Под Новосибирском найден шлем божества

Группа специалистов из Института археологии и этнографии СО РАН в Новосибирске занимается периодическими исследованиями территории Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Одним из основных направлений их деятельности стал поиск артефактов, связанных с местными культовыми и религиозными практиками. А одной из главных находок нынешнего сезона — богатырский шлем, символ почитания небесного всадника Мир-сусне-хума, божества, которое считалось покровителем семьи у хантов и манси.

Сибирь

Сибирский бог Солнца?

По местным преданиям, Мир-сусне-хум постоянно облетает Землю на своём небесном коне, при этом тот способен подниматься на огромную высоту и доставать аж до Луны и до Солнца. По этой причине ряд исследователей полагают, что данное божество символизировало само Солнце.

Солнечный культ распространён у многих народов Земли. Так, фараоны Древнего Египта считались воплощением бога Солнца — Ра. А у наших предков — древних славян — солнечное божество звалось Ярила. И, кстати, печь блины на Масленицу — это отголосок старинного культа Ярилы: ведь круглый румяный блин как раз и символизирует солнце, а Масленица, которую празднуют в феврале-марте, совпадает с окончанием календарной зимы и приходом весны.

Так почему бы не предположить, что и Мир-сусне-хума почитали как солнечного бога? Ведь, если верить легендам, он, как и наше главное светило, обходил весь земной шар. А от Солнца, как мы знаем, зависит вся жизнь на планете.

Шлем для жертвоприношений

В старину ханты и манси изготавливали для божества жертвенные покрывала и одеяния богатырских размеров. Среди них были и огромные шлемы. Их привязывали во время жертвоприношений к спинам лошадей.

"На шлеме имеется изображение Мир-сусне-хума в двух ипостасях: в антропоморфной — в виде небесного всадника, а также в орнитоморфной — в виде гуся", — прокомментировал находку под Новосибирском ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии Аркадий Бауло. Также на артефакте есть и изображение Солнца.

Бесценный артефакт

Учёным удалось выяснить, что шлем изготовили в 1920-х годах. Дело в том, что у него внутри имеется нечто вроде кармана для пожертвований. Видимо, туда было принято класть деньги. В "кармашке" были обнаружены монеты 20-х годов прошлого века.

Почему находка оказалась столь важна для этнографов? К сожалению, на сегодняшний день учёным мало что известно о культах и верованиях народов Сибири, так как у них отсутствовала письменность, и к тому же эти земли всегда были не так уж густо населены, чтобы предоставить в распоряжение исследователей достаточное количество артефактов для изучения. Может быть, шлем для солнечного божества прольёт свет на некоторые загадки, и мы узнаем, как жили и во что верили коренные жители Сибири в далёком прошлом.

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