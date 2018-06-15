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Автор Никита Лисицын

Разработчик Bitcoin Cash: хардфорк биткоина сможет “масштабироваться до уровня VISA”

Экономика » Криптовалюты » Мнение эксперта

В попытке расставить все точки над "i" в споре между разработчиками двух криптовалют — оригинального биткоина (тикер BTC) и Bitcoin Cash (тикер BCH) — касательно самой философии двух токенов, Амаури Сечет, ведущий разработчик из команды Bitcoin Cash, обратил особое внимание на то, что протокол Bitcoin Cash верен оригинальным ценностям, заложенным ещё Satoshi Nakamoto.

Снижение временного интервала между генерацией блоков

На прошедшей конференции, CoinGeek, которая состоялась 10 июня этого года, Сечет объяснил, что идея о сокращении временного промежутка, уходящего на создание нового блока в блокчейне токена, была впервые поставлена на обсуждение ещё в августе прошлого года, когда число транзакций, ожидающих отправки в пуле памяти, выросло до небывалых значений.

Сечет также отметил, что иногда в блокчейне могли уходить дни на то, чтобы транзакции наконец были обработаны, при этом комиссия продолжала расти. Таким образом, 1 августа 2017 года, в результате хардфоркинга, и появился Bitcoin Cash.

Как заявил Сечет, десятиминутный интервал между генерацией блоков в блокчейне биткоина позволяет сети токена обрабатывать три транзакции за секунду. Впрочем, если стоило лишь изменить интервал между блоками, чтобы увеличилось количество и скорость транзакций. Однако, сообщество биткоина так и не смогло прийти к общему соглашению в вопросе о том, какие же параметры стоит для этого изменить.

Сперва Сечет подумал о том, что уменьшение временного промежутка на генерацию блока до трёх секунд может быть верным решением, но вскоре он осознал, что новые блоки в блокчейне не могут создаваться с такой скоростью. Куда более успешным техническим решением, по его мнению, оказалось снижение интервала до двух минут, что как раз позволило бы майнерам проводить валидацию транзакций и сразу же загружать их в блокчейн.

Используя такой подход, количество и скорость транзакций в протоколе блокчейна Bitcoin Cash могут "достигнуть уровня VISA", заявил Сечет.

Сечет добавил, что команда разработчиков Bitcoin Cash как раз работает над увеличением размеров блока до 32 мегабайт, и отметил успехи Bitcoin Unlimited, команды разработчиков, которая успешно смогла выпустить блок объёмом в 1 гигабайт. Увеличение размера блока, по мнению некоторых членов криптосообщества, это как раз то улучшение, которое необходимо существующим криптовалютным стандартам.

Я, снова Я и биткоин

Помимо прочего, разработки в области увеличения скоростей транзакций навсегда изменили многие токены, в то время как биткоин остался верен своей оригинальной версии. С тех самых пор, как биткоин появился на свет, его сеть не испытала ни одного значительного изменения, если не считать интеграции таких важных кодов, как Lightning Network и SegWit.

В то же время, в Bitcoin Cash постоянно ведутся инновации, код этого токена постоянно обновляется, и эти обновления встречаются пользователями довольно дружелюбно. Сечет рассказал, что команда разработчиков протокола старается сделать из Bitcoin Cash пионера в области скоростных платежных систем. И, наконец, он убеждён, что разработчики проекта Bitcoin Cash намного более открыты криптосообществу и внимательнее относятся к идеям пользователей, чем команда оригинального биткоина.

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