Экс-генсек НАТО потребовал не бояться конфискации российских активов

Экс-генсек НАТО потребовал конфисковать российские активы и ничего не бояться

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что странам Группы семи (G7) не стоит волноваться из-за возможного оттока капиталов в случае использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

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Он отметил, что опасения правительства государств G7 относительно возможного вывода капиталов преувеличены. Вместо этого более серьёзной проблемой является бездействие, которое способствует успеху России на Украине, написал Фог Рассмуссен в статье для газеты Financial Times.

По его словам, два года применения санкций не привели к коллапсу российской экономики. В связи с чем потребовал продолжать вводить ограничения.

В октябре прошлого года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии разработать предложения по использованию замороженных активов для финансирования Украины. В последнее время обсуждение использования доходов от российских активов возобновилось на фоне раскола в ЕС относительно выделения 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву до 2027 года.

Европейский центральный банк предупредил, что использование замороженных российских активов для финансирования Украины может повлечь репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Вместо этого он призвал Брюссель "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Украины.

Стоит отметить, что экс-генсек НАТО не первый высокопоставленный чиновник (хоть и бывший), который считает, что не следует опасаться конфискации российских активов.

Ранее по этому поводу всё в той же Financial Times вышел материал экс-главы Всемирного банка Роберта Зеллика. По мнению которого, сомневающиеся по вопросу передачи Украине замороженных западными странами российских резервов сильно преувеличивают риски и недооценивают стратегические выгоды.

Он прокомментировал опасения, что другие страны не захотят хранить резервы в западных юрисдикциях, после того как будет одобрена конфискация российских денег.

По мнению Зеллика, если страны Группы семи вместе с Евросоюзом будут действовать сообща, альтернатив хранению денег не останется. Он напомнил, что Китай и другие страны держат сбережения в долларах и евро не из дружбы с США и Европой, а благодаря положительному сальдо торгового баланса.

Так что если бы Пекин конвертировал свои валютные сбережения в юань, это подорвало бы обменный курс и нанесло ущерб экспортёрам, полагает экс-глава Всемирного банка.

Тем не менее, в руководстве Евросоюза пока заявляют о том, что не рассматривают вопрос о возможности конфискации российских активов. На данный момент обсуждается вариант с использованием доходов от этих средств.