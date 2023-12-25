Как достичь карьерных высот в ИТ: советы ведущего программиста

Кирилл Шершень — эксперт в области создания программного обеспечения — о том, какими навыками должен обладать разработчик, чтобы работать в международных компаниях.

Фото: Фото из личного архива Кирилла Шершеня

В мире технологий и инноваций одни из самых востребованных специалистов — разработчики. Спрос на них за последние два года вырос на 18 процентов. Чтобы достичь серьезного уровня и построить успешную карьеру в сфере программирования, необходимо опережать развитие технологий, предугадывая возможности ИТ, которые будут востребованы в ближайшем будущем, считает Кирилл Шершень — бэкэнд разработчик, обладатель главной награды авторитетной Национальной премии "Технологии и инновации 2023”, разработчик программного обеспечения, серверной части и облачной инфраструктуры американского проекта Checkedup. В его портфолио — опыт работы в крупнейших российских и международных компаниях. Сейчас он работает над технологией, которая изменит подход пациентов к здоровью и поможет врачам в их практике.

Первые шаги

Программистами не рождаются, ими становятся — убежден Кирилл Шершень. Когда пришло время выбирать профессию, увлеченный математикой, он поступил в университет изучать программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем. Новые знания студент закреплял на практике — работал параллельно с учебой, поэтому к моменту выпуска отбоя от предложений не было. Кирилл выбрал компанию "ДТКсофт", специализирующуюся на автоматизация производства, бизнеса и торговли, где присоединился к команде продуктовой разработки. В течение года он успешно завершил проект системы контроля за состоянием оборудования на новом агрокомплексе СК Короча, крупнейшем в Корочанском районе Белгородской области.

”Это был отличный практический опыт. Чтобы справиться с задачами, которые передо мной стояли, я постоянно расширял профессиональный кругозор. Важно иметь широкий спектр знаний и навыков, включая техническую экспертизу, а также понимание бизнес-процессов и коммуникативные навыки. Ведь ИТ-решения мы создаем для предпринимательства”, — говорит Кирилл.

Понимание потребностей бизнеса позволило Кириллу получить новое предложение — в 2008 году он перешел в компанию "Макс-М", специализирующуюся на медицинском страховании, где снова зарекомендовал себя эффективным разработчиком, сумев оптимизировать обработку реестра застрахованных лиц в Белгородской области. Он также разработал систему документооборота для офиса компании, что значительно оптимизировало бизнес-процессы. Этот опыт Кирилла Шершня стал первым шагом на пути к большим достижениям.

Colvir: революция в банковской сфере

Профессионализм Кирилла Шершня и способность решать сложные задачи для бизнеса оценила британская компания Colvir международный лидер по созданию ИТ-решений для банковского сектора. Приложения корпорации популярны в странах СНГ. В 2013 году компания пригласила Кирилла на работу. Присоединившись к команде, программист занял ключевую позицию. Как ведущий разработчик, отвечал за архитектуру программного обеспечения и применение облачных технологий. В результате он разработал систему обновления приложения и автоматическую доставку дистрибутивов до клиентов — это снизило время простоя операторов банков при каждом обновлении вдвое, обеспечив высокую эффективность и надежность системы.

”Программисту, который хочет добиться успеха в международной компании, важно уметь работать хотя бы с одним языком программирования, базами данных, git, — говорит разработчик. — Не обойтись без теоретической основы в виде ООП, понимания SOLID, использования паттернов программирования, а также необходимо знание английского языка”.

Швейцарский бум стартапов

Окно возможностей, которое открылось для разработчиков в Швейцарии в последние годы, Кирилл Шершень использовал, присоединившись в 2021 году к перспективному стартапу Alao.

"Работа в международной компании может представлять значительные возможности для российских программистов, открывая новые горизонты и перспективы в сфере IT”, — делится Кирилл Шершень.

Молодая технологичная компания специализировалась на телекоммуникациях и в пандемию начала активное развитие. Людям в изоляции было важно поддерживать связь с внешним миром, а компания предложила тарифные планы со скидками без необходимости регистрации. Кирилл Шершень взял на себя задачи по интеграции продукта с маркетинговой системой emarsys. Результаты были впечатляющими: рекламные сообщения стали доставляться клиентам быстрее, поэтому они все чаще начали возвращаться на сайт. Работа Кирилла позволила привлечь новых клиентов, обеспечила более эффективное взаимодействие с аудиторией и улучшила общую надежность системы.

Новые вызовы с Checkedup

Новые горизонты Кирилл открыл в проекте Checkedup. Это инновационная разработка для медицинской сферы. Кирилл Шершень возглавил работу над системой, которая представляет собой новый подход к рекламе и медицинскому контенту в клиниках США.

"На экранах, установленных в больницах, транслируется информация о различных заболеваниях, врачах, рекламные и новостные материалы, а также погода. И что выгодно бизнесу — ИТ-продукт автоматически проводит анализ того, сколько раз реклама была показана на конкретном устройстве, и способна отражать хакерские атаки”, — объясняет разработчик.

Как лидер команды Кирилл Шершень оптимизировал процессы разработки, обеспечил работу системы при увеличении нагрузки в два раза и внедрил новейшие технологии. Благодаря его работе с помощью единого приложения можно управлять контентом на экранах телевизоров, размещенных в медицинских учреждениях даже в разных регионах, в режиме реального времени и быстро реагировать на возможные технические проблемы. Также система способна мониторить, как часто та или иная информация, в том числе рекламная, транслируется на экранах. Это способствует медицинскому просвещению пациентов, с одной стороны, и с другой — делает рекламные кампании более эффективными.

Одним из ключевых решений Кирилла была интеграция новых устройств в систему Checkedup и обеспечение отказоустойчивости при увеличенной нагрузке за счет новых технологий. Его инновации и стандарты разработки оказались решающими в успехе проекта.

Стремление к совершенству

Талант Кирилла получил признание экспертного сообщества. За проект Checkedup его признали "Разработчиком года” на престижной Национальной премии "Технологии и инновации 2023”. На это звание претендовали почти 50 сильнейших разработчиков России и стран ближнего зарубежья. Кирилл Шершень стал примером настоящего лидера и инженера, чье стремление к совершенству и умение решать сложные задачи принесли ему и его работодателям успех. Его приняли на позицию Senior member в ассоциацию IEEE — Институт инженеров электротехники и электроники. Возможности стать экспертом этого сообщества получают единицы, и только лучшие в своем деле. IEEE — это авторитетная профессиональная ассоциация, которая поддерживает технические инновации. В нее входят ведущие специалисты из более чем 160 стран мира.

Своим опытом разработчик сейчас делится с коллегами — является автором и соавтором специализированных статей в популярных технических журналах: scibulcom.net, "Актуальные исследования”, Hackernoon, Habr и других. Информация, которая освещена в статьях, основана на практическом опыте Кирилла.

"Чтобы стать частью команды в международной компании, важно постоянно анализировать и решать сложные задачи, которые встречаются в процессе программирования, стремиться к изучению новых технологий и самосовершенствованию, уметь работать в команде. Не помешают также настойчивость и самодисциплина”, — говорит разработчик международного уровня.

Именно эти качества и навыки помогли ему самом получить высокие результаты: стать разработчиком года, помогать бизнесу повышать доход и повышать уровень комфорта клиентов компаний.