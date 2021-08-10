За неделю умерли все: семья антипрививочников погибла от коронавируса

Трое членов одной семьи из Португалии умерли в течение недели от коронавируса. Все они были убежденными антиваксерами.

Об этом рассказал сын погибших Фрэнсис Гонкальвес британскому изданию The Guardian.

"Мой 73-летний отец, 65-летняя мама и 40-летний брат поверили информации о вреде вакцин против COVID-19 — рассказывает мужчина, — и отказались идти на укол. Отец подцепил заразу, находясь в больнице, мать и брат — от него. Неделя — и у меня нет семьи".

Гонсалвес говорит, что пришел к журналистам в надежде, что его "печальная история" "может побудить других скептиков принять укол вакцины".

"Мои близкие были вовлечены в воронку анти-вакцинационной пропаганды, — сказал он. — Эти люди (антиваксеры) охотятся на людей, которые боятся, и они попадают в ловушку. Сообщение, которое я хочу донести, таково: почему правительство хочет причинить вам вред, давая вам вакцину? Какова цель, стоящая за этим? Я говорил со многими людьми, которые боятся вакцины, и это стоит жизни”.

43-летний Гонсалвес сказал, что у его родителей были серьезные проблемы со здоровьем, но его брат был "самым здоровым человеком”, которого он знал, и считает, что вакцина спасла бы ему жизнь.