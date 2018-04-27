Ethereum сегодня

В последнее время, в среде Ethereum произошло множество интригующих событий. На прошлой неделе, в блокчейн был внедрён код, ознаменовавший переход Ethereum к системе майнинга proof-of-stake. Виталик Бутерин, в своём интервью для Financial Times дал несколько шокирующих комментариев по поводу индустрии ICO. Совсем недавно, один из протоколов Ethereum Improvement Proposal (EIP), предлагавший разморозить 513,774 токена ETH, содержащихся на 587 кошельках Parity Wallet, был отклонён.

Новый код как очередной шаг на пути к модели Casper

Разработчики из компании Ethereum сообщили, что новый код, который должен будет помочь сетям перейти на новый технический процесс майнинга proof-of-stake стал доступен для публичного доступа.

Предлагаемый код, который описан в EIP 1011, описан так: "Этот EIP представляет собой гибридную модель консенсуса PoW/PoS для головной сети Ethereum. Существующие на данный момент механики PoW завязаны на создании новых блоков, в то время, как новый PoS механизм, который называется Casper the Friendly Finality Gadget (Casper FFG), создан для того, чтобы майнинг происходил по принципу выполнения смарт-контрактов".

EIP, описывающий переход от PoW к PoS долгое время был серьёзной проблемой для всего сообщества Ethereum. Вокруг него постоянно шли споры, с самого момента публикации этого EIP Виталиком Бутериным и Вёрджилом Гриффитом в октябре 2017 года.

Новый протокол, Casper FFG, нацелен на снижение потребляемой энергии для майнинга ETH, а также как один из механизмов сопротивления майнингу посредством ASIC-устройств.

Авторы данного EIP утверждают, что "механизм Casper FFG — это новая ступень эволюции майнинга, он значительно улучшает имеющиеся принципы построения всей сети". Более того, в EIP говорится о том, что "механизм FFG потребует проведения минимального количества изменений в имеющемся протоколе".

Разморозки $300 миллионов в эквиваленте ETH не будет

Ещё один EIP, под номером 999, предлагавший разморозить 513,774.16 ETH-токенов, содержащихся в 587 кошельках Parity (провальной компании), был отклонён по результатам голосования среди пользователей этих счетов.

В EIP говорилось о "восстановлении доступа к библиотеке кошельков Parity с помощью пропатченной версии клиента с той целью, чтобы пользователи этих кошельков смогли вернуть себе потерянные средства". Согласно текущей цене Ethereum, речь идёт о $325.7 миллионах в эквиваленте ETH.

Для вынесения решения по данному вопросу, было создано голосование, в котором приняли участие свыше 600 пользователей, замешанных в историю с Parity. По результатам голосования было принято отрицательное решение. 330 пользователей проголосовали "против разморозки", 300 проголосовали "за разморозку", 9 пользователей отметились в графе "мне всё равно".

Виталик Бутерин о том, что сегодня из себя представляет крипторынок

В своём недавнем интервью для издания Financial times, соучредитель проекта Ethereum, Виталик Бутерин, рассказал о своём отношении к сегодняшней индустрии цифровых денег. Он пояснил, что индустрия криптовалют от чего-то мятежнического, подпольного, относящегося к киберпанку, перешла к плачевному состоянию, в котором её наводнили мошенники, жадность и желание быстро разбогатеть.

По поводу всех ICO-проектов 2017 года, благодаря которым крипторынок пополнился новыми токенами, Бутерин сказал следующее: "У них никогда не было и не будет души. Они были созданы лишь с одной целью — разбогатеть. Они были созданы лишь потому, что их хозяевам захотелось прикупить себе новенькие ламборгини". Виталик добавляет: "Мы сами породили культуру, в которой абсолютно бесполезный проект может получить около $8 миллионов чистой прибыли просто так, просто потому, что он связан с ныне модной индустрией".

Когда речь зашла о крипторынке и его ассоциации с "мыльным пузырём", Бутерин говорит, что рыночная капитализация и цена многих проектов "свидетельствует лишь об их серьёзнейшей переоценённости. Их воздействие на современный мир стоит гораздо меньше, чем за них платят".