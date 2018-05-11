Блокчейн по восточному: обзор криптоновостей Китая

Новости из Китая, уже не однократно были причиной обвала курсов криптовалют. Однако блокчейн на родине бумаги, компаса и пороха кажется не спешит умирать.

Китай готовит национальные стандарты по блокчейну

Китайские власти работают над созданием национального стандарта по блокчейн-технологиям и приложениям. Новая система правил и норм должна быть представлена к концу 2019 года, согласно заявлениям местных СМИ.

План разработки национального криптостандарта пока находится в стадии подготовки. Известно, что в стране появится специальный орган, ответственный за разработки в сфере блокчейн, National Blockchain and Accounting Technology Standartization Committee, заявил Ли Мин, директор исследовательской организации Blockchain Research Office, на форуме в Исследовательском институте стандартов цифровой индустрии при министерстве индустрии и информационных технологий.

Ли Мин дал интервью для Economic Information Daily, в котором уточнил, что национальный стандарт по блокчейну будет включать в себя базовые стандарты, несколько бизнес-стандартов, стандартов по разработке методов, процессов и приложений, а также стандартов по безопасности. Он также заявил, что пока этот стандарт всё ещё пребывает в ранних стадиях разработки и будет развиваться и дополняться.

Йу Кекуна, директор Национального центра по исследованиям систем безопасности в области информационных технологий, также прокомментировал разработку стандарта: "Разработка и развитие технологии блокчейн может стать важнейшим шагом для Китая на пути к мировому лидерству в этой области". Йу Кекун также отметил, что технология блокчейн — это абсолютно новое применение общедоступного хранилища данных, одноранговых сетей, механизмов консенсуса и криптографии. "У этой технологии имеется огромный потенциал децентрализации, открытости, анонимности, но притом, отличные внутренние механизмы защиты от любых хакерских атак и взлома", отметил Кекун и добавил: "Блокчейн может быть применён в любой сфере, будь то производство, менеджмент, или же платёжные системы. Эта технология может полностью изменить многие сферы нашей жизни, сделать их более прозрачными".

Пропавшее в Исландии оборудование для майнинга могло попасть в Китай

Несколько месяцев назад, крупная партия оборудования для майнинга, предназначавшаяся для майнинг-заводов в Исландии была украдена. Её следы привели в Китай, согласно данным СМИ Исландии. Напомним, что Исландия привлекла множество майнеров со всего мира по двум причинам: дешевизне энергии и благоприятным погодным условиям. Сообщается, что по крайней мере 600 компьютеров, видеокарт, материнских плат, процессоров и прочего оборудования, общей стоимостью на $2 миллиона, были похищены в ходе нескольких краж в период с декабря по январь. В прошлом месяце, китайские власти провели рейд на одну из майнинг-ферм в городе Тяньцзинь, в ходе которого полиции удалось изъять около 600 майнинг-станций, использовавшихся для незаконного майнинга на подпольном заводе, сообщают местные СМИ.

Подозреваемый организатор ограбления в Исландии, Синдри Тор Стефанссон, скрылся в Швеции после того, как ему удалось совершить побег из тюрьмы со слабой охраной в родной стране. Недавно, его арестовали в Амстердаме, а теперь, он находится в ожидании экстрадиции обратно, в Исландию, где он снова предстанет перед судом. В настоящий момент, расследование приостановлено и возобновится после этого суда, на котором, по мнению властей, им удастся раскрыть факты и обстоятельства ограбления, состоявшегося в Исландии. Результаты суда должны будут подтвердить, либо опровергнуть догадки в СМИ, связанные с возможной связью между двумя инцидентами.

ZCash принимает более агрессивную стойку после того, как китайский производитель майнинг-оборудования запускает новую серию устройств

Разработчики ZCash начали активную борьбу против ASIC-майнинга. Они чётко обозначили свою позицию по отношению к новым устройствам, и уже успели разработать новый алгоритм обработки транзакций приватного токена. Zencash, форк от оригинального ZCash, также объявили о проведении возможной смены алгоритма по той же причине, что и ZCash.

Ранее в этом году, в мае, китайский майнинг-гигант, Bitmain, раскрыл подробности о новом устройстве, которое будет способно работать в алгоритме Equihash, которые был разработан в ZCash и ряде других криптовалют для того, чтобы наоборот, исключить возможность майнинга токена с помощью устройств.

Изначально устройства ASIC были разработаны для майнинга биткоина. Это узкоспециализированное оборудование могло производить огромное количество операций, связанных с обработкой транзакций криптовалюты.

Bitmain умело противостоят новому тренду на запрет ASIC-майнинга. Производитель майнинг-оборудования также разработал множество устройств для ряда криптовалют, чьи разработчики пытаются остановить процесс централизации токена с помощью контроля хэшрейта. В качестве основных механизмов для сопротивления майнингу, разработчики используют алгоритмы Ethash, которые, в основном, применяются в сети Ethereum, и Cryptonight, используемые в Monero. Однако, майнинг-гигант сумел обойти и эти запреты. Новый же Antminer Z9 Mini разработан специально для майнинга ZCash и Zencash, а также некоторых других токенов. Новое устройство имеет хэшрейт около 10,000 Sol/s. Устройство должно появиться в продаже уже в июне, однако, как отмечает сам производитель, оно уже доступно для предзаказа. "Чтобы избежать возможных неудобных ситуаций, и позволить как можно большему числу пользователей приобрести новое устройство, мы установим лимит — не более одного ASIC на человека", — заявили Bitmain в своём Twitter.

Разработчики из ZCash Foundation решили выделить ресурсы на проведение исследования о влиянии ASIC-устройств на сеть криптовалюты. Независимые исследователи предоставят "полностью научно-обоснованный ответ" касательно сложившейся ситуации. Команда разработчиков ZCash, впрочем, могут буквально увязнуть в работе, поскольку не так давно, исследователи из University College London нашли несколько уязвимостей в новых алгоритмах криптовалюты. Они полагают, что определённые паттерны по скрытию транзакций в ZCash могли сыграть обратную роль и значительно ослабить анонимность многих транзакций. Суть этого заявления состоит в том, что когда токены передавались с незащищённых на защищённые адреса и наоборот, общий уровень анонимности от использования токена мог значительно понизиться.

Студент уезжает из Китая, потеряв всё на инвестициях в криптовалюты

Студент китайского колледжа, по данным местных СМИ, потерял свои сбережения из-за неудачных и недальновидных вложений в криптовалюты и, по сообщению властей, уже покинул страну в поиске лучших возможностей для заработка, чтобы покрыть свои потери. Лью Ке, первокурсник из Китая, в свои двадцать лет уже потерял все свои накопления, купив криптовалюты. В основном, студент приобретал альткоины, выбрав для этого наименее удачный период — конец прошлого года. За пару месяцев он потратил около 140,000 юаней (~$23,000). В эту сумму входили не только его личные сбережения, но также деньги, полученные с микрокредитов, которые он брал на таких онлайн-платформах, как Alipay и Baidu. Более того, он также "вложил" деньги, предназначавшиеся для оплаты своего образования. Как рассказал сам Лью Ке местному изданию 8btc, теперь он живёт и работает в небольшом побережном отеле в Камбодже, Sihanoukville. А на полученные деньги он намерен покрыть свои долги.