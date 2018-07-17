6 способов быть обманутым

Знаете ли вы, что за первые шесть месяцев 2018 года люди уже успели потерять свыше $532 миллионов? Теперь знаете!

В криптоиндустрии есть много разных способов потерять деньги, начиная от банально плохой инвестиционной стратегии, заканчивая попаданием прямо в руки жадных хищников мира финансов. Среди этих хищников есть множество разновидностей: обманщики, хакеры и настоящие воры.

Они все действуют по-разному, но жертв они находят по одному признаку: недостаточному знанию основных правил личной безопасности. Они капитализируют чужую жадность до лёгкого заработка, чужую лень и нежелание разбираться в основах. Эти люди знают свою потенциальную добычу.

Вопреки всеобщему мнению, порог вхождения в блокчейн индустрию довольно низок. В сети есть множество простых разъяснений, где профессионалы доходчиво объясняют "что к чему", и всё это можно быстро усвоить. Есть даже множество дружелюбных к новым пользователям ресурсов, не говоря уже о сообществах и форумах.

Впрочем, лишь немногие пользуются этой информацией. И, в связи с этим, получается так, что люди приходят в индустрию терять деньги, а не зарабатывать.

Что же до мошенников? Эти люди работают не покладая рук, пытаясь продать свои вирусные программы, трояны, майнеры или вообще найти хотя бы одну доверчивую жертву, в ожидании которой проходят долгие часы.

Итог: люди приходят в эту индустрию зарабатывать, но невозможно что-то заработать, чего-то не отдав. В связи с этим, рынок представляет собой две сбалансированные силы: инвесторов и мошенников, спрос и предложение.

В этой статье вы найдёте наиболее распространённые схемы поведения мошенников.

Фишинг

Наиболее популярным видом киберпреступлений в криптовалютной индустрии является фишинг. Фишинг — это самый простой путь распространения вредоносных программ на чужие устройства, притом они зачастую маскируются под невинное ПО. Суть фишинга заключается в том, чтобы, например, клонировать какой-то известный сайт с хорошей репутацией, где доверчивые и невнимательные инвесторы, не глядя на адресную строку, начинают вводить свои данные. Хакеры могут также заниматься рассылкой писем со ссылками, переходя по которым вы скачиваете вредоносное ПО, или, наиболее продвинутый путь — доступ к чужим данным с помощью создания фейковой публичной сети wifi.

Некоторые хакеры ещё более изобретательны, и могут создать фейковые электронные кошельки, чтобы невнимательные пользователи, входя в них, вводили свои пароли и кодовые слова. Это уже однажды случалось с MetaMask. Хакеры массово взломали чужие ПК, используя встроенный в браузер Ethereum кошелёк, куда они смогли вписать вредоносный код, и некоторые пользователи, сами того не подозревая, отправляли свои секретные фразы мошенникам.

Если вы хотите быстро расстаться со своим капиталом, фишинг — это простой и быстрый метод. Фишинг носит массовый характер и, часто, он не очень изощрённый.

Слишком хорошие возможности

Суть данного метода заключается в том, что мошенники предлагают пользователям "ультрасекретные и супердейственные" методы по расширению своего капитала. Сюда попадают, например, "майнинг-секреты", которые "позволяют вам увеличить свой доход в 10 раз, установив всего одну программу" и т. п.

А те, кто уже более давно знакомы с индустрией, возможно, знают и о таких сообщениях, вроде "Инсайдерская информация! [имя одного из тысяч токенов] скоро подскочит до небес! Купи его быстрее [ссылка]".

Это более изощрённый метод мошенничества, хотя, впрочем, не такой запутанный и теневой, как следующий…

ICO-проекты

ICO-проекты уже никого не удивляют. Как правило, это инновационные стартапы в блокчейн-индустрии, которые предлагают план проекта на всеобщее обозрение и запрашивают спонсорскую поддержку от инвесторов и возможных будущих пользователей. Они, по большей части, являются очень интересными и несут огромный энтузиазм. Ну, или, по крайней мере, так вам будут говорить все разработчики этих проектов.

В последнее время, в связи с широким распространением этих ICO-проектов, на рынок вышли и мошенники, которые ничего не предоставят вам взамен на вашу финансовую поддержку их проекта.

Впрочем, даже несмотря на то, что инвесторы начали становиться всё более разборчивыми в том, во что они инвестируют, всё ещё есть немалая вероятность наткнуться на некомпетентную команду, или даже мошенников, что, в принципе, одно и то же.

Итак, чтобы лишиться своего капитала с помощью мошеннического ICO-проекта, ищите такой, где команда состоит из неизвестных людей, который не имеет за собой инновационных идей, присутствия в СМИ, рекламы, поддержки от именитых людей, и чья документация будет полна абстрактных понятий и не даст никакой точной информации — это верный способ попасть на удочку мошенников.

Теневые биржи

Криптобиржи — это места, где люди обычно покупают или продают токены. Это как раз то место где инвесторы могут обменять свои менее известные токены на биткоины и наоборот. Здесь также можно купить токены за фиатную валюту. Официальные и крупные криптобиржи — это серьёзные и безопасные организации, хотя в криптосообществе всё равно не рекомендуют хранить свои токены на их электронных кошельках, потому что никто не застрахован от программных сбоев и хакерских атак.

Но знаете ли вы о том, что есть и такие биржи, которые существуют всего несколько дней?

Итак, ещё одним довольно простым способом лишиться своих денег будет регистрация на одной из малых и неизвестных криптобирж, внесение на её счёт денег и просто ожидание. Будьте уверены, деньги вы потеряете с огромной скоростью.

Фальшивый майнинг

В сети есть множество предложений об инвестировании в чей-либо майнинг. Чаще всего это встречается в странах второго и третьего мира. Вам будут предоставлены фотографии майнинг-ферм и клятвы о том, что вы просто заплатите за использование мощности этой фермы, а прибыль с майнинга поступит прямо на ваш кошелёк.

Но что же происходит на самом деле? Вы отправляете деньги мошенникам, они просто занимаются майнингом, но обещанные золотые горы вы, конечно же, не получаете.

Обычно, чтобы потерять таким образом деньги, нужно искать наименее доверенные группы майнеров, которые меньше всего могут вам представить доказательств своей невиновности. Ещё более надёжным способом потери капитала будет внесение суммы на некоторое время вперёд и согласие получить токены от майнинга спустя несколько месяцев или даже лет от момента заключения сделки.

Беспечность

В криптоиндустрии есть масса возможностей быть обманутым. Чем сильнее она развивается, тем более изощрёнными становятся методы обмана.

Многие будут связывать мошенничество с социальной инженерией, искусно подобранными хакерами инструментами и прочим. Люди будут закрывать глаза на то, что единственная причина, по которой они лишаются денег и попадаются в руки мошенников — это их собственная беспечность и неосторожность. Это единственная причина, по которой мошенничество до сих пор существует и процветает. Пока вы не приложите собственные усилия к тому, чтобы обезопасить самих себя — вы будете потенциальной жертвой для мошенников.