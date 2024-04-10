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Олег Артюков
Промышленности Германии поставили неутешительный диагноз

Промышленность Германии вряд ли восстановится — прогноз главы немецкой энергокомпании

2:22
Экономика

Германская промышленность едва ли сможет восстановиться до уровня, на котором находилась до конфликта на Украине, считает директор немецкой энергетической компании RWE Маркус Креббер.

Промышленность Германии вряд ли восстановится — прогноз главы немецкой энергокомпании
Фото: flickr.com by Paul Korecky is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Высокие цены на сжиженный природный газ поставили крупнейшую экономику Европы в невыгодное положение, цитирует Креббера британское издание Financial Times.

По его словам, цены на газ в континентальной Европе, в особенности в Германии, "сейчас структурно выше, потому что, в конце концов, мы зависим от импорта СПГ".

По мнению Креббера, в будущем стоит ожидать "значительного структурного разрушения спроса в энергоёмких отраслях промышленности".

Он назвал ошибкой решение бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о закрытии атомных электростанций, которое было принято в 2011 году и не сопровождалось заменой энергоресурсов из других источников, помимо российского газа.

Не то чтобы власти Германии не осознавали проблему. Например, министр финансов Германии Кристиан Линднер ранее подчёркивал, что обеспокоен ситуацией в экономике страны.

По его словам, отсутствие экономического роста делает Германию неконкурентоспособной и приводит к её быстрому обеднению. Линднер является лидером либеральной Свободной демократической партии (СвДП). И, соответственно, представляет эту партию в коалиционном правительстве ФРГ.

"Мы больше не конкурентоспособны. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста", — отмечал министр.

Впрочем, в Берлине ставят себе в заслугу резкое снижение импорта российского газа. Рост поставок СПГ обеспечил снабжение домохозяйств. Однако для той же химической промышленности рост цен на газ оказался неподъёмным. В результате в этой отрасли наблюдается серьёзный спад. А это, например, производство пластика, минеральных удобрений и так далее.

В прошлом году власти некоторых европейских стран — той же Германии — выражали недовольство тем, что американские компании поставляли сжиженный природный газ по высоким ценам. В ответ в Вашингтоне заявляли, что ничем не могут помочь, поскольку не вмешиваются в деятельность частных предприятий.

С тех пор цены на СПГ значительной упали. Но не настолько, чтобы помочь в восстановлении промышленности ведущей страны Евросоюза.

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Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы германия
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