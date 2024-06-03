Чем полезен шоколад для здоровья: вот почему его нужно есть

Шоколад помогает в борьбе с анемией и улучшает работу мозга

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье Здоровье и профилактика

Шоколад полезнее, чем вы думаете. Давайте поговорим об этом подробнее.

Какова польза шоколада для здоровья человека

Шоколад стимулирует нервную активность в областях мозга, связанных с удовольствием и вознаграждением. Таким образом, эта сладость снижает стресс и улучшает настроение человека.

Тёмный шоколад также богат фосфором, калием, магнием, фтором и железом. Микроэлементы, содержащиеся в шоколаде, могут помочь вам бороться с анемией. Шоколад также стимулирует мозговую активность и полезен для мозга, сердца и системы кровообращения. Следовательно, полезно употреблять его для большей эффективности в работе и учебе.

Кроме того, шоколад помогает снизить риск инсульта, нормализует уровень холестерина в крови, защищает кожу от вредных воздействий, а также помогает бороться с лишним весом.

Можно ли есть шоколад каждый день

Диетологи рекомендуют употреблять шоколад в умеренных количествах. Старайтесь следить за размером порций шоколада и ешьте не больше 20 г в день.

Кроме того, в какое время дня вы едите сладости, на самом деле не имеет значения. Главное — есть шоколад после еды, а не натощак.