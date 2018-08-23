Ипотечные ставки приготовились к росту

На днях Райффайзенбанк выслал партнерам обновленные условия по своим ипотечным продуктам, а также сделал официальное заявление о повышении ипотечных ставок.

Подобное известие приходит впервые за последние четыре года, отметившихся в истории как раз падением ставок и ростом объемов ипотечного кредитования в России. "Райффайзен все-таки иностранный банк и ориентируется на внешнюю политику в отличии от других банков, стратегия которых зависит непосредственно от внутренней экономической ситуации в стране", — утверждает Юлия Судакова, руководитель отдела ипотечного кредитования ГК "Гранель".

При этом говорить о резком ухудшении условий на рынке ипотечного кредитования пока что преждевременно. "Традиционно курс на изменение процентных ставок задавали лидеры в области ипотечного кредитования, в первую очередь Сбербанк. Доля Райффайзенбанка в этом сегменте не так велика, только увеличение ставки ведущим игроком может стать сигналом для изменения кредитной политики в остальных банках, — подчеркивает Андрей Колочинский, управляющий партнер "ВекторСтройФинанс".

Несмотря на то, что Райффайзенбанк не является ключевым партнером покупателей при покупке квартир с помощью заемных средств, это могут быть первые звоночки грядущей волны роста ставок по ипотечным продуктам. По данным руководителя ипотечного центра Est-a-Tet Алексея Новикова, Центробанк РФ планирует пересмотр ключевой ставки в сторону повышения уже в сентябре. В случае, если ключевая ставка вырастет, банки будут вынуждены повысить ставки по ипотечным, а также и потребительским кредитам. "Скорее всего по рынку ставки поднимут в диапазоне от 0,5%-1% уже к концу сентября" — заключает эксперт.

"В настоящее время ставки по ипотеке достигли своего исторического минимума, если ставки увеличатся на 1% — 1,5% это не сильно отразится на рынке недвижимости. Но, в случае если ставки по ипотеке вырастут до уровня 15% и выше — покупательская способность значительно уменьшится, что очень сильно отразится на уровне продаж недвижимости", — подчеркивает Андрей Колочинский управляющий партнер "ВекторСтройФинанс".

На вторичном рынке почти 90% сделок происходит по ипотеке. Доля ипотеки в новостройках массового сегмента составляет более 60%, в бизнес-классе она находится на уровне 30%, в элитном сегменте в принципе отсутствует. Поэтому увеличение процентных ставок больше всего отразится на комфорт-классе, на который приходится почти 70% заключенных в первом полугодие 2018 года ДДУ.

"Сегодня банки предлагают различные продукты для клиентов, но ключевым параметром выбора той или иной программы для покупателя остается процентная ставка. Это подтверждает и процент клиентов программы "Ипотека без первоначального взноса" — он совершенно незначительный. Программа непопулярна среди клиентов как раз и по тому, что ставки по ней начинаются от 12%", — рассказывает Алексей Новиков.

По мнению Андрея Колочинского, для заемщиков гораздо важнее размер процентной ставки и потому, что от него в конечном итоге зависит сумма ежемесячных выплат. "Практика показывает, что люди, собирающиеся брать ипотечный кредит, так или иначе имеют сбережения. Многие из них, откладывая деньги на первоначальный взнос, таким образом проверяют, комфортно ли им будет обслуживать кредит. Наличие первоначального взноса в какой-то степени дисциплинирует заемщиков: отдавая в банк существенную сумму от стоимости квартиры, клиент не захочет лишиться этих денег и будет сознательнее подходить к своим обязательствам перед финансовой организацией.

Дальнейшее повышение ипотечных ставок может привести к тому, что спрос на недвижимость будет падать. Если объем сделок будет уменьшаться, то помимо предоставления акций и скидок в своих комплексах застройщикам придется подключиться и к разработке совместных ипотечных программ по улучшению условий для покупателя и субсидированию процентных ставок, что станет еще одной дополнительной статьей расхода в итак уже "сильно просевшем" бюджете компаний. А как мы знаем, любая дополнительная нагрузка девелопера сказывается на стоимости конечного продукта для покупателя.