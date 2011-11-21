Флот монгольского хана потопил камикадзе

Камикадзе — это не только японские летчики-смертники. Свое имя они получили от "Божественного ветра" (от яп. "ками" — бог и "кадзе" — ветер), уничтожившего флот монгольских завоевателей в XIII веке. Многолетние усилия подводных археологов из Японии увенчались успехом — найден корабль из той армады. Порой море не хуже суши хранит древние тайны.

Подчинив Северный Китай и Корею, внук Чингисхана, монгольский хан Хубилай, решил прижать к ногтю Японию. В ноябре 1274 года флот из девятисот кораблей, несших сорок тысяч монголов, китайцев и корейцев, подошел к бухте Хаката на острове Кюсю. Дневное сражение островитяне проиграли, а победители, как стемнело, вернулись на свои суда. В ту же ночь шторм начал срывать с якоря корабли, которые были вынуждены выйти в открытое море. Летописи сообщают: затонуло двести кораблей. Десант пришлось отложить на долгих семь лет.

Хубилай-хан, который у Марко Поло фигурирует под именем Кублай-хана, начал подготовку ко второму вторжению на Японские острова. Уже к весне 1281 года собралась неисчислимая эскадра. За это время японцы успели обнести бухту Хаката высокой и длинной стеной около двух с половиной метров высотой и двадцати километров длиной. К исходу июля объединенные силы монголов и их союзников (китайцев и корейцев, из которых, кстати, формировались команды и на "монгольских" судах, ибо сами монголы искусство мореходства тогда еще не освоили) атаковали Такасиму и приготовились вторгнуться на самый южный остров — Кюсю.

В ответ на мольбы "Небесного хозяина" — тэнно - и его приближенных, появился тайфун, названный в хрониках "Божественным ветром" или, по-японски камикадзе, который напрочь разметал всю монгольскую флотилию.

Большинство историков считают, что затонуло примерно четыре тысячи кораблей. Людские потери, вероятно, превысили сто тысяч человек, включая как утонувших в море, так и убитых во время сражений. С тех пор степняки никогда больше не угрожали Стране восходящего солнца.

В течение семи веков остатки армады пролежали нетронутыми на морском дне. Изредка рыбаки вылавливали какие-то несущественные обломки, но научных исследований в районе кораблекрушения никогда не предпринимались. Например, в 1980 году предпринимались попытки исследовать морское дно. Тогда исследователи натолкнулись на, казалось бы, непреодолимое препятствие: чтобы обнаружить даже крупный фрагмент, не говоря уже о небольших деталях, нужно было буквально пересеивать весь морской песок. Долгое время не помогали даже суперсовременные сонарные зонды, произведенные в такой технически передовой стране, как Япония.

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Усилия технических специалистов и инженеров, а также настойчивость археологов-подводников должны были когда-нибудь дать свои результаты.

И вот удача! Недавно у побережья Японии вблизи Нагасаки на глубине 25 метров был найден остов корабля длиной 12 метров, который предположительно является частью монгольского флота XIII столетия. Обломки судна почти на метр погрузились в песок, что, вероятно, и стало причиной их относительно хорошей сохранности. Находку помог обнаружить сонар.

Руководитель исследовательской группы, археолог Икеда Есифуми (Yoshifumi Ikeda) из университета в Нисихаре на пресс-конференции в Нагасаки сказал: "Мы планируем еще больше увеличить объем наших розыскных работ, чтобы реставрировать весь корабль целиком". Остов корабля, по словам Икеды, будет теперь огражден защитными подводными сетями.

Для подводных археологов эта находка стала настоящим сюрпризом, поскольку, по их собственному признанию, такого древнего судна да еще втаком хорошем состоянии они не видели. Помимо выкрашенного в серо-белый цвет корпуса корабля, до сих крепко удерживаемого гвоздями, найдено более четырех тысяч артефактов: огромных камней для балласта, пушечных ядер, обломков керамики и каменного якоря. Благодаря этой находке историки смогут гораздо больше узнать о флотилиях монгольских завоевателей.

Особенно интересно то, что были обнаружены ядра, которые, судя по всему, использовались для стрельбы из небольших бронзовых пушек, применявшихся в Китае с XI века. Дело в том, что до сих пор многие историки, как японские, так и зарубежные, не знали, как трактовать фразу из хроники "Тайхэки", описывающей данное вторжение: "Когда началось сражение, были [выпущены?] огромные железные шары, называемые тэппо. Они катились вниз по склонам, как тележные колеса, гремели, как гром, а с виду были подобны молниям. Две или три тысячи их [метали?] за раз, и многие воины сгорели насмерть."

Кроме того, иллюстрации к "Мёко сурай экотоба" (Свиток монгольского вторжения), написанному вскоре после войны, изображают сцену с одним из этих "железных шаров" в момент, когда тот взрывается перед японским воином, чуть выше него. Получается, что монгольские суда и корабли союзников были снабжены превосходной артиллерией! Однако большинство историков считали, что скорее всего, эти "тэппо" метали не при при помощи взрывчатых веществ, то есть не из пушек, поскольку не было никаких сведений о том, что китайские и корейские суда того времени были ими оснащены.

Специалисты полагали, что для этого использовалось, скорее всего, что-то наподобие катапульты или видоизмененной баллисты, поскольку таковые осадные орудия на кораблях тогда присутствовали (они отмечены на китайских чертежах XI-XII веков).

