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Автор Никита Лисицын

Samsung уходит в майнинг?

Экономика » Криптовалюты » Аналитика

Гигантская южнокорейская корпорация, которая обогнала Intel и стала ведущей в мире производства чипов, развивая майнинговое направление. За последний квартал прошлого года её доходы показали, что бизнес только выигрывает от криптовалютного бума. В первом квартале этого года Samsung ожидает огромную прибыль.

Криптовалюты, в том числе и биткоин, добываются с помощью майнинга. Его суть заключается в том, что компьютер, с помощью специальной программы (майнера), проводит сложные математические вычисления, получа награду в виде новых цифровых монет (токенов), которые и называются криптовалютой. Майнингом может заниматься абсолютно любой процессор, но специально-настроенные платформы, вроде ASIC, более предпочтительны среди серьёзных майнеров, которым важна скорость добычи токенов. Эти платформы специально разработаны для единственной цели - майнинга. В этом их отличие от многофункциональных и многозадачных процессоров, которые используются в обычных компьютерах и смартфонах.

Стоит отметить, что Samsung уже производит объёмные чипы памяти для графических процессоров видеокарт, которые используются не только для отображения графики на компьютере, но и для майнинга криптовалюты.

Согласно корейскому изданию Bell, Samsung в прошлом году завершили разработку своего чипа ASIC для добычи биткоина, а ранее, в этом месяце, уже запустили их в массовое производство.

Тайваньская мануфактура по производству полупроводников (TSMC) - это другой гигант в сфере производства чипов ASIC. TSMC наладили отношения с крупнейшими майнерскими организациями, которым они поставляют эти чипы. К их числу можно отнести, например, китайскую компанию Bitmain и Canaan Creative. По сообщениям из проверенных источников, именно эти чипы принесли от 350 до 400 миллионов долларов прибыли в прошлом году.

Высокий и стабильный спрос на чипы для майнинга - прямое последствие взлёта биткоина и других криптовалют. Всего за один год цена на биткоин вырастала с $800 до $20 000. Согласно капитализации мирового рынка, биткоин сегодня продолжает торговаться на отметке в $10 000.

Некоторые аналитики убеждены, что вовлечение такой крупной корпорации как Samsung в майнинг-бизнес доказывает, что биткоин - это не пузырь, готовый вот-вот лопнуть.

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