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Андрей Николаев

Шойгу заявил о двукратном увеличении количества тяжёлых транспортных самолётов Ан-124

1:09
Экономика » Производство » Авиация

Эти проблемы нам хорошо знакомы, хотя бы на примере пассажирских самолётов "Сухой СуперДжет" и МС-21. Эпопея с импортозамещением критических технологий длится уже не первый год. А в случае с Ан-124 вроде бы всё должно быть еще сложнее. Ведь родина этого самолета — Украина.

Шойгу заявил о двукратном увеличении количества тяжёлых транспортных самолётов Ан-124
Фото: Википедия

Понятно, что самолет начали производить еще в 1982 году, и в таких случаях принято говорить — "в сборке участвовал весь Советский Союз": около 100 предприятий смежников. Но производство двигателя — ключевого компонента, без которого самолет не летает, — находилось на Украине на небезызвестном заводе "МоторСич", что в Запорожье. А Украина в вопросах поставки двигателей нам не партнер, и уже давно, с 2014 года.

Впрочем и до 2014 года когда экономические отношения между Россией и Украиной были довольно тесные, никак не удавалось договориться о возобновлении совместного производства "Русланов".

Фактически большая часть летающих ныне самолетов АН-124 была произведена еще в СССР, и только единичные экземпляры вводились в строй в 90-е годы и в 2000-е. Причем больше половины из этих самолетов было произведено в России на заводе в Ульяновске, Хотя производство двигателя было только на Украине. И это было главной проблемой, которую не удавалось решить. Хотя переговоры с Киевом по поводу производства Ан-124 велись не одно десятилетие.

За эти долгие годы переговоров наверно можно было уже давно решить вопрос с полной локализацией производства на территории России. В том числе и с подбором аналога двигателя. Но видимо в этом вопросе до последнего надеялись на братскую Украину. В 2014 году в силу известных событий надеяться перестали. И вот только сейчас Министр обороны РФ сообщает нам, что теперь у нас есть свой аналог двигателя для Ан-124.

Не будем вдаваться в детали насчет этого двигателя. Все же это больше удел специалистов из авиаотрасли. Мы лучше поговорим про математику цифр или о том, реально ли удвоение парка Ан-124 к 2025 году.

А для этого хотелось бы понять, сколько сейчас АН-124 в строю. От какого количества, собственно, считать.

Открытые источники в интернете нам сообщают, что в строю в военно-транспортной авиации России находятся 11 самолетов. То есть тех машин, что реально летают. И тогда согласно логике министра обороны, в 2025 году у нас должно быть 22 самолета. Мы, конечно, допускаем, что в строю самолетов реально меньше. Тогда и "удвоить" проще. И все же.

Производственный цикл для Ан-124 составляет многие месяцы. Поверить в то, что в ближайшее время с нуля будет выпущено даже 2-3 новых самолета этой модели как-то сложно, учитывая, как долго мы "запрягаем". Хотя, может уже давно "запрягли" и теперь мы вовсю "скачем"?

Справедливости ради, еще в 2018 году на Ульяновском заводе "Авиастар" начали просчитывать возможности для возобновления производства Ан-124, об этом тогда писали в прессе. На что родное киевское конструкторское бюро "Антонов" ехидно замечало, что России это никогда не удастся. Прошло пять лет, и вот, похоже, настал момент истины.

Мы можем говорить про реальное производство и заявлять про удвоение?

Но, как выясняется, сенсация об удвоении это только для тех, кто не умеет переводить с официального не всегда четкого языка планов и намерений на язык фактической действительности.

Если вникнуть в данные об имеющихся в России Ан-124, то мы узнаем, что подозрительно похожее количество самолетов, как раз нужное для удвоения, находится на хранении на военной авиабазе в Сече. Это все те же военно-транспортные самолеты АН-124, входящие в один и тот же авиаполк, только его летающая часть находится в Ульяновске, а законсервированная — на аэродроме в Брянской области. Что кстати опасно близко от Украины.

И в этом ключе план на удвоение кажется вполне понятным и обоснованным. То есть речь не идет о производстве новых Ан-124. На данный момент стоит задача хотя бы научиться восстанавливать старые экземпляры под новые двигатели.

По правде говоря, Сергей Шойгу так и говорит:

К 2025 году их количество мы должны удвоить за счет того, что у нас теперь уже появились и двигатели, у нас есть возможности, и мощности для модернизации этих самолетов. К 2025 году их надо удвоить.

Но говорится это как-то все так витиевато, что не всегда можно понять, о чем идет речь. Вроде не на свидании, да и не с девушкой. А уж хваткие до сенсаций журналисты превращают эти нечеткие высказывания в громкие заголовки новостей.

Ну вот, с вопросом об удвоении мы вроде бы определились.

А с чем связана сейчас острота вопроса по АН-124? Насколько оправданы усилия на этом направлении.

Отвечает Сергей Шойгу:

С учетом специальной военной операции загруженности военно-транспортной авиации увеличилась фактически в разы, мы превзошли загрузку, которая была по военно-транспортной авиации в самые напряженные времена Советского Союза почти в два раза.

И вот тут надо заметить, что еще во времена позднего Советского Союза наметилось отставание от США по классу таких тяжелых транспортных самолетов, как АН-124. Американский аналог C5 Galaxy появился в американской авиации еще в 1969 году. И еще за 10 лет до появления у нас Ан-124, в США уже имелось около 80 таких самолетов.

Для справки: "Русланов" в СССР и России всего было произведено 55 штук, начиная с 1982 года.

России, конечно, нет особой необходимости догонять США по количеству транспортных самолетов. У наших заокеанских "партнеров" в силу большого количества военных баз по всей планете просто нет другого пути, как развивать военно-транспортную авиацию и трансконтинентальные перевозки.

Но сложная военно-политическая ситуация в мире и нам диктует необходимость быстрой реакции по всему периметру на границах государства. Вспомнить хотя бы переброску миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан в январе 2022 года. Еще тогда говорилось о недостаточном парке военно-транспортной авиации России.

Что ж будем надеяться, что амбициозные планы по удвоению парка самолетов АН-124 к 2025 году будут выполнены.

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Экскурсия на Ан-124-100 "Руслан"
Автор Андрей Николаев
Андрей Николаев — военный историк, публицист, автор Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Темы минобороны сергей шойгу
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