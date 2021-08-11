Европейские психологи нашли оригинальное объяснение тому, что часть общества скептически относится к изменению климата и вакцинации. По их мнению, это может быть связано с политическими убеждениями.
Два западных когнитивиста высказали предположение, что "консерваторы" представляют собой дремучих обскурантов, которые в массе своей не верят в научные достижения. В то время как либерально настроенная публика готова верить в любую наукообразную чушь, высказанную с апломбом яйцеголовыми учеными.
Многие научные открытия оспаривает не только тот, кого принято называть "Фомой неверующим". Почти треть жителей США до сих пор не согласны с тем, что выбросы ископаемых видов топлива вызывают изменение климата, хотя мировое научное сообщество твердит об этом не одно десятилетие.
Согласно последним исследованиям, люди с либертарианским или консервативным мировоззрением с большей вероятностью отвергнут изменение климата и эволюцию и с меньшей вероятностью будут вакцинироваться против COVID-19.
Недавно заведующий кафедрой когнитивной психологии Бристольского университета Стефан Левандовски (Stephan Lewandowsky) и профессор когнитивной психологии Цюрихского университета Клаус Оберауэр (Klaus Oberauer) опубликовали результаты двух крупномасштабных исследований трёх аспектов:
Первые два, как правило, отвергаются правыми политиками. Последний — из-за веры либералов, что образование может улучшить человеческую породу. Консервативно настроенные граждане скептически относятся к такой возможности и больше склоняются к идее, что улучшение исходит от конкретного индивида, что подразумевает меньшую роль интеллектуальной гибкости.
В 1942 году выходец из семьи еврейских иммигрантов из России, известный американский социолог Роберт Кинг Мертон (Robert Merton), предложил четыре основных норматива научной деятельности:
Вышеупомянутые "добродетели" учёного мужа плохо сочетаются с течением современной консервативной мысли, которая обычно ассоциируется с национализмом и патриотизмом. А "беспристрастность" никак не укладывается в консервативное понятие о праве на частную собственность.
Вопреки такой неоправданной исключительности, нормой отныне стало понижение статуса Человека, чьё имя еще не так давно звучало "гордо". Теперь мы осознаём, что наша планета — это незначительный объект в громадной Вселенной с неисчислимым количеством галактик, а не пуп всего мироздания.
Консерваторы менее либералов склонны доверять научным открытиям, потому что вера в человеческую исключительность предрасполагает к более скептическому отношению к научным гипотезам. Новое исследование не предоставило доказательств версии о том, что вековая история науки, вытеснившая род людской из центра Вселенной, внесла свой вклад в беспокойство по поводу научных изысканий.
Авторы исследования не нашли убедительных доказательств того, что политические левые отвергают генетический вклад в индивидуальные особенности интеллекта. Следовательно, отрицание науки труднее найти среди леваков, даже в отношении таких аспектов либеральной мысли, как вера в улучшение рода человеческого.
Оба исследования помогают объяснить, почему "консерваторы" чаще "либералов" склонны отвергать научные открытия. Это продиктовано не только сиюминутными политическими интересами, но, по-видимому, представляет собой более глубокое противоречие между консерватизмом и подлинно научным духом.
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