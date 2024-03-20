Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков
Bloomberg сообщает о сомнениях союзников США относительно доллара

Bloomberg: друзья США засомневались в долларе

2:18
Экономика

Санкции в отношении России, тарифы на китайский импорт и увеличение долговой нагрузки Соединённых Штатов — все эти политические меры оказывают влияние на работу министерства финансов США, говорится в материале агентства Bloomberg.

Bloomberg: друзья США засомневались в долларе
Фото: Creativecommons by wuestenigel is licensed under CC BY 2.0

Это создаёт угрозы для национального актива, который ведомство должно защищать любой ценой — речь идет о долларе США.

Растущий государственный долг, неэффективность политики Вашингтона и использование доллара в качестве оружия путём агрессивных финансовых санкций всё больше создают ощущение, что доминирование американской валюты может оказаться под угрозой, считает профессор Корнеллского университета Эсвар Прасад.

Пока рано говорить о том, что статус доллара как мировой валюты находится под угрозой, но привилегированное положение Соединённых Штатов в глобальной финансовой системе всё чаще подвергается сомнению — как со стороны друзей, так и врагов.

Стратегические соперники, такие как Китай и Россия, явно выражают желание вытеснить доллар в международных сделках в пользу своих валют. Также наблюдается тенденция к дедолларизации в нескольких странах, которые рассматривают возможность уменьшения зависимости от доллара из-за опасений перед возможными санкциями США, говорится в материале Bloomberg.

Согласно данным Международного валютного фонда, с 2001 года, когда США начали широко использовать экономические санкции, доля доллара в мировых валютных резервах, принадлежащих центральным банкам, сократилась с 73% до 59%. Некоторые страны Персидского залива уже проводят расчеты за нефть в китайских юанях. И другие страны-производители сырья могут последовать их примеру.

В следующем десятилетии или около того для США будет ключевым то, насколько успешно они адаптируются к этим серьёзным изменениям, отмечает бывший глава Казначейства Тимоти Гайтнер.

Бывший сотрудник министерства финансов США Марк Собел выражает более пессимистичное мнение. Он считает, что из-за популистской политики как республиканцев, так и демократов, а также их действий, подрывающих позиции Соединённых Штатов в качестве лидера в международной экономике, невеликими кажутся шансы на укрепление международного экономического лидерства США.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Новости Все >
Почему камеры выписывают ошибочные штрафы за нарушения ПДД
Амстердам ведет борьбу с "вредными" туристами
Эксперты рассказали, как работает онкостраховка и зачем она нужна
Тренер Сербии Стойкович считает, что сборная России похожа на Данию и Англию
Налоговая служба вернет россиянам десятки тысяч рублей из сбережений
Невозможно удержаться: что за лепёшку уплетает Нина в "Кавказской пленнице"
Фигуристка из Канады Гиллес считает, что олимпийская бронза — это жертва канадцев во имя "чистых" спортсменов
Породы собак, легко поддающиеся дрессировке
Скрабы с косточками абрикоса, малины: как правильно пользоваться и кому точно не подойдут
Самый большой порт Древней Греции старше, чем считалось
Популярное
Жуткий "Лошарик". Самый секретный объект флота РФ готов участвовать в "войне подводных коммуникаций"

Подлодка получила такое забавное название в честь цирковой лошадки из советского мультика, которая была собрана из соединенных между собой шариков.

Секретная АПЛ "Лошарик" в ходе испытаний "нырнёт" на предельную глубину
Яблочный уксус и чай: шесть простых способов избавиться от запаха ног
Как избавиться от неприятного запаха ног: эффективные методы для комфорта и свежести
Анталия против России: немецкие туристы меняют картину туристического рынка
Певица Алсу показала свою красивую моложавую 69-летнюю маму
Актриса Лариса Лужина отметила свой 85-летний юбилей в Доме кино Анжела Якубовская Беспилотник "Герань-2" стал сущим кошмаром для ВСУ Артём Гапоненко Запад совершает системные ошибки, чтобы "не дать России победить" Любовь Степушова
Началось обещанное Мутко падение цен на жильё — пока только на "вторичку" и только в столицах
Эти дары природы многие не замечают, а зря: они принесут колоссальную пользу саду - просто соберите их весной
Этот сорт томатов — просто взрыв вкуса: он запомнится своим триколором — плоды крупные и тяжёлые
Этот сорт томатов — просто взрыв вкуса: он запомнится своим триколором — плоды крупные и тяжёлые
Последние материалы
Фигуристка из Канады Гиллес считает, что олимпийская бронза — это жертва канадцев во имя "чистых" спортсменов
Запад совершает системные ошибки, чтобы "не дать России победить"
Породы собак, легко поддающиеся дрессировке
Скрабы с косточками абрикоса, малины: как правильно пользоваться и кому точно не подойдут
Самый большой порт Древней Греции старше, чем считалось
Куда поставить теплицу на дачном участке
Дуэт Поспеловых выступит в Консерватории с камерными сочинениями Брамса и Бетховена
Как обучить собаку команде "Рядом"
Как приготовить классический гуакамоле
Юрист Ковалев предупредил об ответственности за мошеннические схемы с ДТП
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников