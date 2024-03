Экономисты назвали причины, по которым золото выводят из западных хранилищ

Число стран, желающих сохранить свои золотые запасы на Западе, стремительно уменьшается из-за потери доверия, вызванной заморозкой российских активов и попытками их конфискации, считают экономисты.

Фото: openverse by Lawrence OP is licensed under CC BY 2.0