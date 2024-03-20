Bloomberg сообщает о сомнениях союзников США относительно доллара

Санкции в отношении России, тарифы на китайский импорт и увеличение долговой нагрузки Соединённых Штатов — все эти политические меры оказывают влияние на работу министерства финансов США, говорится в материале агентства Bloomberg.
Это создаёт угрозы для национального актива, который ведомство должно защищать любой ценой — речь идет о долларе США.
Растущий государственный долг, неэффективность политики Вашингтона и использование доллара в качестве оружия путём агрессивных финансовых санкций всё больше создают ощущение, что доминирование американской валюты может оказаться под угрозой, считает профессор Корнеллского университета Эсвар Прасад.
Пока рано говорить о том, что статус доллара как мировой валюты находится под угрозой, но привилегированное положение Соединённых Штатов в глобальной финансовой системе всё чаще подвергается сомнению — как со стороны друзей, так и врагов.
Стратегические соперники, такие как Китай и Россия, явно выражают желание вытеснить доллар в международных сделках в пользу своих валют. Также наблюдается тенденция к дедолларизации в нескольких странах, которые рассматривают возможность уменьшения зависимости от доллара из-за опасений перед возможными санкциями США, говорится в материале Bloomberg.
Согласно данным Международного валютного фонда, с 2001 года, когда США начали широко использовать экономические санкции, доля доллара в мировых валютных резервах, принадлежащих центральным банкам, сократилась с 73% до 59%. Некоторые страны Персидского залива уже проводят расчеты за нефть в китайских юанях. И другие страны-производители сырья могут последовать их примеру.
В следующем десятилетии или около того для США будет ключевым то, насколько успешно они адаптируются к этим серьёзным изменениям, отмечает бывший глава Казначейства Тимоти Гайтнер.
Бывший сотрудник министерства финансов США Марк Собел выражает более пессимистичное мнение. Он считает, что из-за популистской политики как республиканцев, так и демократов, а также их действий, подрывающих позиции Соединённых Штатов в качестве лидера в международной экономике, невеликими кажутся шансы на укрепление международного экономического лидерства США.
Подлодка получила такое забавное название в честь цирковой лошадки из советского мультика, которая была собрана из соединенных между собой шариков.