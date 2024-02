В США задержали тысячи немецких автомобилей из-за китайской детали

Концерн Volkswagen подтвердил, что тысячи автомобилей Porsche, Bentley и Audi были задержаны американской таможней после обнаружения детали из Китая. Чтобы вызволить автомобили, в компании пообещали как можно скорее заменить деталь на другую.

Фото: openverse by User3204 is licensed under CC BY-SA 4.0