Однако теперь не осталось никаких сомнений в том, что на кораблях Хубилая пушки все-таки присутствовали. И хотя самих орудий пока что не нашли, однако форма ядер однозначно свидетельствует о том, что эти снаряды були выпущены именно из пушек — для катапульт использовались снаряды совсем другого типа. Дальнейшее их исследование покажет, были ли они обычными, цельными ядрами, или представляли собой бомбы, начиненные порохом — ведь эпизод из "Тайхэки" говорит именно о бомбах.

Интересно также, что если "версия пушек" подтвердится, то тогда получается, что штурм острова Кюсю войсками Хубилая является первой в истории операцией по высадке десанта при поддержке артиллерийского огня с моря! И хотя высадки морских десантников практиковали еще финикийцы во втором тысячелетии до нашей эры, а древние римляне додумались до того, чтобы прикрывать высадку своей "морской пехоты" огнем корабельных баллист и катапульт, однако высадка с прикрытием огня из пушек стала практиковаться на Ближнем Востоке с XIV, а в Европе — с XV века. Полководцы же Хубилая осуществили этот маневр намного раньше.

Вообще, вторая экспедиция флота монгольского хана в Страну Восходящего Солнца считается самой крупной десантной операции в мировой истории после операции "Оверлорд", проходившей во время Второй Мировой войны. Во вторжении участвовали две эскадры — одна шла из Кореи, а другая — из Южного Китая.

Английский историк Стивен Тернбулл, проанализировав данные древних китайских хроник, пришел к выводу, что северная эскадра состояла из 900 судов, несущих 27 тысяч человек (команды и солдат), а южная — из 3 500 кораблей, на которых было 160 тысяч человек (впрочем, возможно, эти цифры сильно завышены). Казалось, Япония была обречена — вооруженные силы Страны Восходящего Солнца тогда не превышали 150 тысяч самураев, да и те были разбросаны по разным островам и провинциям.

Однако флотоводцы Хубилая сразу же допустили ряд ошибок. Так, северная эскадра подошла к Кюсю на месяц раньше, и попытки высадить с нее десант были легко отбиты. Впоследствии адмиралы не попытались атаковать японцев в другом месте, а просто поставили корабли на якоря напротив Хаката. В результате суда стали гнить, а среди солдат началась эпидемия дизентерии.

После того, как подошла южная эскадра, атаки возобновились, но вновь неудачно. Дело в том, что все 4 тысячи судов не могли подойти к берегу одновременно, все время японские позиции атаковала лишь линия из пятидесяти кораблей, остальные суда лишь наблюдали за схваткой, не в силах оказать им помощь огнем. Самураи Кюсю отвечали контратаками — на небольших лодках подразделения первой "морской пехоты" Японии выходили в море и брали неповоротливые корабли монголов на абордаж, уничтожая десант и сжигая сами суда. Все это происходило настолько быстро, что стоящие на якорях корабли задних линий не успевали помешать дерзким вылазкам.

Если бы флотоводцы Хубилая приняли решение не топтаться около Хакаты, а разбить флот на группы и высадиться в нескольких местах острова Кюсю (а также на других островах Японии), то самураям не удалось бы устоять. Однако они не догадались отдать подобный приказ. Китайская метеослужба также оказалась не на высоте — по воспоминаниям очевидцев, первые признаки начинающегося тайфуна появились за несколько часов до бури, и самураи прекратили морские вылазки, однако на монгольских кораблях не было сделано никаких приготовлений к шторму. В итоге "Камикадзе" уничтожил почти все монгольские корабли, и сделал это весьма качественно — до настоящего времени археологам не удавалось найти ни одного из них.

Итак, теперь вы понимаете, какова ценность этой находки. Однако мало найти корабль — его также нужно сохранить для дальнейших исследований. Поэтому, скорее всего, вряд ли древесину будут поднимать на поверхность — в результате этого она может довольно скоро превратиться в труху. Видимо, поднимут лишь каменные и керамические изделия, которые займут свое законное место в японских музеях.

Возможно, что среди погибших в морской пучине воинов были и наши с вами соотечественники. Русь монголы называли Урус, а ее жителей — урусами, урусутами, олосами, алосами или улосами. Русские служили по набору в войсках ханов Золотой орды, принимая участие в военных экспедициях и походах в составе вспомогательных отрядов, поставляемых русскими князьями. Бывало, что князья со своими дружинами добровольно нанимались на службу к хану.

Из пленных отбирали молодых и крепких, которых угоняли в империю Юань (Включавшую в себя территорию Китая, Монголии, Южной Сибири, Кореи и Северной Бирмы) — империю именуют так по названию династии, основанной Хубилаем. У первого монгольского императора на китайском троне была лейб-гвардия, состоявшая не только из местных племен, но и из половцев и других народов. Хубилай высоко ценил преданность и отвагу десятитысячного отряда копейщиков под командованием суздальского князя Григория.

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К сожалению, после крушения династии Юань в 1368 в результате восстания под руководством Чжу Юань Чжана (будущего основателя династии Мин), при штурме Пекина вся лейб-гвардия героически погибла, прикрывая бегство последнего монгольского хана Тогон-Тэмура на север. Однако благодаря их доблести самому хану удалось спастись, и род Хубилая не пресекся. Его потомки до сих пор живут в Восточной Монголии — многие из них стали историками, изучающими славные деяния своих предков.

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