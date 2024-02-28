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Олег Артюков
Посол Китая назвал виновных в сбоях расчётов с Россией

Китай признал сбои в расчётах с Россией. И назвал виновных

2:15
Экономика

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что причиной сбоев в двусторонних расчётах между Москвой и Пекином стало вмешательство третьих стран.

Китай признал сбои в расчётах с Россией. И назвал виновных
Фото: 2020 SheldonÂ�Cooper/Keystone Press Agency

"Сбои произошли из-за того, что некоторые страны создают нам проблемы. Но я верю, что мы найдём способ эти проблемы преодолеть", — сказал посол РИА "Новости".

Ранее американское агентство Bloomberg сообщало, что китайские государственные банки ужесточили ограничения на работу с российскими клиентами.

Якобы не менее двух банков начали проверку своих партнёров из России с намерением разорвать отношения с теми, кто сотрудничает с предприятиями ВПК или обслуживает подсанкционных лиц.

Источники агентства связали эти меры с решением США вводить вторичные санкции против зарубежных банков и финансовых учреждений, участвующих в сделках, связанных с поставками для российского оборонно-промышленного комплекса.

А по данным "Известий", три крупнейших китайских банка — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China — перестали принимать платежи из российских подсанкционных финансовых организаций.

Источник издания сообщил, что банки объясняют это своей внутренней политикой и отметил, что платежи не проводятся ни через международную систему SWIFT, ни через российскую СПФС, ни через китайскую CIPC.

Однако в Bank of China заявили, что продолжают принимать платежи от российских компаний как в рублях, так и в юанях.

Стоит заметить, что о проблемах в расчётах сообщали и в Турции, которая является одним из крупнейших торговых партнёров России.

С 1 января турецкие экспортёры столкнулись с отказами банков принимать денежные переводы из России. Проблему связывают с давлением США на Турцию в связи с санкциями. Однако отмечается, что это давление создаёт проблему лишь отчасти. Сейчас вопросом занимается турецкий Вопросом занялся турецкий Минторг.

Турецкое издание Aydınlık на днях сообщило, что проблемы с расчётами могут затронуть и туристическую отрасль. В материале подчёркивалось, что правительство должно обратить внимание на этот вопрос.

Автор Олег Артюков
Олег Артюков — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Темы китай турция
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