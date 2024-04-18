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Олег Артюков
В США назвали унизительным для Запада прогноз МВФ о росте экономики России

В США заявили об унизительном для Запада прогнозе роста экономики России

3:00
Экономика

Рост российской экономики в 2024 году составит, по прогнозу Международного валютного фонда, 3,2 процента. Это превышает прогнозируемые темпы роста стран с развитой экономикой, то есть США и их союзников.

В США заявили об унизительном для Запада прогнозе роста экономики России
Фото: Creative Commons by by brunosan is licensed under by brunosan is licensed under CC BY 2.0

И этот прогноз МВФ особенно "унизителен" для Запада, который постоянно вводит в отношении России всё новые и новые санкции, отмечается в материале американского телеканала СNBC (перевод "ИноТВ").

Прогнозируемые темпы роста экономики США 2,7 процента, Франции - 0,7 процента, Великобритании - 0,5 процента, Германии - 0,2 процента.

Западные санкции сделали Москву лишь более самодостаточной, продолжающийся экспорт нефти и сырьевых товаров позволяет ей сохранять высокие доходы от торговли, а российский ВПК за время боевых действий только расширился.

Отметим, в январе этого года Международный валютный фонд прогнозировал рост российской экономики на уровне 2,6 процента. Однако в новом прогнозе повысил оценку до 3,2 процента.

При этом ожидания МВФ существенно превышают текущие прогнозы Минэкономразвития (2,2 процента) и Банка России (один-два процента). Первый вице-премьер Андрей Белоусов недавно допустил, что оценка Минэкономразвития может быть повышена на несколько десятых процентного пункта, отмечает агентство "Интерфакс". 

По графику Минэкономразвития должно представить обновленный трёхлетний макропрогноз в апреле. ЦБ также обновит свой трёхлетний прогноз на опорном заседании совета директоров 26 апреля.

МВФ также отмечает, что российский экспорт нефти растет, несмотря на санкции. Это, по мнению фонда, связано с расширяющимся танкерным флотом, перевозящим российскую нефть. А кроме того, Россия сумела наладить собственное страхование морских перевозок нефти

Платёжный баланс России, по оценкам МВФ, будет стабильным: плюс 2,7 процента ВВП в 2024 и 2025 годах после 2,5 процентов в 2023 году. 

По данным Росстата, в 2023 году экономика России выросла на 3,6 процента. Динамика роста стала максимальной с 2021 года, когда ВВП увеличился на 5,9 процентов.

В основе уверенной восстановительной динамики оказались внутренние ресурсы - потребительский и инвестиционный спрос, подчёркивали в Минэкономразвития.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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