UnHerd: спрос на золото способствует дедолларизации

Спрос на золото помогает процессу дедолларизации

3:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рынок золота изменился до неузнаваемости, констатирует британское издание UnHerd. И объясняет, почему это произошло.

Фото: pixabay by Стивбидмид is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Devotion

Ранее повышение цен на золото предсказывало инфляцию и рост процентных ставок. Текущие изменения в стоимости золота часто коррелируют с изменениями доходности инфляционно-защищенных казначейских облигаций, которые отражают ожидания инфляции и монетарной политики со стороны центральных банков, говорится в материале (перевод "ИноСМИ").

Резкие изменения на рынке золота можно проследить в недавно опубликованном отчёте Всемирного совета по золоту. В документе указывается, что в первом квартале 2024 года спрос на золото со стороны центральных банков достиг исторического максимума, в лидерах покупок оказались Турция, Китай, Индия и Казахстан.

Центральные банки активно покупают золото в рамках стратегии дедолларизации. Замораживание российских валютных резервов Западом в связи с событиями на Украине послужило сигналом для других стран о ненадёжности хранения резервов в долларах. В результате незападные страны начали искать более надёжные способы сохранения своих богатств. И отдают предпочтение золоту.

Тем не менее, концепция дедолларизации вызывает путаницу у многих. Часто в деловых и финансовых изданиях можно встретить заголовки, связывающие покупку золота центральными банками с силой доллара. Однако если основной целью является отказ от доллара, логично было бы ожидать падение его стоимости, а не рост.

Однако это не обязательно произойдет в краткосрочной перспективе. На текущий момент ценность доллара определяется процентной ставкой, установленной Федеральной резервной системой. Сейчас ФРС поддерживает высокую процентную ставку по сравнению с большинством стран, что способствует укреплению доллара. При этом усиление валюты снижает стоимость импорта в США и увеличивает стоимость экспорта, что ведёт к росту торгового дефицита.

В долгосрочной перспективе стоимость доллара зависит от готовности других стран продолжать покупать доллары и держать в них свои активы. Но как показывает текущая тенденция, значительная часть мира отказывается от американской валюты в пользу золота и других альтернатив, что может свидетельствовать о нестабильности "сильного" доллара.

Политика поддержания сильного доллара, в сочетании с высокими процентными ставками, становится всё более рискованной для США. Возможно в будущем, на фоне рецессии или финансового кризиса, стоимость доллара резко упадет, что приведёт к инфляции и снижению уровня жизни в США.

Сейчас золото торгуется выше 2300 долларов за унцию (абсолютный рекорд), а большинство аналитиков убедилось, что процесс дедолларизации реален. Не стоит спешить с тем, чтобы провозглашать крах доллара, но очевидно, США не смогут вечно сохранять финансовую гегемонию.