санитарно-эпидемиологическим контролем. По факту это означает, что он мог незаметно распространяться и развиваться на протяжении всего прошедшего года.

"Предполагаю, что это произошло не в Южной Африке, где проводится большое количество секвенирования, а где-то ещё на юге Африки во время зимней волны", — полагает вирусолог из берлинского медкомплекса "Шарите" Кристиан Дростен (Christian Drosten). Крыса "Не уверен, что действительно есть где-нибудь в мире настолько изолированное место, чтобы подобный вид вируса мог передаваться в течение такого периода времени, не появляясь в различных местах", — декларирует свою позицию эволюционный биолог из Эдинбургского университета Эндрю Рамбо (Andrew Rambaut).

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