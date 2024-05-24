Стало известно, что ЕС не доверяет США в вопросе конфискации активов РФ

Politico: ЕС не доверяет США в вопросе конфискации российских активов

9:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Евросоюз (ЕС) не может получить от США гарантии того, что в случае конфискации российских активов захваченные средства будут направлены на Украину, а не в бюджет Вашингтона, пишет Politico. В своей новой статье журналисты издания раскрывают подробности возникшего между Брюсселем и Вашингтоном спора.

Фото: commons.wikimedia.org by Victorgrigas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Pravda.Ru публикует перевод фрагментов материала Politico. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

На Западе продолжаются политические дебаты о том, в какой степени Россию следует заставить заплатить и как она должна это сделать.

Учитывая, что российские активы в западных юрисдикциях заморожены примерно на 300 миллиардов долларов, ответ на этот вопрос должен быть простым. Однако для европейских столиц сложный комплекс юридических и политических проблем означает, что этого не произойдет.

Возможно, ситуация наконец-то изменится. Это произойдет не раньше времени.

Страны-члены ЕС недавно договорились извлекать так называемую "непредвиденную прибыль" из замороженных российских активов, хранящихся в Euroclear и других европейских депозитариях, и использовать их для поддержки Украины. По оценкам, эта прибыль составит от 3 до 5 миллиардов евро в год, и из общей суммы, выделенной Украине в этом году, 90 процентов будет направлено в Европейский фонд мира для финансирования поставок оружия ЕС, а 10 процентов будут добавлены к фонду в размере 50 миллиардов евро для Украины, который действует до 2027 года.

Однако, несмотря на это соглашение, США по-прежнему оказывают давление на ЕС, заставляя его быть еще более решительным. Действительно, первоначальная просьба президента США Джо Байдена заключалась в прямом аресте и конфискации всех замороженных российских активов на Западе.

Однако значительная политическая оппозиция идее конфискации, вызванная опасениями по поводу правовой и финансовой стабильности, привела к тому, что прямой арест замороженных активов России в Европе был маловероятен. И, осознавая это, спрос со стороны США изменился, вместо этого они стремились использовать неожиданную прибыль, которую они приносят.

Министры финансов G7 теперь проведут большую часть своей встречи в Стрезе 23-25 мая, обсуждая это предложение. Изучение политической конъюнктуры позволяет предположить, что в пользу заключения сделки наметился сдвиг, хотя потребуется время, чтобы прийти к согласию, и в конечном итоге политическое решение будет принято лидерами G7 на их саммите 13-15 июня.

Последний запрос США поступил за несколько дней до весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, и он оживил дискуссию в ЕС о поиске более инновационных способов использования замороженных российских активов.

Основная интерпретация этого последнего предложения США — а их несколько, учитывая расплывчатость его формулировки, — заключается в том, что США в одиночку или, возможно, совместно с группой членов G7 выпустят для Украины новый долг на миллиарды долларов, возможно, через специальный механизм. В широком смысле, этот долг был бы передан Киеву в виде грантов и использован для поддержки военных усилий Украины. Затем ЕС использовал бы прибыль, полученную от обездвиженных российских активов, для погашения этого долга — как основного, так и процентного.

Иными словами, США обеспечили бы ликвидность, а Европа — платежеспособность. И, согласно предварительным расчетам, это могло бы привлечь дополнительные 75 миллиардов евро для Украины уже в начале следующего года.

ЕС более открыт к последнему плану США. Однако у Брюсселя и стран-членов уже есть ряд оговорок, а это означает, что любая сделка G7, скорее всего, потребует времени, возможно, после встречи лидеров в июне.

Самая большая проблема заключается в том, что план США основан на крайне неопределенном потоке доходов от прибыли, получаемой от обездвиженных российских активов, которые, в свою очередь, зависят от режима санкций ЕС. Например, что произошло бы, если бы Дональд Трамп победил на президентских выборах в США в ноябре и его заявленная приверженность прекращению конфликта в течение 24 часов привела к усилению давления с целью ослабления санкций и разблокирования замороженных российских активов в рамках мирного соглашения?

