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Автор Любовь Степушова

Россия получила козыри в споре с Украиной в ВТО

Экономика » Правила игры » Регуляторы

Россия выиграла у Украины два дела во Всемирной торговой организации (ВТО). Прецеденты очень неприятны для Украины, вредят ее имиджу и наносят экономический ущерб. Каковы перспективы по оставшимся двум делам? Несмотря на положительные решения нужно ли России членство в ВТО?

Россия получила важные прецеденты в споре с Украиной в ВТО. 390423.jpeg

Напомним, всего в ВТО были поданы четыре иска — два от России и два от Украины. Организация на этой неделе признала неправомерными украинские пошлины против российского аммиака и правомерным запрет экспорта в Россию украинского железнодорожного оборудования. По первому делу эксперты ВТО признали, что антидемпинговое расследование против экспортера группы компаний "ЕвроХим" было проведено Украиной с нарушением, поэтому пошлина в 42 процента на его продукцию признана неправомерной. Это важный прецедент, потому что доказано, что Украина вводит торговые ограничения по политическим мотивам.

Второе дело было представлено Украиной так, что Россия (тоже якобы из-за политических разногласий) системно приостанавливает действия выданных сертификатов соответствия украинским производителям железнодорожного оборудования, а также ограничивает выдачу новых. Кроме того, отказывается признавать сертификаты, выданные Украине в Белоруссии и Казахстане, что противоречит регламенту Таможенного союза.

В результате этого украинский экспорт железнодорожной продукции (Крюковский вагоностроительный завод, Днепропетровский завод стрелочных переводов, "Азовзагальмаш" и Харьковский машиностроительный завод) в РФ с 2012-го по 2016 год сократился более чем в 20 раз, с 2,6 миллиарда долларов до 95 миллионов долларов, указывают украинские источники.

В ВТО в этом споре встали на сторону России, поскольку признали, что российским специалистам по сертификации Украина не смогла обеспечить безопасность на своей территории. Это тоже важный прецедент, который будет понижать инвестиционные рейтинги Украины и говорить об общей обстановке в стране. Что касается лазейки через Таможенный союз, то посмотрим, как Украина сможет ею воспользоваться.

Третий спор касается ограничений Россией транзита через ее территорию украинской продукции в третьи страны, что приносит Украине убытки — один миллиард долларов в год, или два процента ВВП. Запрет был наложен в 2016 году и отрезал украинских экспортеров от ключевых рынков в Центральной Азии и на Кавказе. Российская сторона руководствовалась статьей 21 Общего соглашения о тарифах и торговле ВТО, которая позволяет членам организации вводить подобные ограничительные меры, руководствуясь соображениями национальной безопасности. Politico пишет, что "правительство США встало на сторону России, так как спор, который касается безопасности, имеет политический характер и потому лежит за пределами компетенции ВТО". Такое объяснение администрация Трампа использует и для собственного решения по введению пошлин на сталь и алюминий, указывает газета.

Как подтвердил "Правде.Ру" профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Портанский, как Вашингтон, так и Москва настаивают на том, что претензии по статье 21 не подлежат судебному преследованию и "такие споры, в общем-то, не рассматриваются в судебной инстанции ВТО".

Четвертый спор — это комплексный иск РФ против Украины по вопросам неправомерного ограничения доступа на украинский рынок российских товаров, услуг, транзита, запрета осуществлять банковские платежи, переводы и валютные операции, ввод режима особого налогообложения на ввоз подержанных российских автомобилей и других пошлин по причине "защиты от агрессии" России. Конечно, убытки России от этих мер тоже весьма значительны, но в относительных цифрах не так заметны, как на Украине. Все же в России огромный внутренний рынок и рынок стран-соседей.

Украина при вводе ограничений тоже задействовала статью 21 Устава ВТО. Очевидно, что ответ ВТО должен быть симметричным: или признавать оба иска, или не признавать. Заметим, что санкции стран Евросоюза и санкции России не были оспорены в ВТО по причине той же 21 статьи.

По мнению Алексея Портанского, "ни один специалист в мире никогда не скажет, каковы перспективы этих дел", потому что "рассмотрение спора — это вещь сугубо конфиденциальная, объективная, очень квалифицированная, и там никакой политики нет". ВТО, по словам экономиста, сегодня переживает сложные времена, связанные прежде всего с протекционистской политикой администрации Трампа. Но все-таки "не забудем, что в ВТО состоят 164 страны".

"В Казахстане в 2020 году намечена следующая министерская конференция, и сам факт того, что она созывается, говорит о том, что ВТО в современных условиях абсолютно не потеряла своей актуальности, потому что торговые споры больше нигде не разрешаются", — сказал в интервью "Правде.Ру" Алексей Портанский.

Надо отметить, что членство России в ВТО оспаривается многими специалистами. Положительные тенденции после вступления в организацию в 2012 году нивелировались санкциями, наложенными после "крымской весны". Россия не получила доступ к передовым технологиям, упали объемы прямых инвестиций, затруднен доступ к дешевым финансовым кредитам, что было главным при вступлении в ВТО. Из-за снижения ввозных пошлин за пять лет российский бюджет недосчитался 800 миллиардов рублей. Сам механизм ВТО в последние годы теряет свою эффективность, становится неспособным поддерживать безбарьерную экономическую среду в международной торговле, пишет портал vestifinance.ru.

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Темы иск ВТО Украина Россия и Украина экономика Украины
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