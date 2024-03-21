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Олег Артюков
Финляндия не хочет прекращать импорт никеля из России

В Финляндии категорически не хотят отказываться от российского никеля

2:28
Экономика

Финский министр экономики Вилле Рюдман считает, что его страна "выстрелит себе в ногу", если запретит импорт никеля из России.

В Финляндии категорически не хотят отказываться от российского никеля
Фото: Creative Commons by wbaiv is licensed under CC BY-SA 2.0

"Хорошая санкция — это та, которая больше бьёт по цели, чем по тому, кто её вводит. Именно поэтому запрет на импорт (никеля и удобрений) не был введён. Финляндия и Европа пострадают гораздо больше, чем Россия. В настоящее время эмбарго было бы катастрофой для Запада… Нет смысла показывать России, что мы не одобряем её действия, стреляя себе в ногу", — цитирует министра финский общественный вещатель Yle.

На данный момент поставки российского никеля и удобрений в Финляндию продолжаются, отмечает РИА "Новости". По данным таможни Финляндии, в 2023 году доля никеля составляла 84 процента в импорте товаров и сырья из России.

А вот в том, что касается древесины, в Финляндии настроены куда более категорично. Напомним, ранее финская ассоциация лесопромышленников потребовала от властей Евросоюза поспособствовать прекращению экспорта древесины из России в Японию.

Причина простая — финский экспорт в Страну восходящего солнца резко упал, сократившись в стоимостном выражении с 600 с лишним миллинов евро до 300 миллионов. Потому лесопромышленники в Финляндии рассчитывают поправить свои дела за счёт российского экспорта.

И ещё о "зависимостях", "выстрелах в ногу" и тому подобном. Американское издание The Washington Post сообщило, что западные компании за два года купили в России титана на сотни миллионов долларов.

Большая часть поставок приходилась на Великобританию, Германию, Францию, США. Эти закупки иллюстрируют, что Запад остается зависимым от России в отношении определённых товаров, несмотря на обещания разорвать экономические связи с Москвой, говорится в материале американского издания.

А директор по исследованиям американской мониторинговой компании ImportGenius Уильям Джордж и вовсе заявил, что Россия могла бы перекрыть поставки титана и "поставить компании, имеющие критическое значение для национальной обороны и гражданской авиации, в затруднительное положение".

Стоит заметить, ранее в компании Airbus отмечали, что обойтись без поставок титана из России авиапромышленности будет очень трудно. При этом, впрочем, сообщалось и о поиске альтернативных вариантов поставок титана.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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