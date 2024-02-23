В Китае рассказали, почему США взволнованы планами развития Владивостока

NetEase: США не понравились планы России на Владивосток

2:33 Your browser does not support the audio element. Экономика

Недавно Китай получил неожиданное предложение от России насчёт порта, который расположен во Владивостоке, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе NetEase.

Фото: Creative Commons by Alexxx1979 is licensed under CC BY-SA 2.0

В прошлом году Россия и Китай договорились о расширении сотрудничества в Приморье. В частности, было решено использовать порт Владивостока в качестве транзитной зоны для товаров из Китая.

По этому плану китайская сторона сможет использовать российскую инфраструктуру для транспортировки товаров из провинций Северо-Восточного Китая в южные регионы страны и государства Юго-Восточной Азии, говорится в материале.

Его автор отмечает, что российские власти стремятся превратить Владивосток в один из крупнейших логистических центров в регионе. А его порт является ключевым элементом этой стратегии.

Эта сделка также отражает серьёзный поворот в стратегии, поскольку ранее, по мнению автора материала, Россия неохотно шла на сотрудничество с Китаем в Приморье. Однако теперь это сотрудничество бурно развивается, что является ещё одним свидетельством укрепления связей между Москвой и Пекином.

В материале отмечается также, что в США не обошли вниманием новости сотрудничестве России и Китая в Приморье. Американские СМИ отнеслись к этим сообщениям критически, потребовав от американских властей и их союзников обратить на происходящее больше внимания.

В частности, в США высказываются опасения, что Владивосток может стать одним из важнейших логистических узлов, где сойдутся крупные торговые маршруты. Что может составить конкуренцию и региональным союзникам США.

Кроме того, есть предположения, что одним экономическим сотрудничеством дело не ограничится. И в теории, доступ к инфраструктуре порта могут получить китайские ВМС. А на возможность расширения влияния в регионе России и Китая реакция США всегда была достаточно нервной.

Порт Владивосток официально стал транзитным портом для Китая с 1 июня 2023 года. То есть через него теперь осуществляется в том числе и внутренний китайский транзит.

Обычно доставка груза из провинций северо-восточных китайских провинций Цзилинь и Хэйлунцзян на юг страны осуществлялась через порты провинции Ляонин.

Теперь можно доставлять товары через погранпереходы Суйфэньхэ или Хунчунь во Владивосток, а оттуда отправлять груз морем в южные регионы КНР и другие страны, что помогает снизить расходы на перевозку.