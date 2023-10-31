В Кремле исключили свободный уход западных компаний из России

2:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Западные компании, которые приняли решение уйти с российского рынка, будут это делать на условиях, которые выдвинет правительственная комиссия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Он подчеркнул, что свободного ухода сейчас быть не может, а правительственная комиссия строго регулирует этот вопрос.

При этом, отметил Песков, Россия по-прежнему является страной, которая открыта для зарубежных инвестиций.

И никакого противоречия здесь нет, отметил он. Поскольку если уходят компании одних стран, то компании из других государств проявляют повышенный интерес к тому, чтобы занять освободившиеся ниши.

Для таких компаний в нашей стране создаются комфортные условия. А вот для уходящих западных компаний ситуация иная.

"С учётом той квазивойны, которая ведется с Российской Федерацией коллективным Западом, в том числе экономической войны, конечно же, в отношении этих самых западных компаний, которые отсюда выходят под давлением своих правительств, действует особый режим", — сказал Песков.

А британское издание Financial Times, ссылаясь на источники, сообщила, что российские власти запретили западным компаниям, которые продают бизнес в РФ, выводить выручку в долларах и евро.

Собеседники издания утверждают, что компании, уходящие из России, должны согласовать цену продажи бизнеса в рублях, а настаивающие на получении иностранной валюты "столкнутся с задержками и даже потерями сумм, которые могут быть переведены за границу", говорится в статье.

Напомним, на Западе активно продвигают идею изъятия российских активов. Поскольку просто их конфисковать — а вернее сказать, украсть — не получается в силу юридических и экономических причин, то теперь пытаются найти обоснование, как изымать прибыль от этих активов. А она ежегодно может составлять несколько миллиардов евро.

В этих условиях не очень понятно, с какой стати российские власти должны создавать для западных компаний, покидающих Россию, комфортные условия. Тем более, что зачастую этот уход сопровождается невыполнением обязательств перед клиентами. Как, например, поступили западные (да и не только западные) автоконцерны.

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