NRK: неэффективность санкций против России — тревожный звоночек для Запада

Устойчивость экономики России сочли "тревожным звоночком" для Запада

2:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Два года спустя после введения ограничительных мер, Россия демонстрирует неожиданную экономическую стойкость, ставя под сомнение эффективность санкционной политики Запада.

Фото: by focusonmore.com is licensed under CC BY 2.0.

В 2022 году, в ответ на начало спецоперации на Украине, Запад обрушил на Россию беспрецедентные санкции, целью которых было подорвать экономику страны. Однако вопреки ожиданиям, российская экономика не только не рухнула, но и продемонстрировала рост.

В 2023 году ВВП России вырос на 3,6%, что значительно выше, чем в Норвегии (0,7%), говорится в материале норвежской телерадиовещательной организации NRK.

Как же Россия смогла противостоять санкциям? В материале отмечаются следующие факторы.

Заблаговременная подготовка: российские власти заранее провели стресс-тестирование экономики и разработали план действий на случай санкций.

Контроль за движением капитала: в ответ на заморозку валютных резервов, Россия ввела контроль за движением капитала, обязав экспортёров продавать иностранную валюту и покупать рубли.

Плавающий курс рубля: благодаря плавающему курсу рубля, потребность России в валютных резервах ограничена, что снижает эффект от их заморозки.

Стойкость российской экономики — тревожный звоночек для Запада, подчёркивается в материале NRK (перевод "ИноСМИ").

По мнению его авторов, дело в том, что санкции как инструмент достижения политических целей могут оказаться не так эффективны, как считалось ранее.

Стоит отметить, что санкции против России стали вводить ещё с 2014 года. В какой-то степени, оказалось, что это даже на благо российской экономике, поскольку был получен опыт и разработаны меры противодействия ограничениям со стороны Запада.

При этом уже практически всем очевидно, что в мире, где политические и экономические альянсы становятся всё более сложными, санкции могут иметь непредвиденные последствия. Причём для и для их инициаторов тоже.

Напомним, очередные пакеты санкций США, Евросоюз, Канада и Австралия ввели на прошлой неделе. Официальные представители этих государств, а также Европейского сообщества заявили о том, что продолжат вводить санкции.

Хотя при этом не скрывается и тот факт, что возможностей для расширения ограничительных мер не столь уж и много. Если они вообще ещё есть.