ЕС также неохотно уступает какую-либо автономию в своей санкционной политике США, которые — для того, чтобы это предложение сработало — настаивают на том, чтобы замороженные российские активы оставались неподвижными до тех пор, пока не будут погашены какие-либо кредиты. Но в настоящее время режим санкций ЕС против России пересматривается каждые 6 месяцев.

Против этого изменения будут яростно выступать 24 страны, не входящие в G7, особенно Венгрия, утверждая, что это может подорвать возможности дипломатии и переговоров с Россией. Для многих столиц ЕС это также размыло бы юридическую грань между обездвиживанием и прямой конфискацией, что вновь усилило бы опасения многих стран-членов по поводу первоначального предложения США.

Более того, неопределенность в отношении долговечности этого источника доходов означает, что членам ЕС придется предоставлять государственные гарантии, чтобы инвесторы были уверены, что европейские правительства справятся с погашением долга, если прибыль сократится. Однако эти гарантии повлияли бы на структуру дефицита и задолженности стран-участниц, что потребовало бы одобрения национальных парламентов, создавая дополнительное и значительное политическое препятствие.

По мнению ЕС, США также должны быть готовы взять на себя как обслуживание долга, так и его погашение, если прибыль от замороженных активов сократится. Таким образом, чтобы расположить к себе неохотных партнеров по G7, Белый дом, скорее всего, попытается убедить их поддержать дополнительный выпуск долговых обязательств для Украины — будь то исключительно США или через G7 — в зависимости от будущего одобрения конгресса. В конечном счете это было бы равносильно ослаблению финансовых гарантий США, что было бы сопряжено со значительным внутриполитическим риском.

Надежность гарантии США будет иметь ключевое значение для конкурентоспособности на рынке ЕС. Действительно, есть некоторые страны-члены, которые считают, что США действительно хотят использовать деньги ЕС для решения своих собственных внутренних политических проблем, поскольку это предложение создает возможный путь для направления большего количества денег на Украину, обходя конгресс, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Несмотря на недавнее одобрение конгрессом выделения Украине дополнительных 61 миллиарда долларов, препятствия сохраняются, как и возможный риск, связанный с Трампом, который, как опасаются многие в Европе, может полностью сократить финансирование Украины.

Тем не менее, многие высокопоставленные чиновники ЕС считают, что блоку не следует решать внутренние проблемы Америки за нее, точно так же, как самому ЕС пришлось преодолеть вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы одобрить выделение ЕС Украине кредита в размере 50 миллиардов евро. Как сказал один высокопоставленный чиновник ЕС: "Мы не должны разочаровывать наших американских друзей забавными конструкциями, которые снимают давление с администрации и Конгресса, заставляя их делать больше".

Более того, институциональные механизмы, связанные с созданием нового механизма специального назначения, если США просто не выпустят дополнительный долг в одиночку, далеко не просты.

Создание новой структуры создаст свои собственные проблемы в области управления и администрирования, например, кто будет решать, куда расходовать деньги — европейские столицы непреклонны в том, что они не будут использовать деньги ЕС для покупки американского оружия.

Это также потребовало бы внесения юридических изменений в недавнее соглашение ЕС о том, куда будет направляться прибыль, что выполнимо, но непросто, учитывая, что потребуется единодушие. Кроме того, необходимость в тщательно разработанном наборе механизмов управления подрывает аргумент о том, что этот механизм будет "защищен от козырей": как только будет задействовано управление, то же самое произойдет и с правительствами, в том числе в будущем.

Однако, в конечном счете, последнее предложение США говорит о сохраняющемся политическом желании администрации Байдена и ЕС поддержать Украину и попытаться противостоять политическим рискам, которые маячат прямо на горизонте, учитывая крайне важные выборы в США в 2016 году. Ноябрь.

По этой причине сделка, предусматривающая более масштабное использование обездвиженных активов России для поддержки Украины, представляется более вероятной, чем ее отсутствие, даже если на это потребуется время.