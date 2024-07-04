Санкции экономического роста. Запад своими руками поднимает российскую экономику

Запад расписался в бессилии по нефтегазовым санкциям против РФ

3:32 Your browser does not support the audio element. Экономика Сырье

Российские доходы от экспорта нефти и газа за первые полгода серьёзно выросли.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/File by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Kirill_SH, CC0

Об этом накануне написало агентство Reuters.

По словам авторов статьи, в бюджет РФ поступило 5,698 трлн руб. (65,12 млрд долл), что на 41 процентов выше, чем за этот же период прошлого года.

Неужели коллективному Западу не удается радикально изменить ситуацию нефтегазовых санкций или там никто и не пытался?

Или это всё же успешная работа по перенастройке потоков? На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом Pravda. Ru ответил заместитель генерального директора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Западу не удается радикально изменить ситуацию нефтегазовых санкций или там никто и не пытался?

"Думаю, что они пытались, но думаю, что там нет консолидированной позиции, несмотря на то, что её, видимо, пытались создать. И есть силы, которые и саботируют, и противодействуют политике тех же Соединённых Штатов. Но и у самих Соединённых Штатов немножко дуалистическая позиция. Потому что у них выборы президента и они должны поддерживать баланс ценовой на рынке, а какие-то радикальные шаги по ограничению доли России на рынке могут привести к дестабилизации ценовой ситуации и, в том числе, которые ударят и по ценам на бензин, и вообще инфляция в тех же Соединённых Штатах серьёзно подорвет позиции демократического кандидата в этой избирательной кампании, которая и так, мягко говоря, не очень блестяща".

Всё-таки привязка идёт?

"Да-да. Надо показать, что те ограничения, которые введены, работают не очень эффективно".

А где же их принципиальность и консолидация в этом вопросе? Или это всё же наша успешная работа по перенастройке потоков? Или тут сыграли все факторы вместе?

"Консолидация там есть только на словах. На самом деле у основных игроков позиции не всегда совпадают. Допустим, США — это крупный производитель и экспортеров энергоресурсов, у них одни интересы. Плюс они гегемоны. Допустим, Евросоюз — это, наоборот, крупнейший импортер энергоресурсов, и крайне зависит от импорта. Соответственно, их экономическая ситуация во многом зависит от стабильности поставок, которая уже была сильно подорвана. Поэтому они в дальнейшей дестабилизации не заинтересованы, как бы они ни кричали о том, что они хотят наказать Россию, в публичном пространстве. Но, на самом деле, их задача — всё-таки обеспечить хотя бы какое-то поддержание нынешней ситуации без серьёзного ухудшения в сфере снабжения энергоресурсами".

У себя же?

"Совершенно верно. Есть риторика, а есть реальные потребности экономики, которые никто не отменял. Их нельзя отменить — директива из Брюсселя!".

Справка

Нефтегазовые санкции против Российской Федерации были введены рядом западных стран в ответ на различные международные события и действия России. Эти санкции были направлены на ограничение финансовых возможностей страны, доступа к технологиям и рынкам сбыта, а также на снижение доходов от экспорта нефти и газа, которые являются основным (по мнению западного сообщества) источником поступлений в российский бюджет.

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