Два года спустя после введения ограничительных мер, Россия демонстрирует неожиданную экономическую стойкость, ставя под сомнение эффективность санкционной политики Запада.
В 2022 году, в ответ на начало спецоперации на Украине, Запад обрушил на Россию беспрецедентные санкции, целью которых было подорвать экономику страны. Однако вопреки ожиданиям, российская экономика не только не рухнула, но и продемонстрировала рост.
В 2023 году ВВП России вырос на 3,6%, что значительно выше, чем в Норвегии (0,7%), говорится в материале норвежской телерадиовещательной организации NRK.
Как же Россия смогла противостоять санкциям? В материале отмечаются следующие факторы.
Заблаговременная подготовка: российские власти заранее провели стресс-тестирование экономики и разработали план действий на случай санкций.
Контроль за движением капитала: в ответ на заморозку валютных резервов, Россия ввела контроль за движением капитала, обязав экспортёров продавать иностранную валюту и покупать рубли.
Плавающий курс рубля: благодаря плавающему курсу рубля, потребность России в валютных резервах ограничена, что снижает эффект от их заморозки.
Стойкость российской экономики — тревожный звоночек для Запада, подчёркивается в материале NRK (перевод "ИноСМИ").
По мнению его авторов, дело в том, что санкции как инструмент достижения политических целей могут оказаться не так эффективны, как считалось ранее.
Стоит отметить, что санкции против России стали вводить ещё с 2014 года. В какой-то степени, оказалось, что это даже на благо российской экономике, поскольку был получен опыт и разработаны меры противодействия ограничениям со стороны Запада.
При этом уже практически всем очевидно, что в мире, где политические и экономические альянсы становятся всё более сложными, санкции могут иметь непредвиденные последствия. Причём для и для их инициаторов тоже.
Напомним, очередные пакеты санкций США, Евросоюз, Канада и Австралия ввели на прошлой неделе. Официальные представители этих государств, а также Европейского сообщества заявили о том, что продолжат вводить санкции.
Хотя при этом не скрывается и тот факт, что возможностей для расширения ограничительных мер не столь уж и много. Если они вообще ещё есть.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.