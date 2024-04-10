Промышленности Германии поставили неутешительный диагноз

Промышленность Германии вряд ли восстановится — прогноз главы немецкой энергокомпании

2:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

Германская промышленность едва ли сможет восстановиться до уровня, на котором находилась до конфликта на Украине, считает директор немецкой энергетической компании RWE Маркус Креббер.

Фото: flickr.com by Paul Korecky is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Высокие цены на сжиженный природный газ поставили крупнейшую экономику Европы в невыгодное положение, цитирует Креббера британское издание Financial Times.

По его словам, цены на газ в континентальной Европе, в особенности в Германии, "сейчас структурно выше, потому что, в конце концов, мы зависим от импорта СПГ".

По мнению Креббера, в будущем стоит ожидать "значительного структурного разрушения спроса в энергоёмких отраслях промышленности".

Он назвал ошибкой решение бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о закрытии атомных электростанций, которое было принято в 2011 году и не сопровождалось заменой энергоресурсов из других источников, помимо российского газа.

Не то чтобы власти Германии не осознавали проблему. Например, министр финансов Германии Кристиан Линднер ранее подчёркивал, что обеспокоен ситуацией в экономике страны.

По его словам, отсутствие экономического роста делает Германию неконкурентоспособной и приводит к её быстрому обеднению. Линднер является лидером либеральной Свободной демократической партии (СвДП). И, соответственно, представляет эту партию в коалиционном правительстве ФРГ.

"Мы больше не конкурентоспособны. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста", — отмечал министр.

Впрочем, в Берлине ставят себе в заслугу резкое снижение импорта российского газа. Рост поставок СПГ обеспечил снабжение домохозяйств. Однако для той же химической промышленности рост цен на газ оказался неподъёмным. В результате в этой отрасли наблюдается серьёзный спад. А это, например, производство пластика, минеральных удобрений и так далее.

В прошлом году власти некоторых европейских стран — той же Германии — выражали недовольство тем, что американские компании поставляли сжиженный природный газ по высоким ценам. В ответ в Вашингтоне заявляли, что ничем не могут помочь, поскольку не вмешиваются в деятельность частных предприятий.

С тех пор цены на СПГ значительной упали. Но не настолько, чтобы помочь в восстановлении промышленности ведущей страны Евросоюза.