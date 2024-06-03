Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Глеб Матвейчук признался, что у него есть возлюбленная
Как восстановить разбитую косметическую палетку: быстрый лайфхак
На рынке труда Америки наблюдаются причудливые тактики найма
Сбитое на дороге животное может обернуться для водителя крупным штрафом
npj: сидячий образ жизни в детстве может привести к повреждению печени
Россиянам посоветовали брать меньше вещей в путешествия
Финские учёные назвали самые агрессивные породы собак
Дети Филиппа Киркорова учатся за границей: дедушка скучает по внукам
КАСКО: когда стоит оформить и как выбрать лучший полис для вашего авто
Чем полезен шоколад для здоровья: вот почему его нужно есть

Шоколад помогает в борьбе с анемией и улучшает работу мозга

1:22
Здоровье » Здоровье и профилактика

Шоколад полезнее, чем вы думаете. Давайте поговорим об этом подробнее.

Какова польза шоколада для здоровья человека

Шоколад стимулирует нервную активность в областях мозга, связанных с удовольствием и вознаграждением. Таким образом, эта сладость снижает стресс и улучшает настроение человека.

Тёмный шоколад также богат фосфором, калием, магнием, фтором и железом. Микроэлементы, содержащиеся в шоколаде, могут помочь вам бороться с анемией. Шоколад также стимулирует мозговую активность и полезен для мозга, сердца и системы кровообращения. Следовательно, полезно употреблять его для большей эффективности в работе и учебе.

Кроме того, шоколад помогает снизить риск инсульта, нормализует уровень холестерина в крови, защищает кожу от вредных воздействий, а также помогает бороться с лишним весом.

Можно ли есть шоколад каждый день

Диетологи рекомендуют употреблять шоколад в умеренных количествах. Старайтесь следить за размером порций шоколада и ешьте не больше 20 г в день.

Кроме того, в какое время дня вы едите сладости, на самом деле не имеет значения. Главное — есть шоколад после еды, а не натощак.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Главный врач ОН КЛИНИК на Арбате
Специалист Щербаков Сергей
Проводит диагностику и лечение всего спектра эндокринных заболеваний, в том числе заболеваний щитовидной железы, сахарного диабета 1 и 2 типов, ожирения, низкого роста, остеопороза, проблем, связанных с выпадением волос, гинекомастии у мужчин
Специалист Елисеева Виктория
Занимается диагностикой и лечением таких заболеваний, как избыточный вес, ожирение, нарушение углеводного обмена, нарушение толерантности к глюкозе, гликемия, заболевания щитовидной железы, заболевания надпочечников, заболевания гипофиза, остеопороз, гиперпролактинемия
Обсудить
Популярное
Удаляем листья томатов правильно: вот на что важно обратить внимание

При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.  

Как правильно удалять листья томатов?
Сальпиглоссис станет прекрасным украшением сада
Можно посадить в начале лета: это растение удивит красотой и долгим цветением
От муравьёв на пионах избавляемся эффективно: помогут эти простые приёмы
Это растение цветёт с мая до глубокой осени, радуя красочными соцветиями, которые меняют окраску
Текстовая трансляция матча финала Кубок России "Балтика" — "Зенит" Дмитрий Плотников Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
От муравьёв на деревьях избавляемся эффективно: ничем опрыскивать деревья не нужно
С болезнями яблонь боремся эффективно: эти советы помогут распознать их и принять меры
Сводка с фронта: под Харьковом контрнаступ ВСУ захлебнулся, не начавшись, в Часове Яре перейдён канал
Сводка с фронта: под Харьковом контрнаступ ВСУ захлебнулся, не начавшись, в Часове Яре перейдён канал
Последние материалы
Сбитое на дороге животное может обернуться для водителя крупным штрафом
npj: сидячий образ жизни в детстве может привести к повреждению печени
Шоколад помогает в борьбе с анемией и улучшает работу мозга
Россиянам посоветовали брать меньше вещей в путешествия
Финские учёные назвали самые агрессивные породы собак
Дети Филиппа Киркорова учатся за границей: дедушка скучает по внукам
КАСКО: когда стоит оформить и как выбрать лучший полис для вашего авто
Салат из помидоров, репы и моркови: очень яркий и невероятно витаминный
Топ-4 упражнения на пресс с фитнес-резинкой для мужчин
Эти средства победят паутинный клещ и тлю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников