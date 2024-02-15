В США задержали тысячи немецких автомобилей из-за китайской детали

Таможня США задержала тысячи автомобилей Volkswagen из-за одной китайской детали

Концерн Volkswagen подтвердил, что тысячи автомобилей Porsche, Bentley и Audi были задержаны американской таможней после обнаружения детали из Китая. Чтобы вызволить автомобили, в компании пообещали как можно скорее заменить деталь на другую.

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Ранее газета Financial Times, ссылаясь на неназванные источники, сообщила о конфискации тысяч автомобилей Porsche, Bentley и Audi в США. Это произошло после того, как Volkswagen, владеющий Porsche, обнаружил деталь китайского производителя. Который, предположительно, нарушал законы о принудительном труде, сообщает РИА "Новости".

В заявлении концерна Volkswagen говорится: "Мы работаем над устранением задержек в таможенном оформлении поставки некоторых моделей автомобилей концерна Volkswagen из портов США дилерам. Причиной задержек является небольшой электронный компонент, входящий в состав более крупного блока управления. Этот компонент будет заменен в затронутых автомобилях, как только появятся необходимые детали".

Ранее власти США ввели санкции против ряда китайских компаний из-за якобы использования принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Власти Китая претензии Вашингтона отвергают, настаивая на незаконности введённых санкций.