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Автор Никита Лисицын

EOS обгоняет Bitcoin Cash

Экономика » Криптовалюты » Криптобиржи

Несмотря на то, что крипторынок пока терпит просадки, некоторым токенам всё же удаётся сломить всеобщий тренд на понижение. Пока что, EOS находится в числе этих счастливчиков — ему удалось набрать 4.52% за последние 24 часа, что является одним из лучших результатов в топ-10 криптовалют на рынке. Благодаря такому росту, EOS на момент написания статьи торгуется у отметки $13.2, хотя никто не знает, насколько долго он сможет удерживать свои позиции.

Наверное, почти все уже заметили, что сегодня — не самый благоприятный день для всей индустрии цифровых денег, а к выходным ситуация может даже ещё больше ухудшиться.

Медвежье давление на рынке нарастает, а всеобщая капитализация по рынку снова упала ниже $19 миллиардов. Иными словами, пока на криптовалюты нет спроса. Впрочем, эксперты считают, что это совсем не удивительно, поскольку подобный паттерн на рынке наблюдается ещё с самого начала этого года.

Несмотря на то, что прошлый год, а в особенности его вторая половина, прошёл для криптовалют крайне положительно, последующие несколько месяцев рынок терпел корректировки. Впрочем, волатильность с крипторынка никуда не ушла — ярким примером стал как раз токен EOS, который за последние 24 часа сумел переломить всеобщий негативный тренд и немного нарастить в цене. Именно для EOS это отличный показатель, поскольку не так давно он и сам находился в равных условиях с остальными криптовалютами.

Тем не менее, аналитики уверены, что очень скоро волатильность может сыграть и в обратную сторону для этого токена.

Однако, пока что у EOS наблюдается прирост в 4.52%, благодаря чему его цена успешно заняла позицию на уровне $13. Разумеется, что пока это не тот показатель, который бы хотели видеть многие его пользователи, учитывая его абсолютный максимум в $18.4, который EOS достиг не так уж и давно. К несчастью, волатильность всегда присутствует на крипторынке, и пока неизвестно, насколько долго EOS сможет удерживать свою позицию. Над биткоином альткоин также заработал около 5.34%, что несомненно ещё сыграет свою роль в перспективе, уверены аналитики.

Объёмы торговли за прошедшие 24 часа у EOS составили $1.595 миллиард, что говорит нам о растущей популярности токена на рынке. Учитывая тот факт, что за последние несколько дней весь крипторынок довольно ощутимо просел, такие объёмы торговли, которые демонстрирует EOS вселяют уверенность в этот токен. Аналитики пока не уверены, можно ли назвать текущую ситуацию на рынке очередным медвежьим трендом, но они считают, что крипторынок в скором времени явно ожидают какие-то глобальные изменения.

Основная часть объёма торговли EOS генерируется криптобиржей OKEx. Топ-3 дополняют биржи Bitnumb и Huobi, что является довольно интересным набором для альткоина. Upbit и Bitfinex завершают топ-5. Среди перечисленных пяти криптобирж, три ведут торговлю в паре фиатная валюта/EOS, а остальные две — USDT/EOS. Таким образом, наблюдается обширный прирост капитала на рынке этого токена, что, в принципе, объясняет такой подъём EOS за последние 24 часа.

Аналитики пока не могут с уверенностью сказать, как долго токену удастся удерживать $13. Впрочем, ситуация для EOS выглядит довольно многообещающе.

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Темы криптобиржи криптовалюты курсы криптовалют
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