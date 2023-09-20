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Александр Приходько

Исследование выявило лидеров сектора жестяной продукции

3:32
Экономика

Свежее исследование сектора жестяной продукции показало лидеров и аутсайдеров рынка, объем которого в 2022 году составил почти 22 млрд рублей или 3,1 млрд банок.

Исследование выявило лидеров сектора жестяной продукции
Фото: prodmashts.com

Казалось бы, узко-специализированное направление, но на самом деле, продукция российских производителей жестяных банок стоит на полке каждого потребителя — ведь это, в первую очередь, консервы. Это один из немногих потребительских рынков, где доминируют российские производители.

В TOP 10 лидеров-производителей вошло и вяземское предприятие ООО "Банкон", которому в этом году исполнилось 25 лет, если считать с момента регистрации ООО "Вяземское учебно-производственное предприятие Всероссийского общества слепых" в 1998 году.

Лидеров определяли

  • по выручке,
  • по темпам роста производства,
  • по рейтингу ликвидности (платежеспособности)

и т. д.

При этом в рейтинге по росту прибыли ООО "Банкон" занял первую позицию среди всех предприятий России, выпускающих жестяные банки.

Темп роста прибыли "Банкона" превысил 3000%, что обусловлено, в первую очередь, грамотным менеджментом, который сумел преодолеть проблемы предприятия, которое генерировало убытки в 2018–2019 гг.

Удивительно, но в тот период рынок жестяных банок был больше на 20-25%, а маржинальность производства была выше, однако это не приносило прибыли предприятию ВОС. Эта проблема особо болезненно воспринималась во Всероссийском обществе слепых, ведь задача вяземского завода — не только извлечение прибыли, но и социальная реабилитация инвалидов по зрению.

За последний год рост прибыльности ООО "Банкон" сильно опередил рост самого рынка. По данным ведущего маркетингового агентства Tebiz Group, по сравнению с 2021 годом рынок жестяных консервных банок вырос на 10%. Аналитики связывают такой рост с повышенным спросом на консервную продукцию среди населения.

На самом деле, по мнению генерального директора ООО "Банкон" Андрея Садчикова, спрос отыгрывает падение во время пандемии — ведь в 2021 году весь рынок упал на 13% по сравнению с 2020-м.

Но рейтинги и таблицы роста никак не отображают социальную значимость и вовлеченность бизнеса в работу с инвалидами, а вот здесь ООО "Банкон" можно назвать одним из лидеров всей российской промышленности, не только рынка жестяных банок. "Банкон" ведет свою историю с 1950 года — завод изначально проектировался как площадка для работы инвалидов по зрению, что и нашло отражение в названии во время регистрации в 1998 году по эгидой ВОС. Предприятие не только занималось производством и дистрибьюцией, но и служило учебной платформой для людей с ограниченными возможностями.

Сегодня "Банкон" участвует и в благотворительных программах — большое количество гуманитарных поставок, в том числе в ДНР и ЛНР, осуществлялось в банках, произведенных в Вязьме. Рост прибыли предприятия — это больше возможностей для адаптации инвалидов, считает Андрей Садчиков.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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