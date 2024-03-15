Экономисты назвали причины, по которым золото выводят из западных хранилищ

Экономисты объяснили, почему всё меньше желающих хранить золото на Западе

Число стран, желающих сохранить свои золотые запасы на Западе, стремительно уменьшается из-за потери доверия, вызванной заморозкой российских активов и попытками их конфискации, считают экономисты.

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По данным американской инвестиционной компании Invesco, сейчас 68% глав центробанков предпочитают хранить золото в своих странах. По прогнозам, к 2025 году 75 процентов стран полностью переведут золотые резервы в собственные хранилища. А ещё в 2020 году половина из них держала свои золотые резервы на Западе, в основном в США и Великобритании, отмечает РИА "Новости".

Эта тенденция стала очевидной после того, как весь мир увидел, что активы могут быть заморожены в любой момент без судебного решения, конфискованы и использованы по своему усмотрению, считает финансовый эксперт Николай Моженков.

Ещё одна причина — американские и британские финансовые структуры более не рассматриваются как "тихая гавань". Оттуда уходит не только золото, но и капитал. В условиях агрессивной санкционной политики спрос инвесторов на западные активы снижается.

Главный негативный эффект вывода золота — это потеря доверия к финансовой стабильности, что может привести к дальнейшему снижению курса валют этих стран, полагает основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Кроме того, увеличится стоимость заимствованных средств для этих стран, так как спрос на их облигации и другие финансовые инструменты уменьшится, подчеркнул он.

Иностранные инвестиции в странах Евросоюза уже значительно сократились. Так, в 2022 году они уменьшились на полтора процента — до 7,714 триллиона евро.

По данным МВФ, доля евро как резервной валюты центральных банков также снижается (18,07 процентов в третьем квартале 2023 года). И как средства платежа тоже — в январе 23,02 процента.

Хотя надо заметить, что тенденции по выводу золота из американских и британских хранилищ уже не первый год.

Например, в 2013 году Бундесбанк решил забрать у США свой золотой запас, около 700 тонн. Однако аудиторов даже не пустили в Форт Нокс проверить, есть ли эти слитки вообще.

"Разразился громкий скандал в СМИ, и немецкое золото по чуть-чуть стали возвращать (до сих пор отдали не всё). Затем — Венесуэла, которая хранила драгметалл в Банке Англии. После победы на выборах президента Мадуро потребовали свои слитки. И опять отказ. Суды с англичанами продолжаются с 2014-го", — напомнил вице-президент компании "Золотая плата" Алексей Вязовский.

Но очевидно, что санкционное давление на Россию стало весьма существенным стимулом для центральных банков всего мира по изъятию из американских и британских хранилищ своего золота.