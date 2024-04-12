Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Артюков
Германию заподозрили в мотивировании соседей покупать недорогой российский газ

Германию обвинили в том, что она вынуждает соседей покупать недорогой газ в России

2:25
Экономика

Европейский союз намерен предпринять судебные действия против Германии, если последняя не внесет изменения в свой закон о налогообложении поставок природного газа.

Германию обвинили в том, что она вынуждает соседей покупать недорогой газ в России
Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно данному закону, поставки газа из Германии облагаются налогом. Соседние страны считают, что это затрудняет им снижение зависимости от энергоресурсов, поставляемых из Российской Федерации, сообщает издание Politico.

По мнению властей граничащих с Германией стран, закон, который был принят в ФРГ в 2022 году, приводит к увеличению цен и стимулирует приобретение более дешёвых российских энергоресурсов.

"Существуют основания полагать, что это нарушает закон о конкуренции и правила единого рынка", — цитирует Politico слова не названного чиновника Еврокомиссии.

Он также отметил, что если Германия не отменит этот налог или не уменьшит его, судебное разбирательство может быть начато "в ближайшие несколько месяцев".

Представитель министерства экономики Германии заявил, что налог на хранение газа не является дискриминационным и применяется к всем странам одинаково.

Чиновник добавил, что этот налог не ограничивает торговлю внутри Евросоюза, поэтому переход к приобретению российского газа не является оправданным.

Стоит напомнить, что Евросоюз планирует к 2027 году полностью отказаться от импорта российского газа. На данный момент государства ЕС сократили импорт газа из России примерно на две трети от тех объёмов, что закупались ранее.

При этом некоторые страны Центральной Европы, не имеющие выхода к морю, по-прежнему сильно зависят от поставок из России.

Впрочем, и имеющие такой выход — а стало быть, и инфраструктуру для приёма танкеров со сжиженным природным газом — значительно нарастили поставки российского СПГ. Как, например, Франция или Испания.

Что же касается самой Германии, то в этой стране уже не первый месяц ведутся дискуссии о том, что немецкая промышленность теряет конкурентноспособность. В том числе и по той причине, что лишилась доступа к недорогим российским энергоресурсам.

Особенно проблемная ситуация в химической отрасли, где значительно сокращается производство — в том числе, например, минеральных удобрений и пластика. Сокращается по той причине, что оно просто не может поддерживать конкурентные цены по сравнению с производителями из других государств.

Газ за рубли: "Договариваются компании, а не страны" — эксперт
Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз германия
Обсудить
Новости Все >
arXiv: обнаружен механизм обновления звезд за счёт поглощения своих собратьев
Не кладите в багажник эти вещи, иначе расход топлива будет серьезно увеличен: совет водителям
Посадите на участке этионему
В Москве взорвали автомобиль бывшего офицера СБУ, перешедшего на сторону России
Секреты макияжа для визуального стройного лица: техники коррекции и идеи
Надежда Васильева выразила желание открыть музей-квартиру Алексея Балабанова
Сколько нужно бегать в день для похудения?
Три простых способа сохранить здоровье и продлить жизнь своей собаке
Адвокат Лерчек: "Шансов на сохранение семьи нет"
Военный эксперт Герасимов назвал "Клоп" идеальной машиной для городских спецопераций
Популярное
3 лучших силовых упражнения для людей старше 60, чтобы поддерживать тело в отличной форме

Что бы вы ни слышали, никогда не поздно начать новую программу силовых тренировок, особенно с возрастом. Ниже мы предложим отличные упражнения для людей старше 60 лет.

Силовая тренировка для тех, кому за 60
Эксперты выделили самые умные породы кошек
Не пытайтесь их перехитрить: названы самые умные породы кошек
Количество медведок на участке уменьшится в 5 раз: вот что нужно сделать осенью — возьмите на заметку сейчас
Древний клад сокровищ в Индии: археологи обнаружили глиняный горшок с тысячами монет
Россия готовится принять капитуляцию Украины. Западу велено готовиться Любовь Степушова ВСУ вынуждены превращать механизированные бригады в пехотные от безысходности Дмитрий Плотников TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Постройневшая оперная певица Анна Нетребко показала фото из Неаполя с подросшим сыном Тьяго
Употребление большого количества питьевой воды для красоты кожи: миф или реальность?
Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой написала свою книгу: "Моя крошка пишет сказки"
Дочка телеведущей Леры Кудрявцевой написала свою книгу: "Моя крошка пишет сказки"
Последние материалы
arXiv: обнаружен механизм обновления звезд за счёт поглощения своих собратьев
Не кладите в багажник эти вещи, иначе расход топлива будет серьезно увеличен: совет водителям
Посадите на участке этионему
В Москве взорвали автомобиль бывшего офицера СБУ, перешедшего на сторону России
Секреты макияжа для визуального стройного лица: техники коррекции и идеи
Надежда Васильева выразила желание открыть музей-квартиру Алексея Балабанова
Сколько нужно бегать в день для похудения?
Три простых способа сохранить здоровье и продлить жизнь своей собаке
Адвокат Лерчек: "Шансов на сохранение семьи нет"
Военный эксперт Герасимов назвал "Клоп" идеальной машиной для городских спецопераций
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников