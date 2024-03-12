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Олег Артюков
Экс-советник ЦРУ Рикардс назвал причину роста цен на золото

Дело в России — в США нашли причину роста цен на золото

2:52
Экономика

В течение последних нескольких лет цены на золото колебались в пределах 1600-2000 долларов за унцию. Однако в последнее время они резко выросли. В течение нескольких дней цена на драгоценный металл поднялась почти до отметки в 2200 долларов за унцию.

Дело в России — в США нашли причину роста цен на золото
Фото: "NBP Gold" by covilha is licensed under CC BY 2.0.

Такая динамика во многом обусловлена действиями Запада в отношении России, уверяет бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в материале, опубликованном в издании The Daily Reckoning. 

Он подчёркивает — как, впрочем, в каждом своём материале на эту тему — что золото по-прежнему остаётся лучшей формой денег. Рикардс обращает внимание, что многие западные аналитики объясняют рост цен на золото высоким спросом со стороны центральных банков и слухами о предстоящем снижении процентных ставок.

Однако большинство из них упускают из виду главную причину — действия США и их союзников в отношении России, уверен экс-советник ЦРУ, который теперь специализируется на анализе финансовых рынков (и роли золота).

Два года назад США и их европейские партнёры заморозили активы российского Центробанка на сумму 300 миллиардов долларов. Эти активы остаются юридически принадлежащими России, однако их нельзя продать, обменять, передать или использовать как залог.

Сейчас американские власти размышляют на тему, как бы половчее конфисковать эти активы. Кроме того, Вашингтон оказывает давление на основных держателей этих бумаг — бельгийский депозитарий Euroclear и ряд европейских банков.

"Другие страны наблюдают. Китай, Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия, Тайвань и другие имеют сотни миллиардов долларов в казначейских облигациях США в своих резервных фондах", — отметил Рикардс.

Следя за действиями США в отношении России, другие страны всё чаще задумываются о поиске альтернативы доллару и американским ценным бумагам. Однако это нелёгкая задача, так как бумаги, номинированные в евро или иенах, также не являются безопасными.

Поэтому они обращаются к золоту, которое является ликвидной и безопасной альтернативой. Они активно покупают драгоценный металл, что подталкивает его цену вверх. По прогнозам Джеймса Рикардса, к 2026 году стоимость золота может достигнуть 15000 долларов за унцию.

Возвращаясь к теме российских активов отметим, что против их конфискации выступают европейские страны — Германия, Франция, Италия. Они полагают, что конфискация может иметь весьма негативные юридические и экономические последствия для еврозоны.

По данным западной прессы, предложения по возможной конфискации должны быть представлены к саммиту стран Группы семи, который пройдёт летом. Но это пока только предположения.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
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