Число стран, желающих сохранить свои золотые запасы на Западе, стремительно уменьшается из-за потери доверия, вызванной заморозкой российских активов и попытками их конфискации, считают экономисты.
По данным американской инвестиционной компании Invesco, сейчас 68% глав центробанков предпочитают хранить золото в своих странах. По прогнозам, к 2025 году 75 процентов стран полностью переведут золотые резервы в собственные хранилища. А ещё в 2020 году половина из них держала свои золотые резервы на Западе, в основном в США и Великобритании, отмечает РИА "Новости".
Эта тенденция стала очевидной после того, как весь мир увидел, что активы могут быть заморожены в любой момент без судебного решения, конфискованы и использованы по своему усмотрению, считает финансовый эксперт Николай Моженков.
Ещё одна причина — американские и британские финансовые структуры более не рассматриваются как "тихая гавань". Оттуда уходит не только золото, но и капитал. В условиях агрессивной санкционной политики спрос инвесторов на западные активы снижается.
Главный негативный эффект вывода золота — это потеря доверия к финансовой стабильности, что может привести к дальнейшему снижению курса валют этих стран, полагает основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.
Кроме того, увеличится стоимость заимствованных средств для этих стран, так как спрос на их облигации и другие финансовые инструменты уменьшится, подчеркнул он.
Иностранные инвестиции в странах Евросоюза уже значительно сократились. Так, в 2022 году они уменьшились на полтора процента — до 7,714 триллиона евро.
По данным МВФ, доля евро как резервной валюты центральных банков также снижается (18,07 процентов в третьем квартале 2023 года). И как средства платежа тоже — в январе 23,02 процента.
Хотя надо заметить, что тенденции по выводу золота из американских и британских хранилищ уже не первый год.
Например, в 2013 году Бундесбанк решил забрать у США свой золотой запас, около 700 тонн. Однако аудиторов даже не пустили в Форт Нокс проверить, есть ли эти слитки вообще.
"Разразился громкий скандал в СМИ, и немецкое золото по чуть-чуть стали возвращать (до сих пор отдали не всё). Затем — Венесуэла, которая хранила драгметалл в Банке Англии. После победы на выборах президента Мадуро потребовали свои слитки. И опять отказ. Суды с англичанами продолжаются с 2014-го", — напомнил вице-президент компании "Золотая плата" Алексей Вязовский.
Но очевидно, что санкционное давление на Россию стало весьма существенным стимулом для центральных банков всего мира по изъятию из американских и британских хранилищ своего золота.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.