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Олег Артюков
Китай запасается российской нефть на случай чрезвычайных ситуаций

Китай резко нарастил импорт нефти из России

3:21
Экономика

Одна из крупнейших китайских нефтегазовых компаний, CNOOC, существенно нарастила импорт российской нефти ВСПО (ESPO). Как сообщает агентство Reuters, запасы делают на случай чрезвычайных ситуаций.

Китай резко нарастил импорт нефти из России
Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Компания CNOOC начала закачивать нефть из России в новое хранилище в порту Дунъин на востоке Китая (его ёмкость составляет 31,5 млн баррелей) ещё в ноябре 2023 года. После того, как в порту были введены три новых причала, которые могут швартовать танкеры "Афрамакс", приём ВСТО сильно увеличился. Каждая партия ВСТО составляет порядка 740 тысяч баррелей, отмечает издание "Нефть и капитал".

Помимо создания запасов нефти, Китай также обращает внимание на формирование угольных резервов. Планируется, что к 2030 году объём таких резервов составит 300 миллионов тонн, что обеспечит страну дополнительным источником энергии в случае кризисных ситуаций или скачков цен на мировом рынке энергоносителей.

В свете сокращения поставок российской нефти в Индию, Китай становится ключевым импортером российской нефти, увеличивая объёмы импорта на 25 процентов по сравнению с предыдущим годом. Этот тренд подчеркивает стратегическую важность России как надёжного поставщика энергоресурсов для китайского рынка.

Несмотря на отсутствие официальных данных о государственных запасах нефти и угля в Китае, эксперты отмечают, что предпринимаемые меры являются важной составляющей обеспечения энергетической безопасности страны.

Подобная стратегия позволяет Китаю гибко реагировать на изменения на мировом энергетическом рынке и обеспечивать стабильность в энергетическом секторе, что является ключевым фактором для устойчивого развития национальной экономики.

Что же касается индийского рынка, то на днях деловое издание The Economic Times сообщило, что в течение прошедшего финансового года Россия экспортировала около 1,57 миллиона баррелей в сутки. Это сравнению с одним миллионом баррелей в сутки в предшествующем финансовом году.

Отметим, финансовый год начинается в Индии 1 апреля.

При этом остальные ключевые поставщики нефти — Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ и США — сократили своё присутствие на рынке Индии.

Доля Ирака снизилась до 20 процента (по сравнению с 21 процентами в предшествующий), с поставками в объёме 0,89 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 0,95 миллиона баррелей.

Поставки нефти из Саудовской Аравии сократились с 0,78 миллиона баррелей в сутки до 0,69 миллиона баррелей в сутки. Доля королевства в общем объеме импорта нефти в Индию уменьшилась до 15 процентов с 17,5 процентов.

ОАЭ сократила свою долю до шести процентов с девяти процентов, а США — до 3,5 процентов с 5,5 процентов.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай
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