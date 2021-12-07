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Вирусолог Зверев развеял миф о новом омикрон-штамме COVID-19

Здоровье

Слухи о том, что омикрон-штамм коронавируса вызывает более тяжёлое течение заболевания, пока не подтверждаются. Об этом в интервью Pravda. Ru заявил академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев.

Вирусолог раскрыл ГЛАВНЫЙ МИФ о новом штамме «ОМИКРОН»

По словам вирусолога, COVID-19 под давлением вакцин пытается приспособиться к новым условиям, поэтому начинается изменяться.

"Самое неприятное, что может случиться, — это мутации, которые изменят структуру белков вируса настолько, что иммунная система, уже встречавшаяся с предыдущими вариантами, не будет отвечать. В этом случае те, кто переболел, будут заражаться снова. К счастью, пока так не происходит.

Эти мутации не настолько меняют структуру вируса, чтобы говорить о том, что началась какая-то новая волна, новая эпидемия. И слухи о том, что "омикрон" вызывает более тяжёлое заболевание, пока не подтверждаются. Я бы не стал поднимать панику", — сказал Зверев.

Академик РАН призвал и дальше проверять всех пребывающих из регионов, в которых уже зарегистрирован омикрон-штамм. Как отметил эксперт, созданные вакцины от COVID-19 должны работать и против этой разновидности.

Напомним, в ноябре учёные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) объявили о выявлении в ЮАР нового варианта коронавируса с 32 мутациями. Позже штамм получил название "омикрон". По предварительным данным, он способен распространяться по миру быстрее, чем "дельта".

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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