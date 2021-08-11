Либералы поверили в беса науки

Европейские психологи нашли оригинальное объяснение тому, что часть общества скептически относится к изменению климата и вакцинации. По их мнению, это может быть связано с политическими убеждениями.

Два западных когнитивиста высказали предположение, что "консерваторы" представляют собой дремучих обскурантов, которые в массе своей не верят в научные достижения. В то время как либерально настроенная публика готова верить в любую наукообразную чушь, высказанную с апломбом яйцеголовыми учеными.

Многие научные открытия оспаривает не только тот, кого принято называть "Фомой неверующим". Почти треть жителей США до сих пор не согласны с тем, что выбросы ископаемых видов топлива вызывают изменение климата, хотя мировое научное сообщество твердит об этом не одно десятилетие.

Согласно последним исследованиям, люди с либертарианским или консервативным мировоззрением с большей вероятностью отвергнут изменение климата и эволюцию и с меньшей вероятностью будут вакцинироваться против COVID-19.

Недавно заведующий кафедрой когнитивной психологии Бристольского университета Стефан Левандовски (Stephan Lewandowsky) и профессор когнитивной психологии Цюрихского университета Клаус Оберауэр (Klaus Oberauer) опубликовали результаты двух крупномасштабных исследований трёх аспектов:

изменение климата;

вакцинация;

наследуемость интеллекта.

Первые два, как правило, отвергаются правыми политиками. Последний — из-за веры либералов, что образование может улучшить человеческую породу. Консервативно настроенные граждане скептически относятся к такой возможности и больше склоняются к идее, что улучшение исходит от конкретного индивида, что подразумевает меньшую роль интеллектуальной гибкости.

Ценности научного сообщества по Мертону

В 1942 году выходец из семьи еврейских иммигрантов из России, известный американский социолог Роберт Кинг Мертон (Robert Merton), предложил четыре основных норматива научной деятельности:

Коммунализм (в оригинале "коммунизм" — communism) — совместный поиск истины. Результаты научных исследований открыты для всеобщего обсуждения. Научное знание — общее достояние не только научного сообщества, но и всего человечества. По мнению Мертона, засекречивание открытий и изобретений лишь препятствуют распространению научных знаний. Универсализм (universalism) — в своей профессиональной деятельности и оценках руководствоваться не личными симпатиями и предпочтениями, а всеобщими критериями доказательности, объективности, научной значимости. Знание должно преодолевать расовые, классовые, национальные или политические барьеры. Главное — научная компетентность учёного, а не другие факторы. Беспристрастность (disinterestedness) — бескорыстное служение науке, когда учёный свободен от любой материальной заинтересованности. Организованный скептицизм (organized skepticism) — ничего не принимать на веру, всегда занимать строгую критичную и самокритичную позицию по всем обсуждаемым проблемам науки.

Вышеупомянутые "добродетели" учёного мужа плохо сочетаются с течением современной консервативной мысли, которая обычно ассоциируется с национализмом и патриотизмом. А "беспристрастность" никак не укладывается в консервативное понятие о праве на частную собственность.

Идея о нашей исключительности лежит в основе традиционной иудео-христианской парадигмы, которая рассматривает человека как imago Dei — "образ Божий". Что отделяет нас от других существ и самой природы.

Вопреки такой неоправданной исключительности, нормой отныне стало понижение статуса Человека, чьё имя еще не так давно звучало "гордо". Теперь мы осознаём, что наша планета — это незначительный объект в громадной Вселенной с неисчислимым количеством галактик, а не пуп всего мироздания.

Предварительные выводы

Консерваторы менее либералов склонны доверять научным открытиям, потому что вера в человеческую исключительность предрасполагает к более скептическому отношению к научным гипотезам. Новое исследование не предоставило доказательств версии о том, что вековая история науки, вытеснившая род людской из центра Вселенной, внесла свой вклад в беспокойство по поводу научных изысканий.

Авторы исследования не нашли убедительных доказательств того, что политические левые отвергают генетический вклад в индивидуальные особенности интеллекта. Следовательно, отрицание науки труднее найти среди леваков, даже в отношении таких аспектов либеральной мысли, как вера в улучшение рода человеческого.

Оба исследования помогают объяснить, почему "консерваторы" чаще "либералов" склонны отвергать научные открытия. Это продиктовано не только сиюминутными политическими интересами, но, по-видимому, представляет собой более глубокое противоречие между консерватизмом и подлинно научным духом.

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