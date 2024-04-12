Германию заподозрили в мотивировании соседей покупать недорогой российский газ

Германию обвинили в том, что она вынуждает соседей покупать недорогой газ в России

2:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейский союз намерен предпринять судебные действия против Германии, если последняя не внесет изменения в свой закон о налогообложении поставок природного газа.

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Согласно данному закону, поставки газа из Германии облагаются налогом. Соседние страны считают, что это затрудняет им снижение зависимости от энергоресурсов, поставляемых из Российской Федерации, сообщает издание Politico.

По мнению властей граничащих с Германией стран, закон, который был принят в ФРГ в 2022 году, приводит к увеличению цен и стимулирует приобретение более дешёвых российских энергоресурсов.

"Существуют основания полагать, что это нарушает закон о конкуренции и правила единого рынка", — цитирует Politico слова не названного чиновника Еврокомиссии.

Он также отметил, что если Германия не отменит этот налог или не уменьшит его, судебное разбирательство может быть начато "в ближайшие несколько месяцев".

Представитель министерства экономики Германии заявил, что налог на хранение газа не является дискриминационным и применяется к всем странам одинаково.

Чиновник добавил, что этот налог не ограничивает торговлю внутри Евросоюза, поэтому переход к приобретению российского газа не является оправданным.

Стоит напомнить, что Евросоюз планирует к 2027 году полностью отказаться от импорта российского газа. На данный момент государства ЕС сократили импорт газа из России примерно на две трети от тех объёмов, что закупались ранее.

При этом некоторые страны Центральной Европы, не имеющие выхода к морю, по-прежнему сильно зависят от поставок из России.

Впрочем, и имеющие такой выход — а стало быть, и инфраструктуру для приёма танкеров со сжиженным природным газом — значительно нарастили поставки российского СПГ. Как, например, Франция или Испания.

Что же касается самой Германии, то в этой стране уже не первый месяц ведутся дискуссии о том, что немецкая промышленность теряет конкурентноспособность. В том числе и по той причине, что лишилась доступа к недорогим российским энергоресурсам.

Особенно проблемная ситуация в химической отрасли, где значительно сокращается производство — в том числе, например, минеральных удобрений и пластика. Сокращается по той причине, что оно просто не может поддерживать конкурентные цены по сравнению с производителями из других государств.