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Олег Артюков
Евросоюз поставил рекорд по импорту энергоресурсов из Азербайджана

ЕС увеличил экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в 83 раза. Хотя ранее говорили об эмбарго

2:37
Экономика

Государства Евросоюза в январе 2024 года импортировали из Азербайджана около 19,7 тысяч тонн нефтепродуктов.

ЕС увеличил экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в 83 раза. Хотя ранее говорили об эмбарго
Фото: flickr.com by CGP Grey is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Это в 83 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, следует из расчёты агентства "Интерфакс-Азербайджан". Основаны эти расчёты на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).

В денежном выражении поставки выросли в 42 раза, примерно до 11,3 млн евро.

Львиная доля импорта пришлась на Грецию, в которую из Азербайджана в январе было поставлено около 18,7 тысяч тонн нефтепродуктов примерно на 10,5 млн евро.

В 2023 году страны ЕС, по данным Евростата, увеличили импорт нефтепродуктов из Азербайджана в 17,4 раза по сравнению с 2022 годом, примерно до 306,9 тысяч тонн тонн. В стоимостном выражении импорт вырос в 12,3 раза, примерно до 186,5 млн евро.

При этом в октябре 2023 года депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой порекомендовали ЕС приостановить переговоры по обновлению соглашения о партнёрстве с Азербайджаном до тех пор, пока Баку не покажет "подлинную готовность уважать права и безопасность армянского населения Нагорного Карабаха". 

В обратном случае, по мнению евродепутатов, необходимо приостановить действие соглашения об упрощении визового режима и снизить уровень сотрудничества с этой страной в других областях.

В случае углубления конфликта Азербайджана и Армении депутаты посоветовали полностью прекратить импорт азербайджанских нефти и газа.

После этого глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что Евросоюз не должен покупать газ у Азербайджана, потому что республика якобы является ненадежным партнёром после военных действий Баку в Нагорном Карабахе. 

"Мы не можем перейти от одного ненадёжного партнёра по энергетике к другому. Это наша позиция", - сказала она.

А поставки природного газа из Азербайджана имеют даже бОльшее значение, нежели поставки нефтепродуктов.

Но с момента заявлений и резолюций евродепутатов государства ЕС не сделали ничего такого, что могло бы поставить под сомнение импорт энергоресурсов из Азербайджана. И едва ли что-то предпримут в дальнейшем.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы евросоюз азербайджан
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