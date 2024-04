В США назвали унизительным для Запада прогноз МВФ о росте экономики России

Рост российской экономики в 2024 году составит, по прогнозу Международного валютного фонда, 3,2 процента. Это превышает прогнозируемые темпы роста стран с развитой экономикой, то есть США и их союзников.

