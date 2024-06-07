В Финляндии провалили бойкот "пророссийского" шоколада

В Финляндии отказались от бойкота "пророссийского" шоколада

2:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финско-эстонская судоходная компания Tallink Silja приостановила новые заказы на поставки шоколада Marabou на несколько месяцев. Однако в итоге прекратила бойкот, так как он оказался неэффективным, говорится в материале телерадиокомпании Yle.

Фото: commons.wikimedia.org by Саймон А. Югстер is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Летом прошлого года Tallink Silja начала бойкотировать шведский шоколад Marabou из-за связей его производителя, концерна Mondelez, с Россией. Решение бойкотировать Marabou поддержали несколько магазинов, ресторанов, агентств и городов в Швеции после того, как Mondelez был внесён в черный список Украины за ведение бизнеса в России. В январе бойкот поддержала даже королевская семья Швеции.

Несмотря на это, Tallink Silja прекратила бойкот, о чём первой сообщила газета Hufvudstadsbladet. Компания пояснила Yle, что не заказывала шоколад Marabou уже несколько месяцев, но шоколад всё ещё был доступен в магазинах на лайнерах из-за значительных складских запасов. Компания признала бойкот неэффективным, поскольку он не получил достаточной поддержки.

"Мы пытались воздействовать на Mondelez, чтобы она приняла этическое решение полностью уйти из России. Мы также призывали розничные магазины присоединиться к бойкоту для увеличения его воздействия," — заявила Марика Нёйд, директор по связям с общественностью Tallink Silja.

Финские торговые сети не захотели присоединяться к бойкоту, что, по мнению Нёйд, было необходимо для влияния на деятельность Mondelez, говорится в материале Yle (перевод "ИноСМИ").

Однако судоходная компания Viking Line продолжает бойкотировать продукцию Marabou, начав бойкот прошлым летом.

"Мы в настоящее время не закупаем Marabou, хотя видим, что эта продукция доступна повсеместно," — отметила директор по связям с общественностью Viking Line Йоханна Бойер-Сванстрём. Она добавила, что Viking Line поддерживает ужесточение антироссийских санкций на уровне ЕС, чтобы бойкот не ложился на плечи отдельных компаний.

Накануне Центральная торговая палата Финляндии сообщила, что компании страны прекратили вести "реальный бизнес" в России. При этом 2,2 процента компаний из Финляндии всё ещё находятся в стадии ухода с российского рынка.

По данным газеты Helsingin Sanomat, потеря рынка России обошлась финским компаниям почти в четыре миллиарда евро. Причём самый большой убыток понесла энергетическая компания Fortum, которая потеряла 1,7 миллиарда евро.